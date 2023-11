Come curare i geloni ai piedi con i rimedi naturali

È possibile curare i geloni ai piedi con dei rimedi naturali come amamelide, foglie di noce, acqua e sale o dell’olio extravergine di oliva. Prima di optare per il fai da te, però, bisognerà capire come e perché si formano i geloni a piedi e quando è il caso di consultare un podologo.

Per molte persone, l’arrivo della stagione fredda coincide con la comparsa di fastidiosi geloni alle mani e ai piedi, ma esisteranno dei rimedi naturali in grado di accelerare la guarigione di queste fastidiose lesioni? La risposta a questa domanda, naturalmente, è si.

Madre natura ha creato una serie di rimedi e trucchetti per far passare in fretta i geloni, e in questo articolo vogliamo scoprire quali sono i più efficaci. Prima, però, rispondiamo a una domanda: cosa sono esattamente i geloni, e perché compaiono proprio quando inizia la stagione più fredda dell’anno?

Cosa sono i geloni?

Per poter risolvere un problema, è necessario conoscerne le cause scatenanti. Ad esempio, si fa presto a dire “gelone”, ma da cosa è provocata questa lesione?

Con il termine gelone si indica il cosiddetto “eritema pernio”, una condizione cutanea che si presenta con la comparsa di chiazze di pelle arrossate, tumefatte e gonfie. Tali rigonfiamenti sono solitamente accompagnati da sintomi come prurito e dolore.

È per questo che abbiamo spesso la tentazione di grattare o massaggiare i geloni, nel tentativo di alleviare questi disturbi.

Come mai vengono i geloni ai piedi?

Nella maggior parte dei casi, i geloni sono il risultato di una combinazione di più fattori, ovvero le basse temperature climatiche e una circolazione sanguigna non ottimale.

Seppur di rado, alcune persone possono avere i geloni anche in estate, di solito a causa dell’improvvisa esposizione a temperature molto fredde o a causa di condizioni sottostanti, come una carenza di vitamine o persino delle malattie. È stato osservata, ad esempio, una connessione tra la comparsa dei geloni ai piedi e il Covid-19.

Fatta eccezione per i casi connessi a condizioni mediche di base, però, possiamo dire che i geloni sono dovuti perlopiù ai bruschi cambiamenti di temperatura.

Per fare un esempio, avvicinare i piedi freddi alla stufa bollente potrebbe favorire la comparsa di questi rigonfiamenti purulenti, così come indossare scarpe strette o calze umide, in quanto può influenzare la circolazione sanguigna.

6 rimedi naturali contro i geloni ai piedi

Ora che sappiamo come sono fatti i geloni ai piedi e quali sono le possibili cause, possiamo adottare delle soluzioni per curare, e magari anche prevenire, questo fastidioso problema.

Naturalmente, prima di mettere in pratica qualsiasi rimedio fai da te, bisognerà accertarsi che la protuberanza apparsa sul piede sia effettivamente un gelone. Qualora dovessi avere dei dubbi, ti consigliamo di consultare il tuo medico di base o un podologo. Se quest’ultimo dovesse confermare la tua ipotesi, allora potresti provare a curare i geloni con dei collaudatissimi rimedi della nonna.

Vediamo quali sono i più indicati per questo genere di problema.

Calamina o amamelide

Una lozione a base di amamelide o calamina può alleviare il prurito dei geloni ai piedi. In generale, è meglio non grattare la parte, poiché rischieresti di provocare delle lesioni o persino un’infezione cutanea.

Calze di lana o cotone

Se hai i geloni ai piedi, cerca di non trascorrere troppo tempo a scalzo (questo consiglio funziona anche per prevenirne la formazione), e indossa preferibilmente delle calze di cotone, lana o fibra di bambù.

Acqua e sale contro i geloni ai piedi

Uno dei più famosi rimedi naturali per i geloni ai piedi è quello a base di acqua e sale. Immergi la parte interessata in una bacinella contenente acqua tiepida (non troppo calda, mi raccomando) e un cucchiaio grande di sale. Con questo rimedio, potrai favorire la guarigione e lenire il prurito.

Ricorda di asciugare accuratamente i piedi con un asciugamani morbido.

Movimento

Sembrerà strano, ma anche lo sport può far passare i geloni ai piedi più in fretta. Un leggero esercizio fisico (ad esempio una camminata a passo moderato) può infatti migliorare la circolazione sanguigna di gambe e piedi.

Foglie di noce

Il decotto di foglie di noce rientra tra i più noti rimedi naturali per geloni ai piedi. Ti basterà preparare il decotto e applicarlo con un impacco sulla zona interessata.

Olio extravergine di oliva

Un rimedio per curare i geloni fai da te consiste nel massaggiare la zona colpita con dell’olio extravergine di oliva. Grazie a questo rimedio, potrai alleviare il dolore e il prurito causato dai geloni.

Quanto durano i geloni ai piedi?

Una buona notizia per chi ha spesso geloni ai piedi: il problema tende a risolversi spontaneamente nell’arco di 1-3 settimane, purché non gratti la parte, poiché rischieresti di causare infezioni o di rallentare il processo di guarigione.

Se, però, i geloni non dovessero guarire, o qualora dovessero presentare lesioni o sanguinamento, dovrai rivolgerti a un podologo.

Infine, evita il fai da te se hai patologie come diabete, disturbi della circolazione o se sei immunodepresso, in quanto potresti correre un rischio maggiore di sviluppare delle infezioni.

