Dieta sgonfiante per dimagrire la pancia

Come perdere la pancia: dieta pancia piatta, un metodo efficace, veloce e semplice per sgonfiarsi e dimagrire 4 chili in una settimana.

Parlare di dieta dimagrante e di dimagrire la pancia con l’avvicinarsi del Natale potrebbe apparire fuori luogo. Purtroppo però una volta finite le feste natalizie si devono fare i conti con la bilancia e con i chili di troppo.

Avere una pancia piatta è un fattore di sicura seduzione per il sesso femminile e per ottenere questo risultato è innanzitutto necessario combattere la ritenzione. Ecco quindi qualche consiglio su come dimagrire la pancia grazie a una bilanciata dieta sgonfiante.

Spesso appare un risultato di difficile raggiungimento quello di ottenere una pancia piatta, ma con questo menù di dieta dimagrante che stiamo per proporre è possibile perdere 4 chili e avere un addome piatto e scolpito.

Seguire questo menù è una cosa molto semplice, perché punta tutto su alimenti leggeri ed equilibrati e su un utilizzo parsimonioso dei condimenti, privilegiando spezie e aromi. Se per lavoro si è spesso costrette a mangiare fuori, in particolar modo nei ristoranti, è possibile seguire dei consigli mirati per non sentirsi emarginate e allo stesso tempo tenere la situazione sotto controllo senza sgarrare.

Meglio quindi ordinare un secondo a base di carne, abbinato a un contorno leggero come l’insalata e patate. Anche per l’aperitivo esiste una strategia, semplice, ma di sicuro effetto. Invece di consumare alcolici il consiglio giusto è quello di privilegiare bevande e stuzzichini leggeri come ad esempio il succo di pomodoro e il classico cruditè di verdure. L’importante è non dire mai che si è a dieta dimagrante.

È anche e soprattutto a casa che se non si segue un regime alimentare giusto si tende ad accumulare i chili di troppo. Questo è un menù suddiviso in sette giorni che privilegia alimenti che hanno proprietà diuretiche come la cipolla e il limone.

Dieta pancia piatta: menu settimanale

Lunedì

Pranzo: frittata con due uova e spinaci, abbinata a 80 gr di pane; per contorno carote lesse condite con spezie e un filo di olio extravergine di oliva e prezzemolo.

Cena: 80 gr di risotto con funghi e prezzemolo, 120 gr di carpaccio di manzo con rucola e pepe; per contorno insalata mista con radicchio, lattuga e rucola.

Martedì

Pranzo: 80 gr di piadina senza strutto (o in alternativa pane) abbinata a 60 gr di prosciutto cotto e insalata.

Cena: 80 gr di fusilli con 150 gr di lenticchie in scatola; per contorno broccoli verdi saltati in padella antiaderente.

Mercoledì

Pranzo: 80 gr di pane abbinato a insalata mista con 120 gr di pollo.

Cena: 250 gr di patate al forno abbinati a pomodori ripieni con 100 gr di ricotta e mentuccia.

Giovedì

Pranzo: con 80 gr di pane e 150 gr di pesce spada cotto ai ferri; come contorno zucchine grigliate.

Cena: 80 gr di polenta con ragù di carne (120 gr circa), abbinata a fagiolini e carote lessati.

Venerdì

Pranzo: 80 gr di pane e 150 gr di tonno in scatola con pomodori e origano.

Cena: con 80 gr di riso con 150 gr di piselli in scatola; contorno con cavolfiori lessati e conditi e con olio e limone.

Sabato

Pranzo: con 80 gr di pane e 60 gr di bresaola e rucola condita con olio e limone.

Cena: con 80 gr di orzo con basilico, pomodorini e zucchine e 100 gr di mozzarella tagliata a dadini; come contorno melanzane grigliate.

Domenica

Pranzo: 1 pizza margherita o in alternativa una vegetariana; come contorno carciofi al tegame con prezzemolo.

Cena: 250 gr di patate al forno e 150 gr di spigola al cartoccio con aromi; come contorno spinaci in padella antiaderente.

Dimagrire la pancia con una Colazione sgonfiante e detox

A colazione sono previsti tè o caffè; 30 gr di cereali o pane; 200 ml di latte parzialmente scremato o 150 gr di yogurt magro anche alla frutta; 2 cucchiaini di zucchero o in alternativa 10 gr di marmellata. Questo menù dimagrante è molto semplice da seguire, ma allo stesso tempo consente di perdere i chili di troppo. Permette anche di combattere la ritenzione attraverso l’uso di erbe aromatiche come salvia e prezzemolo.

Consigli per frutta e verdura

La verdura può essere consumata a volontà e ha un ruolo molto importante in questo menù dimagrante. Come condimenti sono previsti 5 cucchiaini di olio extravergine di oliva al giorno.

Il quantitativo giornaliero di frutta previsto è di 400 gr. Negli spuntini sono contemplati i prodotti da forno, purché in piccole quantità (30 gr) e non oltre le 330-340 kcal per 100 gr. Una volta a settimana è inoltre possibile sostituire i 30 gr di prodotti da forno con un bicchiere di vino, una birra piccola (330 ml) o un bicchierino di superalcolico (40 ml).