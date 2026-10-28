Il progetto ITER riceve l’ultimo componente della camera al plasma da Monfalcone

Il più grande reattore a fusione nucleare del mondo ha raggiunto nell’ottobre 2026 una tappa che sembrava lontanissima quando il progetto prese avvio: la consegna dell’ultimo dei nove settori della camera al vuoto, il cuore pulsante dove il plasma ad altissima temperatura dovrà essere contenuto e controllato. Il componente è stato costruito nello stabilimento Westinghouse di Monfalcone, in Friuli-Venezia Giulia, e trasportato fino al cantiere francese di Cadarache dall’azienda specializzata DAHER. Per il progetto ITER — acronimo di International Thermonuclear Experimental Reactor — si tratta di un passaggio concreto e irreversibile verso la fase operativa.

Perché la camera al vuoto è il componente più critico di ITER

Nel progetto ITER la camera al vuoto non è un semplice involucro. È la struttura che deve ospitare il plasma di idrogeno riscaldato a temperature dell’ordine di quelle stellari, isolandolo fisicamente da qualsiasi contatto con le pareti del reattore attraverso potenti campi magnetici. Senza un contenitore integro e perfettamente assemblato, l’intera macchina non può funzionare.

La camera è composta da nove settori distinti, ciascuno dei quali rappresenta una porzione del toro — la forma ad anello tipica dei reattori tokamak — che una volta uniti formano la struttura completa. Ogni settore deve rispettare tolleranze costruttive estremamente precise, perché anche minime irregolarità nella geometria interna potrebbero compromettere la stabilità del plasma. Il fatto che l’ultimo pezzo sia ora arrivato a destinazione significa che la fase di fornitura dei componenti principali è ufficialmente chiusa.

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Il ruolo dello stabilimento di Monfalcone e il contributo italiano

La costruzione dell’ultimo settore nello stabilimento Westinghouse di Monfalcone non è un dettaglio secondario. Monfalcone ha una tradizione industriale radicata nella lavorazione di grandi strutture metalliche, un contesto che ha reso possibile affrontare le sfide tecniche di un componente di questa complessità. Il sito friulano ha contribuito al progetto ITER come parte del segmento europeo della fornitura, dimostrando che l’industria manifatturiera italiana è in grado di competere ai massimi livelli nella produzione di componentistica per la ricerca nucleare di frontiera.

Il trasporto del settore dal Friuli fino al sito di Cadarache, nel sud della Francia, è stato curato da DAHER, azienda specializzata nella logistica di carichi eccezionali. Movimentare un componente di queste dimensioni e peso richiede pianificazione dettagliata, percorsi stradali ad hoc e spesso il coinvolgimento di autorità locali lungo il tragitto. Non è la prima volta che questo tipo di trasporto viene effettuato per ITER, ma l’ultimo settore porta con sé un peso simbolico che i precedenti non avevano.

Cosa cambia ora per il progetto ITER e la fase operativa

Con tutti e nove i settori della camera al vuoto consegnati, il progetto ITER entra in una nuova fase del suo percorso di assemblaggio. La fase operativa è attualmente prevista per il 2034, una scadenza che il completamento della fornitura dei componenti principali rende più concreta, anche se tra oggi e quella data restano ancora le operazioni di assemblaggio definitivo, i test e le verifiche di sistema.

ITER è un progetto di collaborazione internazionale che coinvolge Unione Europea, Stati Uniti, Russia, Cina, India, Giappone e Corea del Sud. L’obiettivo non è produrre energia elettrica in senso commerciale — quello sarà compito della generazione successiva di reattori — ma dimostrare che la fusione nucleare può produrre più energia di quanta ne consumi per innescare e sostenere la reazione. In termini tecnici, si parla di raggiungere un Q superiore a 1, un traguardo che nessun reattore sperimentale ha ancora raggiunto in modo stabile e prolungato.

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La fusione nucleare non produce anidride carbonica durante il funzionamento, non genera scorie ad alta radioattività a lungo termine come la fissione, e utilizza come combustibile isotopi dell’idrogeno reperibili in abbondanza. Per queste ragioni è considerata da decenni una delle possibili risposte alla crisi climatica su scala globale, anche se i tempi di sviluppo si sono rivelati sistematicamente più lunghi del previsto.

Un traguardo di sistema, non solo industriale

Sarebbe riduttivo leggere la consegna dell’ultimo settore del progetto ITER come un semplice fatto di cronaca industriale. Dietro questo componente costruito a Monfalcone ci sono anni di ingegneria, coordinamento internazionale e capacità produttiva che hanno dovuto adattarsi a specifiche senza precedenti. La camera al vuoto di ITER è la più grande mai realizzata per un reattore a fusione, e il fatto che tutti i suoi settori siano ora disponibili sul sito di assemblaggio rappresenta un punto di non ritorno nel percorso del progetto.

Per chi segue l’evoluzione dell’energia da fusione, questo ottobre 2026 segna qualcosa di più di una consegna logistica. Segna il momento in cui la macchina più ambiziosa mai costruita per replicare il processo energetico del Sole ha ricevuto il suo ultimo pezzo mancante. Ulteriori dettagli sull’avanzamento del progetto sono disponibili direttamente sul sito ufficiale di ITER Organization.

Il 2034 è ancora lontano, e il percorso di assemblaggio e verifica sarà tutt’altro che lineare. Ma con la camera al vuoto completa, ITER non è più soltanto il reattore del futuro: è una macchina reale, con i suoi pezzi finalmente tutti al loro posto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.