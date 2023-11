Tintura madre di mais: proprietà e usi

La tintura madre di mais è un rimedio naturale che si usa per ridurre la cellulite e combattere la ritenzione idrica. Si può usare anche in caso di cistite e renella oppure per migliorare la circolazione sanguigna e linfatica. Non bisogna mai superare le dosi consigliate e in caso di effetti collaterali è sempre bene informare il medico curante. Non va assolutamente assunta la tintura madre di mais in gravidanza e in allattamento.

Alzi la mano chi sa cos’è e a cosa serve la tintura madre di mais. Si tratta di un rimedio naturale molto usato, soprattutto in caso di problemi e disturbi di salute o estetici legati alla comparsa della cellulite o della ritenzione idrica. Ma gli usi della tintura madre di mais e le sue proprietà sono anche molti altri. Ovviamente, prima di usare un qualsiasi rimedio naturale, è sempre bene parlarne con il medico curante, per capire se è la strada giusta per noi e se non ci sono controindicazioni per le nostre condizioni di salute.

Cos’è la tintura madre di mais

La tintura madre di mais è un estratto idroalcolico che si prepara usando gli stimmi delle infiorescenze femminili di mais. Questi vanno raccolti durante il periodo della fioritura o preso durante la sgranatura. Le parti fresche si mettono in acqua e alcool per il processo di macerazione. In questo modo tutti i principi attivi rimangono intatti e possiamo beneficiare di tutte le proprietà della tintura madre di mais.

Proprietà e usi

Sono tanti i benefici e le proprietà della tintura madre di mais, così come sono diversi gli usi che possiamo farne:

aiuta a risolvere problemi a carico delle vie urinarie, come la minzione frequente a causa di irritazioni della vescica, la renella, la cistite cronica, la calcolosi renale

svolge azione diuretica, grazie ai sali di potassio che intervengono per garantire il benessere del sistema linfatico e per migliorare l’equilibrio idrico dell’organismo

aiuta a depurare il corpo

favorisce l’eloiminazione degli acidi urici

è utile in caso di dermatiti, prurito, eczema

può intervenire per risolvere gli edemi

si usa in caso di gotta

combatte la ritenzione idrica e la cellulite, migliorando la circolazione locale

svolge azione coleretica e colagoga, promuovendo la produzione e l’uscita della bile

Spesso la tintura madre di mais si usa per poter migliorare la circolazione locale e nei trattamenti cosmetici per combattere la cellulite, soprattutto quando la pelle a buccia d’arancia è associata a sovrappeso e ipertensione. Si usa anche per migliorare la diuresi e la circolazione, del sangue e della linfa. Può essere anche utile per perdere peso, grazie alle proprietà drenanti e depurative: aiuta a combattere il gonfiore e a drenare i liquidi. In associazione a una dieta ipocalorica e dimagrante e a un po’ di attività fisica può essere un rimedio funzionale per ritrovare la forma fisica.

Quando non usare la tintura madre di mais

In caso di utilizzo di tintura madre di mais, bisogna sempre seguire le indicazioni date per la sua assunzione, non superando le 30-50 gocce, che vanno prese diluite in poca acqua tiepida, due o tre volte al dì, lontano dai pasti. Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di luce, di calore e di umidità.

Si sconsiglia l’uso in gravidanza e in allattamento, ma anche in caso di trattamento con farmaci diuretici. Chi ha un’ipersensibilità alla pianta non deve usare la tintura madre, perché potrebbe incappare in spiacevoli effetti collaterali. In caso di reazioni avverse, è sempre bene contattare il medico.