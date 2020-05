PFAS e pesticidi aumentano il rischio celiachia

La celiachia è una complessa e debilitante patologia, determinata dalla difficoltà dell’organismo nel gestire il glutine contenuto in moltissimi alimenti. I sintomi possono essere anche molto gravi, come diarrea cronica e sanguinamento, e sono tali da imporre ai pazienti dei regimi alimentari specifici. Il disturbo sembra sia in aumento in molte fasce della popolazione: secondo questo nuovo studio, la principale ragione sarebbe la contaminazione dei cibi.

Elevate concentrazioni nel sangue di sostanze chimiche tossiche possono aumentare il rischio celiachia . È quanto emerge da un nuovo studio condotto dalla Grossman School of Medicine della New York University, nell’analizzare la relazione tra i principali contaminanti e lo sviluppo di patologie a carico dell’apparato digerente. Fra queste PFAS , ritardanti bromurati di fiamma, sostanze impiegate per la produzione di pentole antiaderenti e pesticidi . Il rischio sarebbe addirittura maggiore per bambini e adolescenti.

