ROMA, 27 marzo 2025 – Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha espresso il suo stupore riguardo alle recenti affermazioni delle Regioni, che hanno manifestato un certo disagio per quella che definiscono una presunta “inerzia” del Governo sulla riforma dei medici di famiglia. In una nota ufficiale, Schillaci ha sottolineato come la questione sia di fondamentale importanza e ha trovato singolare il malcontento espresso dalle amministrazioni regionali.

Le dichiarazioni del ministro

“Leggo che ci sarebbe disagio da parte delle Regioni su una presunta inerzia da parte del Governo sulla riforma dei medici di famiglia. Un disagio che trovo francamente alquanto singolare data l’importanza del tema”, ha dichiarato il ministro. Schillaci ha poi ricordato che, al termine di un recente vertice tenutosi a Palazzo Chigi, le Regioni avevano concordato di avviare un confronto tecnico in sede di Conferenza, con l’intento di presentare un documento al Governo. “Lo stiamo ancora aspettando”, ha aggiunto, evidenziando come il dialogo tra le istituzioni sia essenziale per affrontare le problematiche legate alla salute pubblica.

Importanza della riforma

Il tema della riforma dei medici di famiglia è cruciale, soprattutto in un periodo in cui il sistema sanitario nazionale si trova a dover affrontare sfide sempre più complesse. La riorganizzazione dei servizi di assistenza primaria rappresenta un passo fondamentale per garantire un’assistenza sanitaria di qualità e per migliorare l’efficienza del sistema. Tuttavia, il ministro ha ribadito che è necessario un impegno congiunto e una comunicazione chiara tra le diverse istituzioni, affinché si possa giungere a soluzioni condivise e efficaci.

Collaborazione tra istituzioni

In questo contesto, Schillaci ha invitato le Regioni a non perdere di vista l’importanza di collaborare con il Governo, sottolineando che le riforme necessitano di tempo e di un approccio costruttivo. La salute dei cittadini, ha affermato, deve rimanere al centro delle politiche pubbliche e ogni attore coinvolto deve sentirsi parte integrante del processo di cambiamento.

Il dibattito in corso

Il dibattito sulla riforma dei medici di famiglia continua quindi a essere un tema caldo, con le Regioni pronte a far sentire la loro voce e il Governo che si impegna a rispondere alle esigenze del sistema sanitario. La speranza è che, attraverso un dialogo aperto e fruttuoso, si possano trovare le soluzioni più adeguate per garantire un’assistenza sanitaria di qualità a tutti i cittadini.