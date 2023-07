Come sgonfiare le occhiaie in modo naturale

La mancanza di sonno, le allergie e anche la genetica sono alla base delle occhiaie, che oscurano lo sguardo. Ma non sono le uniche cause di questo problema, a cui talvolta si associano le classiche borse sotto gli occhi. Se vogliamo sgonfiare le occhiaie e ridurre ombre scure e ritenzione idrica perioculare, ci possiamo affidare senza timori a rimedi naturali efficacissimi.

Fonte immagine: Pixabay

La pelle della zona perioculare è la più sottile di tutto il corpo ed è quindi maggiormente soggetta ad alcuni fastidi, come occhiaie e borse. Le prime hanno una forte componente genetica, ma il DNA non è l’unica causa dei cerchi scuri attorno ai nostri occhi. La mancanza di sonno, le allergie e anche l’età che avanza sono altre cause molto frequenti.

Di pari passo con le occhiaie, sempre per circostanze simili, possiamo vedere anche le borse, che altro non sono che ritenzione idrica, dovuta spesso alla perdita di elastina. Un altro problema che si verifica con l’età. Ma anche le già citate allergie e la disidratazione possono contribuire agli occhi gonfi.

In poche parole, in alcune situazioni ci ritroviamo con gli occhi adombrati e persino gonfi, due aspetti che rendono lo sguardo meno giovane. Se vogliamo mantenere gli occhi vividi e sani, il corretto riposo è alla base della loro salute. Ma anche la giusta alimentazione, l’eliminazione di alcol e tabacco e affaticare poco lo sguardo sono altre strategie.

Se gli anni sulla carta d’identità fanno soffrire i nostri occhi, questo non significa che non si possa agire in modo naturale per averli sempre luminosi. Ci sono casi in cui la chirurgia aiuta nel rimodellamento dello sguardo, anche riducendo borse e occhiaie, ma prima di pensare al bisturi, meglio tentare con i rimedi della nonna.

Fonte: Pixabay

Come sgonfiare le occhiaie naturalmente

Lo abbiamo detto e lo ripetiamo, le occhiaie e le borse sono un problema comune a molte persone, che si verifica per una serie di cause diverse. Di certo non sempre i due inestetismi compaiono allo stesso tempo. Ma spesso capita di vederli abbinati, come nel caso di allergie, malattia e mancanza di sonno.

Di fatto, se vogliamo ridurre questo problema, che rende lo sguardo affaticato, meno giovane e che fa sentire a disagio in mezzo alle persone, ci sono rimedi naturali che possono aiutare. Ne leggeremo alcuni forse banali, ma non per questo inutili, anzi, forse basilari per rimettere gli occhi a nuovo.

Il sonno regolare

Uno dei fattori più importanti da considerare quando si vogliono eliminare le occhiaie è dormire a sufficienza in maniera adeguata. Il sonno regolare assicura che il corpo e quindi anche la pelle, abbia abbastanza tempo per riposare, ripararsi e rigenerarsi.

Ciò migliora la salute generale, ma anche quella della cute. Una delle prime cose che rivelano le nostre condizioni sanitarie è la cattiva condizione del nostro derma. Un sonno adeguato su base regolare può essere la più grande arma per ridurre o anche prevenire le occhiaie.

Le bustine di tè freddo

Il freddo è un ottimo alleato per ridurre le occhiaie e le borse, ma se non vogliamo fare impacchi di ghiaccio, una soluzione alternativa sono le bustine di tè freddo. Il tè verde è il migliore e basta lasciare infondere due bustine in acqua calda e poi toglierle e metterle in frigorifero per farle raffreddare.

Il nostro infuso lo possiamo sorseggiare, mentre le bustine, una volta diventate fredde, le possiamo appoggiare sugli occhi e lasciarle per una decina di minuti. La caffeina aiuta a restringere i vasi sanguigni e permette un veloce schiarirsi delle occhiaie.

Il latte freddo

Un altro grande ed efficace amico della bellezza dello sguardo è il latte freddo, che tutti con molta probabilità abbiamo già in frigorifero. L’acido lattico aiuta non solo a ridurre il gonfiore, ma anche a schiarire la pelle. E senza essere aggressivo su una zona tanto delicata come quella oculare.

Ci basta immergere due batuffoli di cotone nel latte freddo e adagiarli sugli occhi per qualche minuto, prima di lavare via con acqua fresca. Il trattamento va ripetuto almeno due volte a settimana per iniziare a vedere qualche effetto sulle nostre occhiaie.

Olio di mandorle e succo di limone

Un altro rimedio delle nonne per trattare le occhiaie è mescolare olio di mandorle e succo di limone. Il componente attivo del succo di limone è l’acido ascorbico che, con gli altri nutrienti dell’olio di mandorle, aiuta a ridurre la ritenzione idrica che può causare occhiaie e borse.

Ha anche una lieve azione sbiancante, tuttavia, se usato non diluito può avere l’effetto opposto e causare danni alla pelle, quindi questa miscela va usata con attenzione. Le dosi sono di un cucchiaino di olio di mandorle e poche gocce di succo di limone, da applicare sotto gli occhi e lasciare agire un paio di minuti prima di lavare.

Patate e cetrioli

Le patate o i cetrioli grattugiati sono di gran lunga uno dei rimedi più efficaci per contrastare borse e occhiaie in modo naturale. Di fatti, non favoriscono solo lo schiarimento, ma aiutano a ridurre anche il gonfiore intorno alla zona degli occhi.

Si possono scegliere a preferenza le prime o i secondi, che vanno grattugiati e lasciati agire sugli occhi, anche messi in una garza sottile, per 15 minuti. Poi, una volta passato questo lasso di tempo, basta sciacquare con acqua fredda e applicare una normale crema idratante sul contorno occhi.

