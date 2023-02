Foglie di noce: 10 proprietà benefiche per la salute

Le foglie di noce fanno parte di quei rimedi della tradizione popolare che, purtroppo, sono stati abbandonati con il passare del tempo. Questo rimedio naturale, ormai dimenticato, può invece migliorare la tua vita in molti modi. Puoi usare le foglie di noce per prenderti cura dei tuoi capelli, per purificare la pelle e alleviare la stanchezza ai piedi dopo una giornata stressante.

Fonte immagine: Pixabay

Le foglie di noce rappresentano uno di quei rimedi della tradizione comunemente impiegati nel passato, il cui utilizzo purtroppo è andato perdendosi nel corso dei secoli. In effetti, l’intero albero di noce è da sempre considerato una fonte di rimedi benefici per la cura del corpo, dei capelli e per la cura della pelle.

Probabilmente avrai già sentito parlare degli effetti dell’olio di mallo di noce sui capelli. Il cosiddetto “mallo”, la parte più esterna del frutto, è ricca di composti vegetali in grado di esaltare l’abbronzatura e colorare i capelli in modo naturale, donando un riflesso castano.

Ma tornando alle foglie dell’albero di noce, sapevi che anche questa parte della pianta può offrire numerosi vantaggi per la salute e la bellezza? L’estratto di foglie di noce viene impiegato per trattare numerose condizioni cutanee, come eczemi e irritazioni, ma anche per colorare i capelli e tingere i tessuti.

In questo articolo vedremo cosa fare con le foglie di noci, quali sono i benefici per la salute e come adoperare questo rimedio naturale per migliorare la nostra vita. Prima di tutto, però, diamo un’occhiata alle caratteristiche della pianta.

Albero di noce: caratteristiche della pianta

Fonte: Pixabay

Il noce (nome scientifico “Juglans regia”) è un albero da frutto elegante e maestoso. Si tratta di un celebre membro della famiglia delle Juglandaceae, considerato una pianta dalle mille virtù. Le foglie rappresentano un ottimo rimedio naturale per la cura del corpo; le noci sono un alimento immancabile in una dieta sana, fonte di proteine vegetali, acidi grassi Omega 3 e Omega 6, vitamine e minerali.

Il mallo, l’esocarpo dalla consistenza carnosa e fibrosa, dà origine a un olio dalle innumerevoli proprietà, mentre il legno di noce viene impiegato nell’industria mobiliera, per la produzione di mobili e complementi d’arredo pregiati.

L’albero di noce cresce oggi in tutte le zone del Mediterraneo, dal mare alla montagna. Si tratta di un albero caducifolia, perde le foglie nella stagione invernale. Può raggiungere i 20-25 metri in altezza ed è caratterizzato da un’ampia chioma e da una corteccia liscia e grigio verde che, man mano che la pianta cresce, diventa sempre più grigia e rugosa.

Le foglie della pianta sono caratterizzate da un colore verde chiaro e da una forma ovale, mentre i frutti si presentano con una forma semisferica, con un diametro di circa 4 centimetri. All’interno dei frutti si trova il guscio della noce, gheriglio, che a sua volta racchiude il seme commestibile che ben conosciamo e usiamo in cucina, per fare dolci, barrette e snack salutari e nutrienti.

Foglie di noce: proprietà terapeutiche

Fonte: Pixabay

Prima di scoprire a cosa servono le foglie di noce, vediamo le proprietà e le caratteristiche principali.

Le foglie dell’albero di noce contengono sostanze antiossidanti, capaci di contrastare gli stati infiammatori lievi e tenere alla larga i segni dell’invecchiamento cellulare.

Sono anche un’ottima fonte di vitamine (soprattutto vitamina C) e minerali. Tra i costituenti chimici delle foglie di noce spiccano gli oli essenziali, i caroteni, i falavonoidi, i tannini, e il cosiddetto Juglone, un composto organico impiegato per le sue proprietà coloranti.

Per la cura del corpo, oggi l’estratto di foglie di noce viene impiegato per i suoi effetti antinfiammatori, astringenti e per le sue proprietà antimicotiche.

A cosa servono le foglie di noce?

Le foglie di noce possono essere impiegate sia a livello topico, su determinate aree di pelle da trattare, sia internamente, sotto forma di tisane e infusi.

A questo rimedio naturale sono attribuite proprietà digestive, si ritiene che le foglie di noce possano abbassare i livelli di zuccheri nel sangue, come anche ridurre i livelli della pressione sanguigna, grazie ai suoi naturali effetti antipertensivi.

Se applicato esternamente, oltre a curare condizioni cutanee di vario genere, questo rimedio naturale può aiutarti a ridurre il prurito della pelle e del cuoio capelluto, può trattare piccole ulcere della bocca e donare un colore più intenso ai tuoi capelli.

