Con le temperature in aumento, diventa sempre più importante mantenere una corretta idratazione durante le attività all’aperto.

Per questo motivo, la borraccia è un oggetto indispensabile da portare con sé, soprattutto per chi pratica sport o viaggia. E’ fondamentale garantire una pulizia accurata del contenitore per evitare la proliferazione di germi, batteri e cattivi odori, che possono insorgere facilmente soprattutto con il caldo.

L’acqua rappresenta l’elemento essenziale per il nostro organismo, contribuendo a numerosi benefici come la depurazione, la regolazione della pressione sanguigna, la prevenzione di calcoli renali e infezioni urinarie, il mantenimento della temperatura corporea, la lubrificazione delle articolazioni e la digestione. Inoltre, un’adeguata idratazione migliora lo stato della pelle, rendendola più luminosa e prevenendo la formazione delle rughe.

Quando si utilizza una borraccia durante la giornata, soprattutto in estate, è cruciale assicurarsi che sia pulita per evitare contaminazioni. I batteri e le muffe, infatti, possono proliferare rapidamente all’interno del contenitore, specialmente se non viene lavato con regolarità, aumentando il rischio di infezioni, in particolare per persone con un sistema immunitario compromesso.

Come pulire efficacemente la borraccia

La pulizia quotidiana della borraccia è essenziale per mantenere un ambiente igienico. Se si utilizza esclusivamente per contenere acqua, è sufficiente lavarla una volta al giorno con acqua calda e sapone neutro. Nel caso in cui vengano versate altre bevande, come succhi o integratori, è consigliabile effettuare la pulizia più volte al giorno.

Per una disinfezione più profonda, almeno una volta alla settimana si raccomanda di utilizzare un rimedio naturale molto efficace: l’aceto bianco. Il procedimento consiste nel riempire la borraccia per metà con aceto bianco e per metà con acqua, lasciandola a riposo per tutta la notte. Il giorno seguente, è necessario risciacquarla accuratamente per eliminare ogni residuo di aceto e odori.

Alcune borracce sono compatibili con il lavaggio in lavastoviglie, ma è importante verificare le indicazioni del produttore per evitare danni al contenitore o ai materiali di cui è composto. Nei punti più difficili da raggiungere, come il collo o gli angoli interni, è utile utilizzare uno scovolino specifico per bottiglie o uno spazzolino a setole morbide per rimuovere efficacemente lo sporco e i residui.

Secondo uno studio pubblicato dal New York Times, le muffe e vari tipi di batteri sono spesso presenti all’interno delle borracce, anche se nella maggior parte dei casi il sistema immunitario riesce a difendersi autonomamente. Per persone immunodepresse o con condizioni di salute particolari, una scarsa igiene del contenitore può comportare rischi significativi.

Con il caldo estivo, la necessità di idratarsi aumenta e la borraccia diventa un accessorio indispensabile da portare sempre con sé. Per evitare la formazione di cattivi odori e la proliferazione di germi, è importante adottare alcune semplici abitudini: