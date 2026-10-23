Fotovoltaico in crescita del 27%, ma la domanda di elettricità in Italia raggiunge il picco dal 2014

A settembre 2026 il fotovoltaico italiano ha segnato il suo mese migliore di sempre in termini di crescita annuale, eppure non è bastato. La domanda di elettricità nel paese ha raggiunto 27,8 TWh, il livello più alto registrato in un mese di settembre dal 2014: un dato che racconta molto di più di un semplice picco stagionale. Il quadro del fotovoltaico Italia 2026 è quello di una transizione energetica che corre, ma deve fare i conti con un fabbisogno che corre ancora più veloce.

Il solare accelera: +27% in un mese solo

I dati elaborati da Terna e riportati da Solareb2b raccontano un settembre da record per l’energia solare. La produzione fotovoltaica ha raggiunto 5,316 GWh, con un incremento del 27,1% rispetto allo stesso mese del 2025. In termini assoluti, significa circa 1,1 miliardi di chilowattora in più rispetto a un anno fa: una quantità significativa, equivalente al consumo mensile di centinaia di migliaia di abitazioni.

Il dato non è un caso isolato. Guardando all’intero periodo gennaio-settembre 2026, la crescita del fotovoltaico si attesta al +20,5% rispetto ai primi nove mesi del 2025. Una traiettoria costante, che segnala come la capacità installata stia finalmente traducendosi in produzione reale su scala rilevante.

A settembre, il solare ha coperto il 22,09% della produzione elettrica totale (su 24.065 GWh generati complessivamente) e il 19,15% della domanda. Quasi un quinto del fabbisogno nazionale soddisfatto da pannelli fotovoltaici in un singolo mese autunnale: un risultato che fino a pochi anni fa sarebbe sembrato ottimistico persino nelle proiezioni più favorevoli.

Domanda ai massimi dal 2014: perché cresce il fabbisogno elettrico

Il problema è che dall’altra parte della bilancia i consumi non stanno fermi. I 27,8 TWh richiesti a settembre 2026 rappresentano un aumento del 6,5% su base mensile — pari a circa +4,6% depurato dagli effetti di calendario e dal numero di giorni lavorativi. Non si trattava di un’estate eccezionalmente calda prolungata oltre il normale: la domanda elevata riflette tendenze strutturali più profonde.

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Tra i fattori che spingono verso l’alto i consumi elettrici italiani ci sono dinamiche ormai consolidate: la diffusione delle pompe di calore in sostituzione delle caldaie a gas, la crescita del parco auto elettrico, la progressiva elettrificazione dei processi industriali, e l’espansione dei data center legati all’intelligenza artificiale e ai servizi cloud. Sono tutti settori in forte espansione, e tutti si alimentano di elettricità.

Il risultato è che anche un fotovoltaico in crescita del 27% fatica a tenere il passo con una domanda che sale in modo sostenuto. Il saldo tra produzione rinnovabile e fabbisogno rimane positivo rispetto al passato, ma il margine si assottiglia quando l’idroelettrico — altra fonte rinnovabile fondamentale per il sistema italiano — non riesce a compensare.

Il nodo idroelettrico e la dipendenza dalle importazioni

Il sistema elettrico italiano si regge storicamente su un mix che vede il fotovoltaico affiancarsi all’idroelettrico, al termoelettrico e alle importazioni dall’estero. Quando uno di questi pilastri vacilla, gli altri devono compensare. A settembre 2026, secondo le indicazioni disponibili, la produzione idroelettrica ha subito una contrazione rispetto ai livelli dell’anno precedente — un fenomeno legato alla variabilità delle precipitazioni e alla disponibilità idrica nei bacini alpini e appenninici.

Questa riduzione ha avuto un effetto diretto sul bilancio energetico nazionale: per coprire la domanda record, l’Italia ha dovuto ricorrere in misura maggiore alle importazioni di elettricità e a un utilizzo più intenso delle centrali termoelettriche. Entrambe le soluzioni hanno implicazioni ambientali ed economiche non trascurabili. Le importazioni dipendono dalla disponibilità e dai prezzi sui mercati europei, mentre il termoelettrico — basato prevalentemente su gas naturale — produce emissioni di CO₂ e resta esposto alla volatilità delle quotazioni del gas.

È qui che emerge la fragilità strutturale di un sistema in transizione: le rinnovabili crescono, ma la loro intermittenza richiede un sistema di bilanciamento robusto. Senza adeguate capacità di accumulo e senza una rete sufficientemente flessibile, i picchi di domanda continuano a essere coperti da fonti fossili.

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Fotovoltaico Italia 2026: tra record e infrastrutture da completare

Il dato del +27,1% a settembre è, oggettivamente, una buona notizia. Indica che i nuovi impianti installati stanno producendo, che la filiera funziona, che gli investimenti degli anni precedenti stanno generando risultati concreti. Il report mensile di Solareb2b basato sui dati Terna lo conferma con numeri precisi.

Ma il fotovoltaico italiano nel 2026 vive anche un paradosso: più cresce la capacità installata, più emergono i colli di bottiglia che ne limitano l’efficacia. Le connessioni alla rete di distribuzione restano un ostacolo per molti nuovi impianti, soprattutto nel Mezzogiorno, dove il potenziale solare è massimo ma le infrastrutture di rete sono più datate. L’accumulo energetico — batterie stazionarie, sistemi di storage industriale — è ancora insufficiente rispetto alla quantità di energia solare che potrebbe essere immagazzinata nelle ore centrali della giornata per essere usata la sera o nei giorni nuvolosi.

Sul fronte industriale, la crescita del fotovoltaico è trainata soprattutto dagli impianti di grande taglia — quelli su capannoni, aree produttive, terreni agricoli in configurazione agrivoltaico — mentre il segmento residenziale mostra segnali di rallentamento, in parte legato all’esaurimento degli incentivi più generosi degli anni scorsi.

Cosa dice il gap tra produzione e domanda sul futuro energetico italiano

Il settembre 2026 italiano racconta una storia che vale la pena leggere con attenzione: non è la storia di un fotovoltaico che non funziona, ma quella di un paese che sta elettrificando la propria economia più velocemente di quanto riesca ad adeguare le infrastrutture di rete e di accumulo.

Questo disallineamento ha conseguenze pratiche. Nei mesi estivi, quando il sole è abbondante e la produzione solare è massima, si registrano già ore in cui l’elettricità prodotta supera quella consumata — e parte di essa viene sprecata o ceduta all’estero a prezzi bassissimi. Nei mesi in cui la domanda sale e le condizioni meteorologiche riducono la produzione rinnovabile, il sistema torna a dipendere da fonti fossili e importazioni. Il fotovoltaico, da solo, non può risolvere questo squilibrio.

La risposta non è rallentare l’installazione di nuovi impianti solari — sarebbe controproducente — ma accelerare parallelamente su tre fronti: potenziamento della rete elettrica, espansione dei sistemi di accumulo e gestione attiva della domanda, coinvolgendo industrie e consumatori nella modulazione dei propri consumi nelle ore di maggiore disponibilità rinnovabile. Il dato di settembre 2026 è un segnale chiaro che questa fase del lavoro non può più essere rinviata.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.