Dolci per la festa del papà light con 5 ricette per chi è a dieta

I dolci per la festa del papà light sono un modo goloso e sano per festeggiare questa ricorrenza insieme ai nostri genitori. In vista del 19 Marzo, giorno dedicato a tutti i papà d'Italia, impareremo a preparare delle zeppole in versione light, gusteremo una torta di mele leggera, una torta al cioccolato senza burro e tante altre golosità light.

Fonte immagine: Pixabay

Quali sono i dolci per la Festa del papà light ma golosi, da gustare insieme alla nostra famiglia il 19 Marzo? Mancano davvero pochissime settimane all’arrivo della Festa del papà, e tutti quanti, grandi e bambini, siamo già alla ricerca dell’idea più simpatica e magari anche golosa per regalare un sorriso ai nostri genitori.

Che sia con un dolce, che sia con un regalo fai da te o con una letterina, le idee per ricordare ai genitori quanto teniamo a loro sono moltissime. Gli amanti della buona cucina, però, gradiranno di certo un dolce a tema, ma quale potrebbe essere il più adatto, se non le zeppole di San Giuseppe?

Probabilmente starai pensando che questo dolce non è esattamente leggero. In effetti, si tratta di una “ciambella” fritta e guarnita con crema pasticcera. Tutt’altro che light. La buona notizia è che è possibile preparare le zeppole san Giuseppe al forno, per dare un taglio a qualche caloria, senza rinunciare al gusto.

Ma le zeppole non sono l’unico dolce da preparare per la festa del papà. E allora, quali sono i dolci più dietetici? In vista di questa speciale ricorrenza, vogliamo segnalarti 5 idee per portare la dolcezza in tavola, senza perdere di vista la salute.

Dolci light per la festa del papà: 5 idee per chi è a dieta

Anche chi è a dieta merita di coccolarsi con dolcezza ogni tanto, e quale miglior occasione se non la festa dedicata a tutti i papà per gustare un buon dolce?

Per questa ricorrenza, abbiamo scelto 5 ricette di dolci light veloci e al cucchiaio, ma prepareremo anche una buona colazione da gustare insieme ai nostri genitori, per cominciare la giornata con lo spirito giusto.

Dolci festa del papà light: la torta di mele leggera

Fonte: Pixabay

Il primo dolce che prepareremo per la festa del papà è una deliziosa torta di mele, in versione leggera ma sempre golosa. Vediamo quali sono gli ingredienti necessari e come preparare questo dolce.

Ingredienti

Farina 00: 250 grammi

Latte anche vegetale: 80 ml

Mele già sbucciate e schiacciate: 200 grammi

La scorza grattugiata di mezzo limone biologico

2 uova grandi

Olio di semi di girasole: 80 ml

Zucchero o dolcificante a scelta: 80 grammi

Lievito per dolci: una bustina.

Procedimento

In una ciotola versa l’olio, la scorza di limone e il latte, mescola i tre ingredienti. Lascia l’impasto da parte, in una seconda ciotola unisci invece le mele insieme alle uova.

Mescola gli ingredienti e unisci il contenuto di entrambe le ciotole, dopodiché aggiungi la farina setacciata continuando a mescolare in modo che non si formino dei grumi.

Aggiungi la bustina di lievito, lo zucchero o dolcificante e amalgama gli ingredienti. L’impasto è pronto. Versalo in una tortiera imburrata e infarinata, metti in forno preriscaldato e lascia cuocere a 180 gradi per 30/35 minuti.

Per scoprire se la torta è effettivamente pronta, vale sempre la prova stecchino. Affonda uno stuzzicadenti nella torta, se uscirà pulito, vorrà dire che il dolce è pronto. Una volta ultimata la cottura, usando dello zucchero a velo e uno stampo con la forma di una cravatta potresti realizzate delle decorazioni a tema.

Zeppole di San Giuseppe al forno e light

Fonte: Pixabay

Pensi che le parole “dolci light per la dieta” e “zeppole di San Giuseppe” non possano coesistere nella stessa frase?bIn realtà, un modo per combinare le due cose c’è, e consiste nel cuocere le zeppole di San Giuseppe al forno, aggirando il fattore frittura e calorie, magari guarnendo il dolce con una crema pasticcera light.

