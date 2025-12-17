Un sistema curioso e alla portata di tutti promette di mettere di far risparmiare 5.000 euro in pochi mesi. Ecco perché funziona.

Mettere da parte dei soldi sembra sempre una missione impossibile. Le spese arrivano prima dello stipendio, le buone intenzioni durano poco e il risparmio resta un’idea vaga. Eppure esiste un metodo sorprendentemente semplice che, senza app o consulenti finanziari, permette di accumulare una cifra concreta in soli sei mesi. Non è magia e nemmeno un trucco rischioso: è un sistema tanto elementare quanto efficace, che negli ultimi tempi è tornato alla ribalta e sta convincendo migliaia di persone.

Il trucco delle 100 buste: perché funziona davvero

Questo metodo di risparmio, noto come “trucco delle 100 buste”, permette di accantonare 5.050 euro in 25 settimane, cioè poco meno di sei mesi. La forza del sistema sta nella sua semplicità: niente calcoli complessi, niente automatismi bancari. Solo un gesto concreto e ripetuto nel tempo.

È una sorta di salvadanaio moderno, pensato per rendere visibile il risparmio e trasformarlo in un’abitudine. Non promette ricchezza improvvisa, ma può diventare un aiuto reale per affrontare una spesa imprevista, organizzare un viaggio o concedersi qualcosa che rimandavi da tempo.

Alla base del trucco c’è una famosa intuizione matematica attribuita a Carl Friedrich Gauss, uno dei più grandi matematici della storia. Da bambino, Gauss risolse in pochi istanti la somma dei numeri da 1 a 100 arrivando al risultato 5.050. Lo fece accoppiando i numeri: 1+100, 2+99, 3+98… ogni coppia dava sempre 101. Bastavano 50 coppie per arrivare al totale. Il metodo delle buste sfrutta esattamente questo principio, trasformandolo in un gioco di risparmio pratico.

Servono pochissime cose: 100 buste, una penna e dei contanti. Su ogni busta va scritto un numero da 1 a 100. Una volta numerate, le buste vengono mescolate e impilate in modo da non vedere i numeri.

A questo punto si scelgono due giorni a settimana e, per 25 settimane consecutive, si pesca una busta a caso. All’interno si inserisce l’importo corrispondente al numero scritto. Se esce 7, si mettono 7 euro. Se esce 82, si mettono 82 euro. Alcuni giorni saranno più leggeri, altri più impegnativi, ma è proprio questa alternanza a rendere il metodo sostenibile.

Negli ultimi anni il trucco delle 100 buste è esploso sui social, soprattutto su TikTok, dove è diventato noto come “100 Envelope Challenge”. Video semplici, girati in casa, hanno mostrato quanto questo sistema possa funzionare nella vita reale, soprattutto per famiglie e genitori alle prese con spese impreviste. Il successo nasce dal fatto che non richiede competenze finanziarie: chiunque può iniziare subito.

I soldi non compaiono dal nulla: sono sempre una parte delle proprie entrate. Ma questo metodo aiuta a sviluppare autodisciplina, costanza e consapevolezza, tre elementi chiave per migliorare il rapporto con il denaro. E alla fine dei sei mesi, ritrovarsi con 5.050 euro messi da parte può fare una differenza enorme.