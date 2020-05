Giardinaggio un aiuto naturale per essere più felici

Molte più persone di quanto pensiamo si dedicano al giardinaggio e sembra sia associato a più alti livelli di felicità come per il camminare o l’andare in bici. Nel movimento per rendere le città più vivibili, il giardinaggio può rappresentare una parte importante nel migliorare la qualità della vita.

A questo proposito i ricercatori hanno coinvolto nello studio 370 volontari. Ciascuno di loro ha utilizzato una app per indicare il proprio livello di felicità mentre svolgeva una attività. Il giardinaggio come rimedio naturale per l’umore risulta più efficace se riguarda ad esempio alle piante ornamentali o agli ortaggi. Ha dichiarato la Prof.ssa Anu Ramaswami, a capo dello studio:

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.