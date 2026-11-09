COP31 ad Antalya, i negoziati sul clima dal 9 al 20 novembre 2026

Da oggi, 9 novembre 2026, Antalya ospita la COP31, la trentunesima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Venti giorni di negoziati — fino al 20 novembre — in una città turca scelta per la sua capacità logistica e ricettiva, ma soprattutto al centro di un momento politicamente delicato per il multilateralismo climatico. La posta in gioco è alta: a settembre 2026, le Nazioni Unite hanno riconosciuto per la prima volta in modo formale che il mondo è destinato a superare la soglia di 1,5°C di riscaldamento rispetto ai livelli preindustriali entro pochi anni. La COP31 di Antalya 2026 si apre, quindi, con questa consapevolezza come sfondo inaggirabile.

Perché Antalya e perché proprio adesso

La scelta di Antalya non è casuale né puramente simbolica. La città turca affacciata sul Mediterraneo è stata selezionata dall’UNFCCC — la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici — per una serie di ragioni concrete: infrastrutture congressuali consolidate, un aeroporto internazionale con connessioni dirette verso i principali hub mondiali, un’elevata capacità ricettiva e spazi adatti a eventi di scala globale. Ospitare una COP significa gestire decine di migliaia di delegati, osservatori, giornalisti e rappresentanti della società civile; servono strutture che reggano questa pressione logistica.

Ma il contesto temporale pesa quanto quello geografico. La COP31 ad Antalya 2026 arriva dopo che, per la prima volta nella storia della diplomazia climatica onusiana, l’ONU ha ammesso ufficialmente il superamento imminente della soglia di 1,5°C. Non si tratta di una proiezione modellistica tra le tante: è un riconoscimento istituzionale che sposta l’asse del dibattito. Non più solo «come evitare il superamento», ma anche «come prepararsi alle conseguenze» e «come accelerare la riduzione delle emissioni per limitare ulteriori danni».

Il quadro negoziale: cosa si discuterà nei prossimi giorni

I negoziati di una COP si svolgono su più tavoli paralleli, con ritmi e linguaggi tecnici che spesso sfuggono alla copertura mediatica generalista. Ad Antalya, i temi strutturali che attraverseranno tutte le sessioni riguardano la mitigation — cioè la riduzione effettiva delle emissioni — e l’adaptation, ovvero la capacità dei Paesi, soprattutto quelli più vulnerabili, di adattarsi a un clima già cambiato.

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Sul fronte della mitigazione, il nodo più difficile riguarda la concretizzazione degli impegni assunti nelle COP precedenti. Gli accordi esistono, ma i meccanismi di verifica e le scadenze intermedie restano spesso vaghi. La pressione dei Paesi insulari e delle nazioni in prima linea climatica sarà probabilmente la voce più urgente nelle plenarie di apertura.

Sul fronte finanziario, il tema dei trasferimenti verso i Paesi in via di sviluppo e più esposti agli effetti del riscaldamento rimane irrisolto. Le promesse di finanziamento climatico formulate negli anni precedenti hanno accumulato un deficit di credibilità che i delegati dovranno affrontare con proposte più vincolanti.

Il peso del riconoscimento ONU sul superamento di 1,5°C

L’ammissione delle Nazioni Unite, avvenuta nel settembre 2026, che il mondo supererà la soglia di 1,5°C entro pochi anni non è solo un dato scientifico: è un cambio di registro politico. Per oltre un decennio, quella soglia ha funzionato come obiettivo orientativo dell’Accordo di Parigi, il punto di riferimento intorno a cui costruire ambizioni nazionali e coalizioni diplomatiche.

Ora che quell’obiettivo viene dichiarato formalmente a rischio immediato dalla stessa organizzazione che lo custodisce, le delegazioni alla COP31 di Antalya si trovano a dover rispondere a una domanda più scomoda: cosa significa «ambizione climatica» quando il target principale sembra già fuori portata nel breve periodo? La risposta non è rinunciare, ma riformulare le priorità — accelerare la decarbonizzazione per contenere l’entità del superamento, e investire seriamente nella resilienza delle comunità già colpite.

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Antalya come sede: il Mediterraneo e la vulnerabilità climatica

C’è una certa coerenza geografica nel tenere questa conferenza in una città mediterranea. Il bacino del Mediterraneo è identificato dalla letteratura scientifica come uno dei punti caldi del riscaldamento globale: temperature estive in aumento, siccità più frequenti, rischio di desertificazione nelle aree costiere meridionali. La Turchia stessa ha registrato negli ultimi anni eventi climatici estremi — incendi, alluvioni, ondate di calore — che rendono il tema tutt’altro che astratto per la popolazione locale.

Questa prossimità geografica tra sede e vulnerabilità non cambia automaticamente l’esito negoziale, ma può influenzare il tono dei lavori. Le delegazioni che arriveranno ad Antalya non opereranno in un contesto neutro: il clima del Mediterraneo, letteralmente e figurativamente, sarà presente.

Cosa osservare nelle prossime due settimane

Per chi segue la diplomazia climatica, i segnali da monitorare nelle sessioni di COP31 Antalya 2026 sono principalmente tre. Il primo è la qualità degli impegni nazionali aggiornati — i cosiddetti Nationally Determined Contributions (NDC) — che i Paesi presenteranno o confermeranno: la distanza tra le promesse e le traiettorie reali è il termometro più affidabile dell’ambizione collettiva. Il secondo è la tenuta delle coalizioni tra Paesi vulnerabili, che negli ultimi anni hanno rappresentato la spinta più coerente verso obiettivi più stringenti. Il terzo è la concretezza dei meccanismi finanziari: chi paga, quanto, con quali condizioni e con quali tempi di erogazione.

NDC aggiornati : la distanza tra impegni dichiarati e politiche reali

: la distanza tra impegni dichiarati e politiche reali Coalizioni tra Paesi vulnerabili : la loro coesione determina spesso l’ambizione finale dei testi

: la loro coesione determina spesso l’ambizione finale dei testi Finanza climatica: meccanismi di trasferimento verso i Paesi più esposti

Per seguire i lavori in tempo reale, il sito ufficiale dell’UNFCCC dedicato alla COP31 pubblica aggiornamenti, documenti negoziali e programma delle sessioni.

Le due settimane di Antalya non risolveranno da sole la crisi climatica, ma stabiliranno se la comunità internazionale è ancora in grado di rispondere collettivamente a una sfida che, come ammesso dalle stesse Nazioni Unite, è già in corso. Il superamento della soglia di 1,5°C non è più un’ipotesi remota: è il punto di partenza da cui questi negoziati devono muoversi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.