Ritiro della famosissima crema per il viso in Italia e UE per rischio di danni renali: ecco tutti i dettagli da conoscere.

Negli ultimi giorni, un’importante allerta ha colpito il mercato dei cosmetici in Italia e nell’Unione Europea. I prodotti della marca Bepanthol, conosciuti per le loro creme e lozioni altamente apprezzate, sono stati ritirati a causa della presenza di omosolato, un ingrediente chimico che, sebbene comunemente utilizzato nei filtri solari, può causare gravi danni renali quando supera i limiti consentiti. Questa situazione ha suscitato preoccupazioni tra i consumatori e ha riaperto il dibattito sulla sicurezza dei cosmetici.

Cos’è l’omosolato e perché è rischioso: il ritiro dei prodotti Bepanthol

L’omosolato è un composto chimico utilizzato principalmente come filtro UV-B nei prodotti cosmetici, con l’obiettivo di proteggere la pelle dai danni causati dai raggi solari. La sua funzione è fondamentale in un’epoca in cui la consapevolezza riguardo alla protezione solare è in continua crescita. Tuttavia, recenti ricerche hanno evidenziato potenziali effetti tossici, specialmente in relazione alla salute renale. Studi condotti su modelli animali hanno suggerito che l’assorbimento cutaneo di questa sostanza possa interferire con la funzionalità renale, rendendo i reni meno efficienti nella loro attività di filtraggio.

La decisione di ritirare i prodotti Bepanthol è stata presa in seguito a una revisione del Regolamento europeo sui cosmetici, che ha introdotto limiti più severi per l’utilizzo di ingredienti ritenuti dannosi. A partire dal gennaio 2023, il nuovo regolamento (UE) 2022/2195 stabilisce che la concentrazione massima di omosolato nei cosmetici per il viso non deve superare il 7,34%. Questa azione normativa è stata motivata dalla necessità di tutelare la salute pubblica e prevenire l’esposizione eccessiva a sostanze chimiche potenzialmente pericolose.

I prodotti coinvolti nel ritiro includono la Bepanthol Crema Viso Idratante SPF 25 e vari lotti di rossetti Bepanthol. Le farmacie sono state sollecitate a controllare le loro scorte e restituire i lotti interessati, con l’ordine di interrompere la vendita di questi prodotti entro il 30 giugno 2025.

Cosa fare per garantire la propria sicurezza

Per i consumatori, è fondamentale prestare attenzione ai numeri di lotto stampati sulle confezioni, che si trovano generalmente sul fondo dei tubi o delle scatole. In caso di dubbi sull’idoneità dei propri prodotti, è consigliabile contattare la farmacia di fiducia per verificare la conformità del prodotto o ricevere suggerimenti su alternative sicure. Inoltre, è importante prestare attenzione a dove si acquistano i cosmetici, poiché l’acquisto da rivenditori non certificati può comportare il rischio di ricevere prodotti contraffatti o con formulazioni non aggiornate.

Questa situazione ha riacceso il dibattito sull’importanza della regolamentazione nel settore cosmetico e sull’attenzione che i consumatori devono prestare nella scelta dei prodotti per la cura della pelle. La crescente attenzione per la salute e la sicurezza dei cosmetici è cruciale in un’epoca in cui le persone sono sempre più consapevoli dell’impatto delle sostanze chimiche sulla loro salute.