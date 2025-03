Ti hanno mai detto che hai un’intelligenza superiore alla norma? No, non è solo un semplice complimento di chi vuole adularti, ma potrebbe essere veramente una cosa con basi scientifiche.

Ci sono, infatti, alcuni particolari segnali che possono aiutarci a capire se, effettivamente, siamo più intelligenti di quanto pensiamo o se sia solo frutto di una nostra convinzione o fantasia. E tu, conosci di quali segnali stiamo parlando? Vediamoli insieme.

Non solo tu, ma anche chi conosci potrebbe avere un’intelligenza al di sopra del normale e nessuno se ne è mai accorto. In che modo? Cerchiamo di capire.

Sei intelligente e non lo sai?

L’intelligenza è un qualcosa che abbiamo tutti e sta, sempre alla singolarità di ciascuno, il doverla e il poterla sviluppare. Quando pensiamo di non essere abbastanza intelligenti o di non riuscire a comprendere determinate cose, potremmo sbagliarci. Anzi: potremmo avere anche un’intelligenza al di sopra di quello che ci aspettiamo, ma non ne siamo a conoscenza. Possibile? A quanto pare sì.

Come possiamo capire se qualcuno è intelligente più di quanto pensa? Ci sono, secondo la scienza, alcuni segnali che non bisogna sottovalutare mai: dalla loro capacità di osservare il mondo con occhi diversi, fino all’interpretazione delle cose in maniera del tutto diversa dal solito…solo per citare alcuni esempi.

Quando parliamo di intelligenza non dobbiamo pensare soltanto a quello che, comunemente, viene chiamato quoziente intellettivo. Chi ha un’intelligenza sopra la media non sempre ha una vita più facile: capita spesso che viva in una realtà più complessa, fatta di continue riflessioni ma anche di un senso di distanza da quelle che sono le abitudini quotidiane di tutti gli altri.

Alcune caratteristiche che dovresti osservare

Non solo, lo dicevamo all’inizio, chi è capace di risolvere problemi di ogni sorta, ma anche chi vede delle cose che accadono da un’altra prospettiva: persone che si muovono con discrezione, che non “fanno rumore”, ma che osservano e che sono presenti più di quanto noi stessi pensiamo. Ma, nel dettaglio, cosa fanno le persone che hanno un’intelligenza al di sopra della media?

Innanzitutto, sono quelle capaci maggiormente di ascoltare più che parlare; sono anche coloro che si pongono domande che altri non farebbero mai e, soprattutto, non temono questa loro (se così può essere definita) diversità. Allo stesso tempo, sono capaci di gestire dubbi e incertezze meglio degli altri, sono capaci di stare da soli e gestire questa solitudine e hanno, un forte senso critico anche e in primis verso se stessi.

Non meno importante, hanno la capacità di selezionare le proprie amicizie e conoscenze in modo meticoloso, guardano oltre il proprio naso e, se vogliono cambiare idea su di un qualcosa, non hanno paura di dirlo o di farlo.