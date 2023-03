Farina di manioca: cos’è e 5 ricette senza glutine

La farina di manioca è una polvere biancastra ottenuta dalla radice della pianta della manioca, anche conosciuta come yuca. È un alimento senza glutine e ricco di carboidrati, comunemente utilizzato come ingrediente nella cucina di molte regioni del mondo, tra cui l'Africa, l'Asia e l'America Latina. I suoi usi sono molteplici, ad esempio vi si ricorre per preparare torte, pane, biscotti, gnocchi, creme e salse. O come addensante per zuppe e stufati: scopritela in queste 5 ricette.

Fonte immagine: Pixabay

La farina di manioca è una farina ottenuta dalla radice dell’omonima pianta. Questa radice, comunemente nota anche come yuca o cassava, è un tubero originario dell’America Latina, ma è ampiamente coltivato in diverse parti del mondo. Naturalmente senza glutine, si presta alla realizzazione di numerose ricette adatte ad ogni tipo di alimentazione, ma in particolar modo a quella dei celiaci o degli intolleranti al glutine.

A cosa serve la manioca? E come utilizzarla in cucina? Di seguito ve lo spieghiamo proponendovi 5 pietanze che la vedono protagonista.

Fonte: Pexels

Cos’è la farina di manioca

È la farina che viene prodotta attraverso un processo di macinazione della radice di manioca (Manihot esculenta Crantz) secca. La manioca è un tubero appartenente alla famiglia delle Euphorbiaceae originario delle foreste sudamericane. È poco costosa e resistente alla siccità, ai parassiti e alle malattie. Oltre a poter essere usata in cucina al pari delle patate, la manioca può essere pestata per ottenere una fecola o una farina insapore. Il suo periodo di coltivazione è variabile in base alla regione, ma è compreso tra i mesi di aprile e giugno.

La farina che ne deriva è ampiamente usata nella cucina brasiliana, peruviana ed africana. Che gusto ha la manioca? Ha un sapore neutro e leggero con un vago sentore di nocciola.

Farina di manioca o tapioca?

Che differenza c’è tra farina di manioca e tapioca? Sono entrambe prodotte dalla radice della pianta della manioca, ma sono due prodotti diversi. La prima viene ottenuta dalla radice della manioca che viene pelata, lavata, macinata e setacciata per ottenere una farina fine. La tapioca, invece, viene prodotta attraverso un processo di lavorazione che prevede l’estrazione dell’amido dalla manioca.

È l’amido che si ottiene dai tuberi lavati, ridotti in polpa e lasciati macerare in acqua. Il prodotto della macerazione viene setacciato per ricavarne una fecola utilizzata principalmente come ingrediente per dolci, budini e bevande.

Fonte: Pixabay

Valori nutrizionali della farina di manioca

In quanto ai valori nutrizionali, la manioca apporta 160 calorie per 100 grammi di prodotto e, inoltre:

59,68 g di acqua

1,36 g di proteine

0,28 g di lipidi

38,06 g di carboidrati, fra cui 1,70 g di zuccheri e 1,8 g di fibre

13 UI di vitamina A

20,6 mg di vitamina C

0,854 mg di niacina

27 µg di folati

1,9 µg di vitamina K

271 mg di potassio

27 mg di fosforo

21 mg di magnesio

La farina di manioca, invece, apporta per 35 grammi di prodotto, i seguenti valori nutrizionali:

130 calorie

0 g di proteine

0 g di grassi

31 g di carboidrati

2 g di fibre

Potassio: 2% del valore giornaliero (DV)

Calcio: 1,5% della DV

Tra le proprietà di tale prodotto il fatto che si presti al consumo da parte dei celiaci e degli intolleranti al glutine e che sia un alimento a basso contenuto di grassi e ricco di carboidrati.

Farina di manioca in cucina

Vi si ricorre per produrre pane, torte, biscotti, crepes e molti altri prodotti da forno. Inoltre, la farina di manioca può essere utilizzata come addensante in zuppe e salse.

Può essere considerata una valida sostituta della farina di grano ed essere usata al posto di questa in una grandissima varietà di preparazioni. Provatela per sfornare brownies, torte, muffin, biscotti, pancake, waffle e tanto altro.

Ricette con la farina di manioca

Passiamo ad alcune ricette, dolci e salate, da realizzare con la farina di manioca per approfittare al meglio di tale ingrediente.

