Geloni mani: i 5 rimedi della nonna più efficaci

I geloni sono un problema molto comune in inverno, ma esisteranno dei rimedi naturali per velocizzare la guarigione o ridurre il fastidio? Contro i geloni alle mani, possiamo adottare alcuni rimedi della nonna infallibili, a base di olio di oliva, aloe vera e movimento!

Con l’arrivo dei primi freddi, tornano anche loro: i geloni, un problema tanto comune quanto fastidioso. Ma esisteranno dei rimedi naturali per far guarire le lesioni più velocemente? Insomma, quali sono i migliori rimedi della nonna contro i geloni alle mani? Come potrai immaginare, anche quando si parla di geloni, le nostre nonne e bisnonne la sanno lunga, e sebbene si tratti di lesioni che tendono a guarire da sole, esistono senz’altro dei modi per alleviarne i sintomi e ridurre il fastidio.

In questo articolo, dunque, ci ispireremo alla saggezza popolare, e scopriremo come si curano i geloni alle mani con rimedi fai da te approvati anche dalle nostre nonne.

Prima, però, vediamo rapidamente come riconoscere i geloni.

Come capire se hai i geloni?

Quelli che chiamiamo comunemente “geloni” sono delle lesioni note anche con il nome scientifico di “pernioni“. Queste lesioni possono colpire sia le mani (la sede maggiormente interessata), che la pelle dei piedi o di altre parti del corpo solitamente esposte al freddo, come orecchie e naso.

Non tutte le lesioni che si sviluppano in inverno, però, possono essere considerate dei geloni. Vediamo, dunque, come riconoscerli.

Di solito, questo problema si manifesta a distanza di poco tempo dall’esposizione al freddo. Le pelle può apparire bianca, violacea, arrossata o grigiastra, con una superficie solitamente lucida.

Potresti avvertire una sensazione di formicolio, intorpidimento e prurito.

Possono comparire delle vesciche o ulcere sulla pelle, e sulle parti interessate potresti notare gonfiore e rossore, accompagnati da una sensazione di bruciore e da un generale senso di fastidio e dolore.

Come si curano i geloni?

Se ritieni di avere i geloni alle mani, ai piedi o in un’altra parte del corpo, devi sapere che il più delle volte questo problema non richiede alcun tipo di trattamento. I geloni, infatti, guariscono da soli nell’arco di circa 2 settimane.

In questo arco di tempo dovrai resistere alla tentazione di grattare e graffiare l’area, per non rischiare di provocare un’infezione.

Evita, inoltre, di esporre ulteriormente la pelle al freddo. Sono infatti le basse temperature e gli sbalzi termici le più comuni cause dei geloni alle mani.

Quale pomata va bene per i geloni?

Se il prurito dovesse essere troppo intenso, il medico potrebbe consigliarti una pomata alla calamina (dall’effetto lenitivo e protettivo per la pelle) o con amamelide (utile contro geloni, infiammazioni e pelle screpolata) o, nei casi meno gravi, potrebbe consigliarti di applicare una semplice crema idratante.

Geloni alle mani, 5 rimedi della nonna per ridurre il fastidio

Abbiamo visto che, nella maggior parte dei casi, i geloni non richiedono alcun tipo di trattamento farmacologico o medico. Bisogna solo attendere 1-2 settimane ed evitare di esporre la parte a sbalzi di temperatura. Ma nel frattempo, come alleviare il fastidio e il dolore?

Anche stavolta, le nostre nonne possono fornirci qualche prezioso consiglio:

Riscaldare le mani senza applicare calore diretto e senza strofinarle o sfregarle, per non rischiare di aumentare l’infiammazione e l’irritazione Muoversi: fare movimento aiuta a migliorare la circolazione sanguigna e riscalda il corpo in modo naturale Gel di aloe vera: per riparare la pelle, ridurre l’infiammazione e favorire la guarigione dei geloni, puoi applicare un sottile strato di crema o gel a base di aloe vera Olio di oliva: per favorire la circolazione e alleviare il prurito e la secchezza cutanea, massaggia qualche goccia di olio di oliva sui geloni Acqua e sale: fra i più noti rimedi naturali contro i geloni rientra quello a base di acqua e sale, ritenuto efficace contro arrossamento e gonfiore. Secondo la tradizione, bisognerà immergere la pelle in acqua tiepida e sale e attendere per qualche minuto. Quindi, asciuga per bene la pelle con un asciugamani morbido.

Se intendi adottare questi o altri rimedi naturali per curare i geloni alle mani, ti consigliamo di chiedere prima un parere al medico o al dermatologo.

Consulta uno specialista se i sintomi dovessero peggiorare, se vi sono segni di infezione o se i geloni si presentano con una certa frequenza o non migliorano spontaneamente in poche settimane.

