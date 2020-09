Germogli di fagioli: proprietà, benefici e utilizzo

Per quanto riguarda le tipologie di piatti che possono essere preparati, le possibilità sono ampie. Si va dalla farcitura di panini fino al loro utilizzo in gustose insalate miste. In entrambi i casi il consiglio è quello di ricorrere alle varietà che possono essere consumate crude. Possibile infine utilizzarli anche come contorno per accompagnare piatti di pesce, carni bianche o tofu.

I fagioli e i loro germogli sono un’importante fonte di proteine vegetali. Vantano inoltre un apporto calorico non troppo alto a fronte dei molti nutrienti che garantiscono (67 calorie/100 grammi di parte edibile). Nelle varietà Azuki e Mung, la più diffusa dal punto di vista alimentare, i germogli di fagioli forniscono buone quantità di vitamine. In modo particolare la vitamina C e alcune del gruppo B (B9, B1 e B5).