10 benefici delle foglie di noce

Ma vediamo una lista dei benefici delle foglie di noce che dovremmo conoscere, per migliorare la nostra vita e la nostra salute in modo naturale e semplice.

Disturbi del cavo orale: le foglie di noce possono aiutare a curare la stomatite, infiammazioni della bocca, tonsilliti, gengivite e altri disturbi che possono colpire il cavo orale. Ferite e disturbi della pelle: per i suoi effetti cicatrizzanti, questo rimedio è considerato utile per curare piccole ferite della pelle e ridurre i sintomi di dermatiti ed eczemi Effetti ipoglicemizzanti: le foglie di noce potrebbero ridurre i livelli di zuccheri nel sangue nelle persone con diabete Effetti depurativi e digestivi: le foglie possono anche migliorare la digestione e favorire l’eliminazione delle tossine dal corpo Un rimedio anti stanchezza: un pediluvio con foglie di noce può aiutarti a sgonfiare i piedi e ridurre la fatica dopo una giornata stressante Tengono alla larga gli insetti: per allontanare gli insetti, le foglie di noce si rivelano un ottimo rimedio popolare. La pianta è infatti ritenuta in grado di respingere gli insetti e trattare le infezioni parassitarie Un rimedio naturale per i geloni: si ritiene che un decotto di foglie di noce possa aiutare a ridurre i geloni delle mani e dei piedi Utili per ridurre il sudore di mani e piedi: le foglie di noce sono ottime alleate per chi è alle prese con il problema dell’iperidrosi, in quando riducono la sudorazione di mani e piedi Scottature solari: si ritiene che rimedi a base di foglie di noce aiutino a ridurre il dolore e il bruciore associati alle scottature solari Benefici per i capelli: le foglie di noce possono alleviare il prurito al cuoio capelluto e aiutano a scurire i capelli in modo naturale.

Come essiccare le foglie di noce?

Fonte: Pixabay

Ora che conosciamo alcuni dei più importanti benefici delle foglie di noce, non ci rimane che imparare a essiccarle, per creare con le nostre mani un rimedio naturale versatile e utile tutto l’anno.

Se in giardino hai un bell’albero di noce, potresti staccare un mazzetto di foglie e lasciarle essiccare. Le foglie dovrebbero essere staccate da maggio a luglio, quando saranno più verdi. Lasciale appese per circa una settimana, in un luogo all’ombra e asciutto, al riparo dalle correnti d’aria.

Quando saranno ben essiccate e accartocciate, potrai usare le foglie nella preparazione di infusi, tisane, pediluvi e decotti per i capelli. Le foglie di noce possono essere acquistate già secche in erboristeria.

Come usare le foglie di noce?

Di seguito, vedremo come preparare una tisana di foglie di noce e come creare un decotto per la cura di pelle e capelli.

Come fare una tisana con foglie di noce

Per questa preparazione, utilizzeremo un grammo, circa due cucchiaini, di foglie di noce secche. Versale in una tazza con acqua bollente, circa 250 ml, lascia riposare per 5/10 minuti.

Dopodiché, filtra il liquido e sorseggia la tua tisana. Puoi anche dolcificarla con un cucchiaino di miele, se lo desideri. Inizialmente il sapore potrebbe non piacerti.

Decotto di foglie di noce per i capelli

Per preparare un infuso di foglie di noce per i capelli ti basterà preparare una buona quantità di tè alle foglie di noce, lasciar raffreddare e versare il liquido sui capelli. Non è necessario il risciacquo. Applicazione dopo applicazione, i tuoi capelli avranno un colore più intenso e lucente.

Decotto di noce per la cura della pelle

Per curare alcuni disturbi della pelle, come dermatiti e geloni, ti basterà versare 100 grammi di foglie di noce in una pentola con 1 litro d’acqua fredda.

Lascia macerare per un paio di ore, quindi scalda l’acqua portandola ad ebollizione, prosegui la cottura per circa 2 minuti. Spegni la fiamma e lascia riposare per un quarto d’ora. Dopodiché, potrai filtrare il tutto. Lascia raffreddare e utilizza il macerato di noce per trattare i tuoi piccoli disturbi cutanei.

Controindicazioni

Fonte: Pixabay

Sebbene siano considerate sicure per la maggior parte delle persone, le foglie di noce dovrebbero essere evitate in presenza di ipersensibilità e allergia individuale verso uno dei componenti della pianta.

Se assunto per via orale, il rimedio non deve essere utilizzato per lunghi periodi di tempo. Il suo utilizzo è sconsigliato durante la gravidanza e l’allattamento.

Un dosaggio eccessivo potrebbe provocare disturbi allo stomaco, per cui consigliamo sempre di attenersi alle indicazioni riportate sulla confezione del prodotto.

Se stai assumendo dei farmaci, prima di usare le foglie di noce come integratore o rimedio per uso orale, ti raccomandiamo di chiedere un parere al tuo medico curante.