In questo modo, potremo rendere il dessert ancora più leggero e a prova di sensi di colpa.

Ingredienti per le zeppole

Acqua: 270 grammi

Farina bianca 00: 150 grammi

Burro: 75 grammi

3 uova

Un pizzico di lievito per dolci (la punta di un cucchiaino)

Un pizzico di sale.

Ingredienti per la crema pasticcera light

Zucchero: 90 grammi (puoi sostituire questo ingrediente con un dolcificante a scelta, come la stevia, rispettando le dovute proporzioni)

Uova: 2 tuorli

Latte scremato o bevanda vegetale a scelta: 500 grammi

Amido di mais: 45 grammi

Una bacca vaniglia

La buccia grattugiata di mezzo limone bio.

Procedimento

Per prima cosa, prepariamo la pasta per le zeppole.

In un pentolino, versa l’acqua, il burro a temperatura ambiente, lo zucchero e il sale. Mescola gli ingredienti portando a bollore, quindi spegni la fiamma.

Sposta la pentola dal fornello e versa la farina ben setacciata continuando a mescolare, in modo da evitare la formazione di grumi.

Sposta nuovamente la pentola sul fornello a fiamma bassa, continua a mescolare finché non vedrai formarsi una sorta di pellicola o patina.

A quel punto potrai spegnere la fiamma e lasciar raffreddare il composto. Quando questo è tiepido, aggiungi le uova e il lievito, e lavora l’impasto usando le fruste elettriche.

È il momento di creare le zeppole. Versa l’impasto in una sac a poche e forma le zeppole su una teglia foderata con carta da forno.

Quando avrai terminato questa operazione, inforna a 200° per 10 minuti, quindi abbassa la temperatura a 170 gradi e prosegui la cottura per altri 25 minuti.

Crema pasticcera: procedimento

Per la preparazione della crema pasticcera light, che puoi fare anche vegan, versa i tuorli in un pentolino, quindi aggiungi l’amido di mais e amalgama i due ingredienti usando la frusta a mano.

Aggiungi lo zucchero o un dolcificante a tua scelta e un paio di cucchiai di latte a temperatura ambiente. Mescola ancora tutti gli ingredienti, quindi aggiungi la restante parte di latte continuando a mescolare.

Una volta ottenuto un composto cremoso, aggiungi la bacca di vaniglia e la scorza del limone.

È il momento della cottura.

Accendi il fuoco a fiamma medio-bassa e continua a mescolare con la frusta finché non avrai ottenuto la densità desiderata.

Benissimo, zeppole e crema sono pronte, è il momento di assemblare.

Lascia raffreddare il tutto e, quando sia le zeppole che la crema saranno sufficientemente fredde, farcisci con la crema pasticcera. Decora a piacere, usando lo zucchero a velo e le amarene, o come più ti piace, e gusta le zeppole di san Giuseppe light appena fatte.

Mini muffin allo yogurt per la Festa del papà

Se la tua intenzione è quella di preparare dei mini dolci light per festeggiare il tuo papà, perché non optare per dei buonissimi mini muffin senza burro?

Anche questa volta, si tratta di una ricetta semplice ma gustosa.

Ingredienti

Farina: 120 grammi

Zucchero o dolcificante a scelta: 100 grammi

Yogurt bianco: 125 gr

Uova: 2 di medie dimensioni

Lievito per dolci: una bustina

Olio extravergine di oliva: 40 ml

1 pizzico di sale.

Procedimento

In una ciotola, versa le uova, lo zucchero (o il dolcificante) e lo yogurt, e amalgama tutti gli ingredienti usando la frusta.

Quando avrai ottenuto un composto ben omogeneo, aggiungi l’olio e mescola gli ingredienti, quindi aggiungi la farina setacciata, il pizzico di sale e il lievito, continuando a mescolare in modo da non far formare dei grumi.

È il momento di versare l’impasto nello stampo per mini muffin.

Riempi i pirottini di carta, quindi inforna il tutto per 20 minuti a 180 gradi.

