Tintura madre di salvia: a cosa serve?

La tintura madre di salvia è un rimedio popolare apprezzati sin dai tempi più antichi, un alleato da avere sempre a portata di mano per combattere ed alleviare alcune delle condizioni più comuni, come mal di gola, raffreddore e, soprattutto, alcuni sintomi della menopausa. Sebbene si tratti di un rimedio 100% naturale, anche nel caso della tintura madre di salvia bisogna conoscere le possibili controindicazioni, per godere dei benefici di questo prodotto senza correre rischi.

Fonte immagine: Pixabay

La tintura madre di salvia è un potente rimedio naturale spesso impiegato contro le vampate di calore tipiche della menopausa, l’iperidrosi, l’infiammazione e numerose altre condizioni mediche. Questo liquido bruno e dall’odore molto caratteristico, rappresenta un ottimo alleato per la nostra salute, uno di quelli che vale la pena avere sempre a portata di mano, per ogni evenienza.

Ma esattamente come si prepara e a cosa serve la tintura madre di salvia?

Come si può evincere dallo stesso nome, questo rimedio popolare deriva dalla pianta Salvia officinalis (salvia comune), una pianta perenne che fa parte della famiglia delle Lamiaceae. Le foglie e le parti aeree della pianta vengono fatte macerare in una soluzione di acqua e alcol, che da origine alla cosiddetta tintura madre.

Da molti secoli, ormai, sono noti i molteplici effetti benefici di questo rimedio naturale. Ma a conti fatti, cosa si può curare con la tintura madre di salvia? Vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito a questo straordinario dono di Madre Natura.

I benefici della salvia per la salute

Fin dall’antichità, alla salvia vengono attribuite numerose proprietà benefiche e curative. La pianta funge da efficace rimedio contro le infiammazioni e le infezioni, viene impiegata nel trattamento e nella prevenzione di molti disturbi legati alla menopausa, esercita effetti antimicrobici e antiossidanti.

Per di più, diverse varietà di questa pianta sono perfettamente commestibili e ottime da aggiungere alle frittate e ai risotti. Dal punto di vista curativo e medicinale, si ritiene che la salvia possa esercitare effetti:

Astringenti

Balsamici

Antisettici

Stimolanti

Antinfiammatori

Antiallergici

Antimicotici

Antispasmodici.

A cosa serve la tintura madre di salvia?

Concretamente parlando, ad oggi questo rimedio naturale viene proposto per:

Ridurre il mal di gola, tosse, raffreddore e altre condizioni che interessano le vie respiratorie Esercita effetti antinfiammatori utili sia per la pelle che per la gola e la bocca Alleviare i dolori mestruali Favorire la digestione e combattere nausea, pesantezza, gonfiore e bruciore di stomaco tipici della dispepsia Ridurre alcuni sintomi della menopausa, come vampate di calore, sudorazione eccessiva e irritabilità Ridurre il mal di stomaco e gli spasmi intestinali (azione antispasmodica) Combattere la stanchezza cronica fisica e mentale Prendersi cura del cavo orale, grazie alla sua azione antimicrobica Regolarizzare il ciclo mestruale: la tintura madre di salvia aiuta ad alleviare i dolori mestruali e a trattare altri disturbi ginecologici Iperidrosi: la tintura madre di salvia è utile per il sudore eccessivo che interessa perlopiù ascelle, mani e piedi Curare stomatiti, gengiviti ed herpes alle labbra in modo naturale.

Come va presa la tintura madre di salvia?

In merito alle modalità di assunzione, ti raccomandiamo di rispettare le indicazioni riportate sulla confezione del prodotto o le indicazioni fornite dal tuo medico curante. Solitamente, per un uso interno si consiglia di assumere 25-30 gocce di tintura madre di salvia sciolte in un bicchiere d’acqua per tre volte al giorno.

Puoi sfruttare i benefici del rimedio anche a livello topico, applicandolo sulla pelle, o per eseguire degli sciacqui e gargarismi.

Chiedi consiglio al tuo erborista di fiducia per conoscere le esatte modalità di utilizzo.

Tintura madre di salvia: controindicazioni

Nonostante si tratti di un rimedio naturale sicuro per la salute, la tintura madre di salvia potrebbe non essere la soluzione adatta per tutti.

Evita di utilizzare questo rimedio se sei incinta o se stai allattando al seno. Il prodotto non dovrà essere abbinato a delle terapie farmacologiche, specialmente quelle che includono farmaci antidiabetici, estrogeni di sintesi, anticonvulsivanti e sedativi.

Non assumere rimedi a base di salvia se hai manifestato ipersensibilità verso questa pianta. Non somministrare il prodotto ai bambini senza aver prima consultato il medico curante o il pediatra.

