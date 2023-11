Iris: leggenda e significato del fiore

Quale sarà l’esatto significato e la leggenda del fiore iris? Da secoli, l’iris è considerato una pianta dai mille significati: questo fiore delicato e dai più variopinti colori suscita sensazioni positive di simpatia, ammirazione, fiducia e saggezza. Ma non solo. La storia e la leggenda dietro questo fiore è suggestiva e si perde nel tempo.

Fonte immagine: Pixabay

Il significato del fiore Iris e la leggenda che si nasconde tra i petali di questa meravigliosa pianta sono davvero affascinanti. Da un punto di vista botanico, questa pianta è considerata un variopinto membro della famiglia delle Iridaceae, un’erbacea perenne che produce fiori dei più svariati colori, dal bianco al blu, fino al giallo e al viola.

Si tratta di una pianta facile da coltivare, resistente e in grado di dare grandi soddisfazioni anche agli aspiranti giardinieri meno esperti.

Con i suoi fiori eleganti, l’iris ha da sempre ispirato storie e leggende in ogni parte del mondo, dall’oriente fino all’occidente. Proprio l’iris, peraltro, è il fiore che ha ispirato una delle più celebri opere dell’artista Van Gogh, l’omonimo dipinto “Iris“.

Alcuni popoli associano la pianta al battito d’ali delle farfalle; nella mitologia greca, Iris era la Dea dell’arcobaleno, la messaggera tra gli dei e gli uomini, mentre nel linguaggio dei fiori una pianta di iris può esprimere sentimenti positivi, come stima, simpatia e fiducia.

Insomma, i significati e le leggende che circondano il fiore “iris” sono tanti, e noi non vediamo l’ora di raccontarteli.

La leggenda e il significato del fiore Iris

Fonte: Pixabay

Simbolicamente parlando, il fiore iris può assumere diversi significati a seconda delle sue colorazioni.

Questi tesori di madre natura, infatti, si presentano con le tonalità più sgargianti. In generale, il significato simbolico dell’iris richiama alla mente concetti piacevoli come:

Sincerità

Fiducia

Saggezza.

Significato del fiore iris nei diversi colori

Esplorando un po’ più attentamente la tavolozza dei colori, scopriamo che l’iris viola incarna il significato della sapienza, la varietà bianca indica la purezza, mentre il significato del fiore iris blu è “speranza e fede”. Il fiore giallo, infine, simboleggia sentimenti di amore e passione.

Ma questi non sono i soli significati attribuiti alla pianta.

L’iris è considerato il fiore simbolo del venticinquesimo anniversario di matrimonio, e in Cina i suoi delicati petali rievocano alla mente le eleganti ali di una farfalla.

Cosa significa regalare un iris?

Ma veniamo al galateo “dei fiori”: cosa vuol dire ricevere in regalo o regalare un iris?

Sappiamo già che il significato di questo fiore è perlopiù positivo. Di conseguenza, regalare questa pianta simboleggia la volontà di suscitare o esprimere sentimenti piacevoli, come simpatia, ammirazione, amore e saggezza (si tratta del fiore perfetto per una laurea o per celebrare il raggiungimento di un importante traguardo).

Iris: tra leggende, mitologia e magia

Fonte: Pixabay

Come spesso accade, la tradizione popolare ha attribuito non solo un ampio ventaglio di significati al fiore iris, ma anche storie suggestive e leggendarie riguardo le sue origini e proprietà.

Il nome della pianta deriva dal greco, vuol dire “arcobaleno” e si riferisce alla Dea Iris (Iride), messaggera degli dei per gli uomini.

Secondo la “leggenda”, la dea si spostava dalla Terra all’Olimpo creando un arcobaleno. Per questo motivo, si riteneva che avere in casa questo variopinto fiore potesse avvicinare l’uomo agli Dei.

Spostandoci di qualche migliaio di chilometri, dalla Grecia approdiamo in Egitto, dove all’iris venivano attribuite proprietà magiche e curative. Anche il Giappone attribuisce all’iris proprietà magiche: si ritiene infatti che il fiore possa allontanare le energie negative dalla casa.