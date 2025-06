Allenarsi fa sempre bene alla salute anche quando non hai tutto il tempo di andare in palestra o al parco per fare attività fisica. Come fare allora?

Avresti mai pensato che, anche stando in ufficio, ad esempio, puoi fare allenamento? Persino seduto dietro la tua scrivania. Può sembrarti impossibile ma è così: anche quando sei dietro la scrivania, hai la possibilità di “sgranchirti” le gambe o la schiena o, meglio ancora, di allenare i tuoi polpacci.

Vediamo insieme in cosa consiste questo tipo di allenamento alternativo e come puoi farlo, tutti i giorni proprio mentre sei in ufficio.

Polpacci in forma: ecco come

Non ha un nome particolare questo tipo di allenamento ma ti dà la possibilità di allenarti anche mentre sei in ufficio e sei alla scrivania per lavorare o, comunque, non hai tempo di recarti in palestra. Stare troppe ore seduti non fa bene al nostro organismo e, per questo motivo, ogni tanto, dovremmo alzarci e sgranchirci un po’ le gambe. Ma sappiamo bene che non è sempre possibile farlo.

Dall’altro lato, poi, non tutti abbiamo il tempo quanto la voglia di andare in palestra. Che fare allora? Sappiamo bene che fare attività fisica è salutare per il nostro organismo e, per questo motivo, sono stati diversi i personal trainer che hanno cercato di elaborare un metodo di lavoro che potesse aiutare anche chi di tempo per andare in palestra non ne ha.

C’è un punto particolare delle nostre gambe che, troppo spesso, trascuriamo e sono i polpacci. Vorremmo averli tonici e snelli, proprio come quelli degli atleti ma, di certo, non abbiamo il loro stesso tempo per poter andare ad allenarci. Allora cosa facciamo? Rinunciamo a tutto? Assolutamente no, perché anche in questo caso c’è una soluzione alternativa.

Alcuni semplici esercizi

Partiamo dal fatto che la distribuzione del grasso nel nostro corpo si concentra in determinate zone e, purtroppo, fra queste, vi sono anche i polpacci.

Questi possono quindi sembrare più grandi per una serie di motivi, tra cui fattori genetici, composizione muscolare e abitudini di vita. Ma con un po’ di allenamento possono tornare ad essere tonici come vorremmo.

Che allenamento seguire anche da casa? Iniziamo con il sollevamento dei talloni: solleviamoci lentamente sui talloni in modo da ritrovarci sulle punte dei piedi, quindi abbassiamo poi lentamente. Ripetiamo questo esercizio per diverse serie. Successivamente, anche, lo stretching dei polpacci: utilizzando una fascia elastica, manteniamo la posizione per almeno 30 secondi. Ripetiamo, anche questo esercizio, più volte.