Fonte: Pixabay

Biscotti con farina di manioca

Ingredienti

170 g di farina di manioca fine

100 g di zucchero

4 cucchiai di cocco grattugiato

1 cucchiaio di burro ammorbidito

2 unità di uova

1 cucchiaino di caffè solubile o cannella, opzionale

1 pizzico di sale

Preparazione

Lavorate le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso. Unite il burro ammorbidito e mescolate ancora. Aggiungete nella ciotola gli ingredienti rimasti e mescolate perfettamente. Fate riposare l’impasto in frigo per una decina di minuti, quindi create delle palline con l’aiuto di un cucchiaio. Trasferitele su una teglia rivestita di carta forno e appiattitele leggermente. Fate cuocere i biscotti per circa 20 minuti a 180ºC.

Fonte: Pixabay

Crepes con farina di manioca

Ingredienti

2 uova

2 cucchiai di acqua

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1/2 tazza di farina di tapioca

olio da spennellare sulla padella

Preparazione

In una ciotola lavorate le uova con una forchetta. Unite l’acqua, la vaniglia e la farina di tapioca. Otterrete un impasto piuttosto liquido da far riposare per circa 10 minuti. Fate scaldare una padella per crepes e versate circa 1/3 di tazza di pastella nella padella inclinandola per formare uno strato rotondo e sottile. Fate cuocere ogni crepe per 1 o 2 minuti sul primo lato, quindi capovolgetela delicatamente con e continuate per poco meno di un minuto dall’altro. Continuate fino ad esaurimento della pastella.

Fonte: Pixabay

Gnocchi con farina di manioca

Ingredienti

1/2 tazza di purea di patate dolci

3/4 tazza di farina di manioca

1/2 cucchiaino di sale

1/4 di tazza d’acqua

Preparazione

In una ciotola, mescolate la purea di patate dolci, la farina di manioca e il sale fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungete l’acqua e continuate a mescolare fino ad incorporarla completamente nell’impasto. Dividetelo quindi in piccole porzioni e formate i gnocchi: potete farlo rotolando l’impasto su una superficie infarinata e poi schiacciandoli leggermente con una forchetta per creare delle righe. Portate a ebollizione una pentola d’acqua salata. Aggiungete gli gnocchi e lasciateli cuocere fino a quando vengono a galla, circa 2-3 minuti. Scolateli e conditeli a piacere.

Fonte: Pixabay

Crostata con farina di manioca

Ingredienti

220 g di farina di manioca

1 uovo

100 g di zucchero

100 g di burro

1/2 bacca di vaniglia

200 g di marmellata del gusto preferito

1 pizzico di sale

Preparazione

In una ciotola capiente lavorate l’uovo con lo zucchero fino a quando la miscela diventa chiara e spumosa. Unite il burro morbido a cubetti ed i semi della bacca di vaniglia. Miscelate a parte la farina di manioca e il pizzico di sale e aggiungeteli gradualmente alla miscela di uova e margarina, mescolando con una spatola fino a quando tutti gli ingredienti sono ben incorporati. Coprite l’impasto con la pellicola trasparente e mettetelo in frigorifero per almeno 30 minuti. Preriscaldate il forno a 180°C. Imburrate ed infarinate una teglia per crostate. Riprendete l’impasto dal frigorifero e stendetelo su una superficie infarinata con un mattarello. Trasferitelo con cura nella teglia e premetelo delicatamente contro il fondo e i lati della teglia. Spalmate la marmellata sulla base della crostata e copritela eventualmente con strisce di pasta frolla rimasta Infornate per circa 30-35 minuti o fino a quando la crostata avrà raggiunto un colore dorato.

Fonte: Pixabay

Crema di manioca (Pirao)

Ingredienti

125 g di farina di manioca cruda

600 ml di brodo di pesce, pollo o carne

Sale e pepe

Preparazione

Fate sciogliere la farina di manioca con poca acqua fredda per evitare che si formino grumi. Aggiungete gradualmente e continuando a mescolare il brodo bollente facendo cuocere per circa 5 minuti, fino ad ottenere una consistenza densa ma morbida. Regolate di sale e pepe e gustate calda o tiepida.

Farina di manioca, dove trovarla

È possibile reperirla presso i negozi di alimentari specializzati in prodotti etnici, negozi biologici, supermercati ben forniti, online su siti di e-commerce o su Amazon.

Inoltre, in molte grandi città esistono mercati etnici dove è possibile trovare una vasta gamma di prodotti alimentari di tutto il mondo, tra cui la farina di manioca.

A chi si chieda quanto costa la farina di manioca, il prezzo può variare a seconda della marca, della confezione e del luogo di acquisto. In media, il costo per una confezione da 500 g può andare da 2 a 4 euro.