Decora i mini muffin con la crema o con delle decorazioni zuccherine ispirate alla festa del papà, e gustate insieme questo dolce light e super veloce.

Torta al cioccolato light

Fonte: Pixabay

Se sei in cerca di dolci light per colazione, la torta al cioccolato, insieme a quella alle mele che abbiamo pregustato poco fa, potrebbe fare al caso tuo.

Dal momento che stiamo cercando di mantenere la linea, opteremo per una ricetta leggera rispetto a quella classica della torta al cioccolato.

Per questa preparazione, al posto dello zucchero potresti utilizzare un dolcificante a zero calorie. Vediamo quali sono gli altri ingredienti necessari e come preparare questo dolce.

Ingredienti

Farina: 200 grammi

Zucchero: 130 gr, da sostituire con il tuo dolcificante preferito, sempre ricordando di aggiustare le dosi

Cacao amaro: 60 grammi

Latte scremato: un bicchiere

Uova: 1 grande

Olio di semi: mezzo bicchiere

Una bustina di lievito per dolci.

Procedimento

In una ciotola, versa prima lo zucchero e il cacao amaro setacciato, aggiungi l’uovo e mescola tutti gli ingredienti con l’aiuto delle fruste elettriche.

Aggiungi il latte e, pian piano, la farina setacciata, continuando a mescolare in modo da evitare la formazione di grumi.

Aggiungi l’olio di semi e continua a mescolare, quindi versa il lievito, amalgamandolo per bene all’impasto, dopo versa il composto in una tortiera da 22-24 cm di diametro, già imburrata e infarinata.

Inforna in forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti. Puoi decorare la torta sciogliendo una tavoletta di cioccolato, da spalmare sulla superficie, oppure utilizzando lo stampo a forma di cravatta che ti abbiamo proposto in alto.

Dolci festa del papà light: i pancake proteici

Finiamo in bellezza con uno dei dolci light proteici più amati di sempre, e cioè i pancake light e proteici. Con questo dolce, potremmo davvero cominciare la giornata con lo spirito giusto. Vediamo come preparare questa golosità in soli 10 minuti.

Ingredienti

Uova: 5 albumi (180 grammi)

Zucchero: 20 grammi, in alternativa puoi utilizzare il tuo solito dolcificante, aggiustando le dosi

2 cucchiaini di cacao amaro

Farina: 90 grammi

Lievito per dolci: una bustina.

Procedimento

In una ciotola versa prima gli albumi e lo zucchero, mescola i due ingredienti aiutandoti con una frusta a mano, quindi aggiungi la farina setacciata, il cacao e il lievito.

Dopo aver amalgamato gli ingredienti, ottenendo una consistenza non troppo liquida né troppo densa, passiamo ai fornelli.

In una padella antiaderente ben riscaldata, versa un piccolo mestolo di impasto e lascia cuocere a fiamma media. Quando vedrai comparire dei piccoli buchetti sulla superficie, capovolgi il pancake e lascia cuocere dall’altro lato.

Procedi allo stesso modo con il resto dell’impasto. Crea una torre di pancake, guarnisci a piacere e porta in tavola una colazione proteica e golosissima in onore del tuo papà.

Perché la festa del papà si festeggia il 19 marzo?

Fonte: Pixabay

La Festa del papà non si celebra il 19 Marzo in tutti i Paesi del mondo. In alcuni Paesi la ricorrenza cade in ben altre date. Ad esempio, in Francia o nei Paesi anglosassoni viene celebrata la terza domenica di giugno.

In Italia e nei paesi di tradizione cattolica, come la Spagna, la festa si celebra nel giorno dedicato a San Giuseppe, il 19 Marzo, in onore del padre di Gesù.

In questa occasione, tante persone scelgono di preparare uno dei dolci tipici della festa del papà, magari in chiave light, come quelli che abbiamo appena visto e pregustato.

Ma se la cucina non dovesse essere il tuo forte? Come fare una sorpresa a tuo padre? In questo caso, potresti sempre dedicarti al fai da te, creando un regalo con le tue mani, come ad esempio un portachiavi, una decorazione o un biglietto da dedicare a una delle persone più importanti della tua vita.