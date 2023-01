Forfora nel cane: sintomi, cause, cure

La forfora nel cane è un sintomo che può essere ascrivibile a diverse malattie, di diversa gravità. Questo è importante capirlo sin da subito perché influenza anche la terapia. Se un conto, infatti, è una forfora causata da un mangime o da un'alimentazione non adatta a quel soggetto, magari con pochi acidi grassi, diverso è il discorso per una forfora causata da una Leishmaniosi.

È possibile vedere la forfora nel cane? Sì, certo, anche i cani possono soffrire di forfora. Così come anche i gatti o i conigli, a dirla tutta, ma oggi è di forfora nel cane che parleremo.

Un certo livello di desquamazione può essere normale. Quindi se vedi occasionalmente qualche scaglietta di forfora nel pelo del tuo amico a quattro zampe, è assolutamente normale. Ma quando la forfora è tanta, diffusa su tutto il corpo e, soprattutto, è accompagnata anche da altri sintomi cutanei e non ecco che allora deve risuonare un campanellino d’allarme.

Che cos’è la forfora?

La forfora consiste nella formazione di scaglie biancastre e secche sulla cute dei cani. Mentre nell’uomo la forfora la vediamo sul cuoio capelluto o sulle sopracciglia, nel cane, essendo provvisto ovunque di peli, la forfora può comparire praticamente in ogni parte del corpo.

Se presente in quantità minima, la forfora è assolutamente fisiologica. Rappresenta infatti l’effetto del normale ricambio di cellule epiteliali. Ma quando aumenta troppo, vuol dire che c’è un problema in atto.

Da non confondere la forfora vera con la cosiddetta “walking dandruff” o “forfora che cammina”. L’acaro Cheyletiella, infatti, si manifesta sotto forma di agglomerati biancastri di parassiti che sembrano muoversi e che assomigliano alla forfora. Ma in realtà, quella che nella Cheyletiellosi viene definita come forfora, non sono squame cutanee, bensì cumuli di acari.

Nel cane possiamo avere, infatti, tre tipi di forfora:

secca: scaglie biancastre secche, con anche la cute che appare secca

oleosa: scaglie con cute unta, dal tipico odore

che cammina: quella provocata dall’acaro Cheyletiella (ma che non è forfora vera, è solo chiamata così)

Principali cause di forfora nel cane

Le cause di forfora nel cane possono essere le più disparate:

alimentazione non idonea: un mangime secco con pochi acidi grassi o anche una dieta casalinga fai da te non bilanciata per gli acidi grassi spesso è alla base della comparsa di forfora

non idonea: un secco con pochi acidi grassi o anche una dieta casalinga fai da te non bilanciata per gli acidi grassi spesso è alla base della comparsa di forfora allergia e atopia

e atopia disturbi ormonali fra cui l’ipotiroidismo e il diabete mellito

cute secca

malattie autoimmuni come il pemfigo

piodermiti

micosi: per ulteriori informazioni sulle micosi nel cane, leggi qui

malattie parassitarie come la Leishmaniosi : qui trovi proprio un piccolo approfondimento sulla Leishmania nel cane, compresi incubazione, sintomi, diagnosi, come si cura e prevenzione

: qui trovi proprio un piccolo approfondimento sulla Leishmania nel cane, compresi incubazione, sintomi, diagnosi, come si cura e prevenzione acari

forme genetiche tipiche di alcune razze come il Cocker spaniel, il West Highland White Terrier, lo Springer Spaniel e il Basset Hound, fra queste forme congenite ricordiamo anche l’adenite sebacea

La forfora può manifestarsi in cani di qualsiasi razza, inclusi i meticci, di qualsiasi sesso ed età, trovi la forfora sia in un cane anziano che in un cucciolo. Sì, questo vuol dire che anche il tuo Labrador può manifestare la forfora, così come un Chihuahua o un Bassotto.

Sintomi di forfora nel cane

Difficile parlare di sintomi di forfora in quanto già la forfora è un sintomo di diverse malattie. In fin dei conti, la forfora è solo una desquamazione cutanea eccessiva che è il sintomo evidente di una patologia sottostante.

Oltre a trovare delle scaglie biancastre fra il pelo del cane, potresti trovare altri sintomi di dermatite:

prurito

cute secca

arrossamento ed eritema cutaneo

comedoni

follicolite

presenza di papule, croste

alopecia

Come capire se il cane ha la forfora?

Non è difficile capire se il cane ha la forfora. Se vedi troppe scaglie biancastre fra il pelo del cane, allora quella è forfora, è identica, come aspetto, alla forfora umana. In molti tendono a confondere la forfora con le pulci, ma sono nettamente diverse.

A parte il fatto che quelle che tutti scambiano per pulci sono in realtà le feci delle pulci. Ma tralasciando questo dettaglio, la forfora è bianca, le feci delle pulci e le pulci sono nere. Difficile confonderli, giusto?

Cosa fare se il cane ha la forfora?

Se il cane ha la forfora, prima di imbottirlo di aceto facendogli bagni ripetuti e magari contribuendo a seccare ancora di più la cute (che è vero che se fai un lavaggio, la forfora viene via, ma se non sai quale sia la causa, la forfora si riforma in un istante), sarebbe bene capire la causa per impostare una terapia mirata.

Il che richiede una visita, anamnesi dettagliata e una serie di esami. Partendo dall’esame del pelo, della forfora e dalla cute. Se hai una forfora con prurito ed esaminandola al microscopio vedi gli acari della Cheyletiella, ecco che hai la diagnosi.

Ma altre cause sono più difficili da diagnosticare e richiedono una serie di esami del sangue completi e, in alcuni casi, anche una biopsia con esame istologico per la conferma. Vedi, per esempio, il caso dell’adenite sebacea.

A questo punto, una volta stabilita la causa, se quest’ultima ha una terapia specifica, con le opportune cure, sparendo la causa primaria, anche la forfora andrà via. Nel frattempo è possibile impostare una cura sintomatica. Ci sono integratori e rimedi naturali che possono aiutare il cane. Integratori che puoi anche usare se il tuo cane soffre di forfora nel periodo della muta.

E nel caso in cui la forfora sia provocata da un’allergia alimentare? In questo caso, una volta trovata la dieta ipoallergenica corretta tramite dieta privativa ad esclusione fatta bene e seguita da un veterinario, anche la forfora scomparirà.

Stesso dicasi se la causa è una dieta non corretta. Nelle crocchette che stai usando ci sono troppi pochi acidi grassi per i fabbisogni del tuo cane? O cambi marca di crocchette o usi gli appositi integratori di acidi grassi per i cani, ce ne sono sia in capsule da somministrare per bocca che spot on.

La causa è una dieta casalinga sbilanciata? Visto che fare una dieta casalinga non vuol dire dare al cane solo carne, una fonte di carboidrati e delle verdure, ma bilanciare anche vitamine, minerali e acidi grassi, il consiglio è quello di rivolgersi o al veterinario o a un nutrizionista veterinario per farsi fare una dieta bilanciata ad hoc per il tuo cane.

