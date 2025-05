Con l’arrivo dell’estate, molte persone si trovano a dover affrontare le rimanenze di crema solare che vengono spesso dimenticate.

Ma cosa fare con quella crema solare avanzata e scaduta? Secondo la Dott.ssa Valentina Trevisan, dermatologa presso Humanitas San Pio X, è fondamentale prestare attenzione ai rischi di utilizzare prodotti scaduti sulla pelle. Sebbene non sia più sicura per l’uso cosmetico, la crema solare scaduta può rivelarsi sorprendentemente utile in ambito domestico.

La crema solare scaduta non deve essere riutilizzata sulla pelle. Con il passare del tempo, i filtri solari che proteggono dai dannosi raggi UV si degradano, anche se il prodotto è stato conservato in condizioni ottimali. Questo significa che non può più garantire la protezione indicata sull’etichetta, aumentando il rischio di scottature, eritemi e invecchiamento precoce della pelle. Inoltre, se noti che la crema è diventata grumosa, ha un odore strano o la consistenza è troppo liquida, è un chiaro indicativo di contaminazione batterica o di formazione di muffe. Utilizzarla in queste condizioni può causare irritazioni, allergie e infezioni, specialmente nei soggetti più sensibili, come i bambini.

Un nuovo utilizzo in casa

Tuttavia, non è il caso di gettar via la crema solare scaduta. Secondo l’esperta di pulizie e cura della casa, conosciuta sui social come @mammaessenziale, la crema solare può avere una seconda vita come prodotto per la cura degli oggetti in pelle. Con l’esposizione all’aria, al sole e al calore, la pelle di borse, scarpe e divani tende a seccarsi e a screpolarsi. La crema solare, ricca di oli e agenti emollienti, può agire come un balsamo per il cuoio, restituendo morbidezza e elasticità.

Per applicarla, basta utilizzare un panno morbido: si consiglia di versare una piccola quantità di crema e massaggiare delicatamente la superficie dell’oggetto in pelle. In questo modo, la pelle riacquista vitalità e un aspetto curato. Questo trattamento è particolarmente benefico per borse e scarpe usate frequentemente, che mostrano segni di usura e invecchiamento.

Un ulteriore vantaggio dell’utilizzo della crema solare scaduta riguarda la protezione che può offrire agli oggetti in pelle. Anche se i filtri UV non sono più efficaci sulla pelle umana, possono comunque fornire una leggera protezione contro lo scolorimento degli oggetti in pelle. Questo è particolarmente utile per divani posizionati vicino a finestre o in ambienti molto luminosi. L’applicazione regolare della crema può contribuire a preservare il colore originale della pelle, specialmente nei rivestimenti di tonalità chiare, che tendono a sbiadire più facilmente.

In aggiunta a ciò, la crema solare crea una sottile pellicola protettiva che può respingere polvere e sporco, facilitando la manutenzione quotidiana degli oggetti in pelle. Questo piccolo trucco non solo allunga la vita dei tuoi accessori, ma è anche un gesto di sostenibilità, poiché riduce gli sprechi legati a prodotti cosmetici destinati a essere gettati.

Rimozione delle macchie e lucentezza

Se hai notato un alone o una macchia su un accessorio in pelle, puoi provare ad utilizzare un po’ di crema solare per rimuoverla. Applicandola su un panno e utilizzando movimenti circolari e delicati, potrai attenuare segni superficiali e restituire lucentezza all’oggetto. L’effetto finale ricorda quello di una cera protettiva: la pelle appare più uniforme e brillante, come se fosse stata trattata da un professionista.

È fondamentale prestare attenzione quando si utilizza la crema solare scaduta per la cura degli oggetti in pelle. È sempre consigliabile utilizzare una quantità ridotta di prodotto e testare prima su una piccola area nascosta per evitare danni su superfici delicate. Questo approccio ti permetterà di assicurarti che non ci siano reazioni indesiderate prima di trattare l’intero oggetto.

In un’epoca in cui la sostenibilità e la riduzione degli sprechi sono sempre più importanti, riutilizzare la crema solare scaduta rappresenta un modo intelligente e pratico per dare nuova vita a un prodotto che altrimenti finirebbe nella spazzatura.