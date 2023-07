Dolori alle mani: i migliori 5 rimedi naturali

Il dolore alla mano può avere molte cause in quanto è composta da ossa, legamenti, tendini, muscoli e nervi. Di fatti, ogni parte delle mani può essere soggetta a lesioni o infiammazioni, che portano a dolore e difficoltà di movimento. Una volta stabilita la causa del problema, si può tuttavia agire in modo mirato e affidarsi, se il medico concorda, anche a ottimi rimedi naturali.

Fonte immagine: Pixabay

I dolori alle mani sono un problema frequente, che vanta molte cause diverse: la mano si compone di ossa, muscoli, tendini, legamenti e migliaia di terminazioni nervose. Il malessere può interessare le dita fino ai polsi. E può essere provocato da lesioni, movimenti errati o infiammazioni, che si manifestano in modo anche grave.

Se abbiamo difficoltà a muovere le mani, notiamo gonfiore eccessivo, il dolore è intenso, sentiamo intorpidimento, è nostra cura rivolgerci ad un medico. Va infatti capita la causa del problema e scongiurate eventuali fratture, che dovrebbero essere trattate nel modo corretto per evitare deformazioni e altri danni.

In linea generale, le lesioni e soprattutto quelle ossee, si devono affrontare in modo tempestivo: che si tratti di rotture o di stiramenti muscolari, è bene agire in fretta. Per questo, se il dolore risulta elevato e si protrae a lungo, è importante contattare un operatore sanitario per indagare sulle origini del nostro disturbo.

Ma una volta comprese le cause di indolenzimento, se il medico concorda, si possono trattare i dolori alle mani con rimedi naturali, utili ad alleggerire il fastidio e velocizzare il recupero. Si deve ricordare però che questi metodi devono essere ritenuti consoni da un professionista e non sostituire eventuali terapie prescritte.

Fonte: Pixabay

Dolori alle mani: rimedi naturali

Ci sono rimedi naturali che aiutano nel trattamento di infiammazione e dolore a carico degli arti superiori, in grado di regalare sollievo immediato. Di seguito una lista di 5 trattamenti che possiamo scegliere in caso di male alle mani. Se anche questi metodi sono considerati sicuri, è bene sospenderli qualora provocassero effetti collaterali.

Integratori a base di erbe

La curcuma, lo zenzero e la boswellia sono erbe che possono ridurre l’infiammazione e alleviare il dolore. La curcumina è il principio attivo della curcuma e vanta proprietà antinfiammatorie che aiutano a ridurre il dolore e il gonfiore. Lo zenzero è noto per aiutare a ridurre l’infiammazione, a gestire il dolore e ridurre il rischio di danni articolari.

La boswellia, che è considerata un ottimo antinfiammatorio e analgesico naturale, è un estratto di erbe in resina dall’albero della Boswellia. In commercio possiamo trovare integratori da assumere per via orale, ma anche creme e lozioni da applicare con massaggio sulle aree doloranti. È un rimedio molto in voga in caso di artriti.

Capsaicina topica

La capsaicina è un estratto derivato dai peperoncini ed è il principio attivo che li rende piccanti. Quando applicata sulla mano, la capsaicina topica fornisce una sensazione di calore che blocca i segnali del dolore. Ciò fornisce sollievo dal fastidio muscolare e articolare e si può trovare in commercio sotto forma di creme e lozioni.

Esercizi e stretching

Un fisioterapista, se il dolore alla mano deriva da problemi a tendini e muscoli, può suggerirci esercizi e stretching che si concentrano su queste aree. In questo modo possiamo allungare e rafforzare queste zone, in modo da ridurre il dolore e la pressione. Ma è anche un aiuto per migliorare la mobilità delle mani.

Terapia della temperatura

La terapia della temperatura prevede l’uso del caldo o del freddo per ridurre il dolore. La terapia del calore rilassa articolazioni e muscoli rigidi, mentre il freddo intorpidisce il dolore acuto e riduce l’infiammazione. Di norma è un medico a stabilire modi e tempi corretti.

La massoterapia

In caso di dolore alle mani, la massoterapia è un ottimo alleato per ridurre il fastidio: un massaggio effettuato da un professionista, su mano, polso e avambraccio, può migliorare la circolazione e ridurre il dolore. Ma può anche favorire un recupero della forza di presa e la mobilità degli arti.

Fonti