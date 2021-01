Maltempo: neve e piogge intense sull’Italia nel fine settimana

Ancora maltempo in arrivo sull'Italia, con piogge intense e possibili nevicate anche a bassa quota: le previsioni per il fine settimana.

Si preannuncia un fine settimana tutt’altro che sereno per l’Italia, con una nuova ondata di maltempo pronta ad abbattersi sulla Penisola. Piogge intense e nevicate interesseranno diverse Regioni, protagoniste sabato e domenica insieme a un clima generalmente freddo.

Contrariamente a quanto accaduto nelle scorse settimane, le Regioni che subiranno la nuova ondata di maltempo saranno quelle del Centro-Sud. Il Nord d’Italia subirà l’arrivo di una nuova corrente fredda proveniente da nord-est, pur mantenendo un clima sostanzialmente asciutto per tutto il fine settimana. Sicilia, Calabria e buona parte della Puglia godranno invece di temperature più miti e quasi totale assenza di precipitazioni.

Clima e maltempo, le previsioni per sabato 9

Sabato inizierà con l’arrivo di un vortico ciclonico da nord-ovest, che transiterà sulla Sardegna e sull’area del Tirreno. Le Regioni del Centro Italia risulteranno soggette a forte nuvolosità e a piogge intense per tutta la giornata. Attesi fenomeni temporaleschi sia sul versante tirrenico (Toscana e Lazio, parzialmente coinvolta la Campania) che su quello adriatico (soprattutto Marche e Abruzzo). Nevicate nelle zone centrali e lungo la dorsale appenninica a quote superiori ai 700 metri. In serata possibili fenomeni di neve anche a bassa quota.

In serata possibili nevicate a bassa quota anche sull’Emilia Romagna, dove regnerà durante la giornata un tempo generalmente nuvoloso. Sempre sul finire di sabato 9 gennaio non si escludono episodi di nevischio in Liguria, stretta tra l’arrivo della corrente fredda dal nord-est e il vortice ciclonico da ovest.

Meteo domenica 10 gennaio

Domenica proseguirà sulla falsa riga di quanto visto per sabato, ma con alcune differente. Centro Italia, ma in questo caso anche Sardegna e parte del Sud sperimenteranno un’alternanza di piogge più o meno intense e temporali. Nelle zone appenniniche prevista anche per il 10 gennaio neve anche a bassissime quote. Qualche isolata nevicata è attesa anche in Emilia Romagna.

Fonte: Ilmeteo.it