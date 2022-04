11 erbe che devi integrare nella tua dieta se vuoi dimagrire rimanendo in salute

Fonte immagine: Istock

Le erbe sono un ingrediente spesso sottovalutato all’interno della dieta. Possono essere davvero salvifiche! Sono consigliate sia per insaporire alimenti “sconditi” dovuti ad un regime alimentare molto ferreo, ma possono arricchire i nutrienti che stiamo assumendo apportando notevoli benefici.

Esistono undici erbe in grado di ridarci l’energia e fare del bene al nostro corpo in modi impensabili.

Esistono una serie di erbe da integrare all’interno della nostra diete per diverse ragioni: queste non solo aiutano a dimagrire, ma anche a mantenersi in salute. Scopriamo quali sono.

Guaranà

Il Guaranà non solo contiene un’importante quantità di caffeina, ma anche altre sostanze naturali che potenziano i suoi benefici. Un esperimento, i cui risultati sono stati pubblicati sull’International Journal of Sports Physiology and Performance, ha dimostrato come un’integrazione di 300 mg di Guaranà contribuisca a migliorare i risultati degli sportivi.

Maca

La Maca proviene dal Perù ed è molto ricca di vitamine. I suoi effetti si esplicano sulla fertilità – sono note le sue proprietà afrodisiache – e sull’aumento dell’energia.

Aloe Vera

Già gli antichi egizi impiegavano l’Aloe Vera e nel corso del tempo sono state fatte nuove scoperte che hanno portato alla luce le sue proprietà curative:

rende più forte il sistema immunitario,

migliora le funzioni dell’apparato digerente ed intestinale,

favorisce la depurazione e l’eliminazione delle tossine.

Arnica

L’Arnica è consigliata soprattutto quando si presentano delle infiammazioni cutanee, scottature, contusioni o contratture.

Bacopa Monnieri

La Bacopa monnieri proviene dall’Asia Minore ed è utilizzata contro ansia e insonnia. Ma è anche ottima per aumentare la velocità con cui si rielaborano le informazioni, andando quindi a migliorare le funzioni cerebrali di chi la assume.

Ginseng

Il Ginseng è molto utile per contrastare la stanchezza cronica, ma anche per aumentare le difese immunitarie e prevenire il precoce invecchiamento cellulare.

Centella asiatica

Secondo recenti studi, la centella asiatica riduce l’ansia e l’affaticamento. Può essere una perfetta alleata anche per le persone più anziane perché incrementa la forza e la funzionalità del corpo.

Gramigna

La Gramigna è conosciuta anche come grano selvatico. Favorisce la regolarità intestinale, disinfetta le vie urinarie e tiene lontane le infiammazioni dall’apparato digerente.

Basilico

L’assunzione di basilico è stata correlata a una riduzione della glicemia a digiuno e a un aumentata tolleranza glucidica. Questo risultato potrebbe essere dovuto alla capacità del basilico di stimolare la produzione di glicogeno e diminuire viceversa la glicogenolisi.

Schisandra

La schisandra è poco conosciuta, ma ha proprietà davvero interessanti: tra queste, vanta quella di riuscire ad aumentare le difese immunitarie, andando a stimolare la sua reattività.

Rosmarino

Il rosmarino ci viene in aiuto contro stress e dolori articolari. Tra le sue virtù: è uno stimolante, valido aiuto in caso di astenia e debolezza generale, per alleviare lo stress da superlavoro fisico e intellettuale.