Dermatosi nel cane: cause, sintomi, cure

Un’altra patologia per cui molto di frequente i nostri amici a quattro zampe sono portati a visita dal veterinario è la dermatosi del cane. Anche se, effettivamente, di solito si preferisce parlare di dermatite nel cane. Il problema è che il termine dermatite indica un generico processo infiammatorio della cute che può avere tantissime cause.

E questo vuol anche dire che le cure e le terapie saranno diverse: si andrà da quelle generiche sintomatiche a quelle specifiche che trattano l’esatta causa della dermatite.

Questo è bene ricordarlo quando andate dal veterinario, o peggio gli mandate un messaggio su WhatsApp, chiedendogli la fantomatica cura universale per la “dermatite”. Ebbene, non c’è: dipende dai sintomi e dalla causa.

Dermatite cane: cause principali

Ci sono tantissime cause di dermatite nel cane, anzi, spesso ci sono anche più cause contemporaneamente che ne provocano i sintomi. Fra quelle più comuni annoveriamo:

parassitosi : soprattutto le pulci possono scatenare con la loro saliva una dermatite allergica da morso di pulce . Ma anche pidocchi e Cheyletiella possono causare dermatite, senza dimenticare la dermatite crostosa da rogna sarcoptica o la dermatite da Demodicosi

: soprattutto le pulci possono scatenare con la loro saliva una . Ma anche pidocchi e Cheyletiella possono causare dermatite, senza dimenticare la dermatite crostosa da rogna sarcoptica o la dermatite da Demodicosi micosi : la tigna o funghi spesso provocano dermatite pruriginosa con perdita del pelo. Senza dimenticare la dermatite da Malassezia , lievito normalmente presente in minime quantità sulla cute del cane, ma che, a seguito di altre cause di dermatite, fra cui spesso le allergie e le atopie, si moltiplica eccessivamente dando luogo a una dermatosi con puzza tipica di burro rancido

: la tigna o funghi spesso provocano dermatite pruriginosa con perdita del pelo. Senza dimenticare la , lievito normalmente presente in minime quantità sulla cute del cane, ma che, a seguito di altre cause di dermatite, fra cui spesso le allergie e le atopie, si moltiplica eccessivamente dando luogo a una dermatosi con puzza tipica di burro rancido Leishmaniosi : uno dei sintomi classici della Leishmania è proprio la dermatite che, spesso, simula forme allergiche

: uno dei sintomi classici della Leishmania è proprio la dermatite che, spesso, simula forme allergiche allergie ambientali : solitamente ad allergeni come pollini, acari della polvere

: solitamente ad allergeni come pollini, acari della polvere allergie alimentari : di solito a determinate proteine, ma non escludiate anche allergie ad additivi, conservanti, cereali

: di solito a determinate proteine, ma non escludiate anche allergie ad additivi, conservanti, cereali infezioni batteriche : si parla di piodermite , primaria o secondaria ad altre cause

: si parla di , primaria o secondaria ad altre cause atopia : la dermatite atopica è una di quelle più comuni. Si tratta di una predisposizione genetica a sviluppare dermatite su base allergica

: la dermatite atopica è una di quelle più comuni. Si tratta di una predisposizione genetica a sviluppare dermatite su base allergica dermatite da contatto : si sviluppa quando il cane sviluppa una forma di allergia a determinate sostanze o piante con cui viene a contatto la cute

: si sviluppa quando il cane sviluppa una forma di allergia a determinate sostanze o piante con cui viene a contatto la cute malattie immunomediate : il Lupus, il penfigo e forme autoimmuni possono essere accompagnate da sintomi di dermatite

: il Lupus, il penfigo e forme autoimmuni possono essere accompagnate da sintomi di dermatite problemi ormonali : non sottovalutate anche le malattie ormonali fra le cause di dermatite del cane: ipotiroidismo , Sindrome di Cushing o anche neoplasie testicolari possono causare forme di dermatite

: non sottovalutate anche le malattie ormonali fra le cause di dermatite del cane: , Sindrome di Cushing o anche neoplasie testicolari possono causare forme di dermatite patologie metaboliche : anche disturbi metabolici come le epatopatie possono scatenare forme di dermatite

: anche disturbi metabolici come le epatopatie possono scatenare forme di dermatite tumori : ci sono diversi tumori che possono provocare o lesioni primarie, vedi per esempio il linfoma epiteliotropo, o sindromi paraneoplastiche con sviluppo secondario di dermatiti

: ci sono diversi tumori che possono provocare o lesioni primarie, vedi per esempio il linfoma epiteliotropo, o sindromi paraneoplastiche con sviluppo secondario di dermatiti stress

Dermatosi particolari nel cane

Ci sono, poi, alcune cause di dermatosi nel cane differenti:

dermatite zinco responsiva del cane : si tratta di una forma di dermatite che colpisce soprattutto Siberian Husky, Alaskan Malamute e razze nordiche in generale. È causata da una carenza di zinco a cui queste razze sono più soggette

: si tratta di una forma di dermatite che colpisce soprattutto Siberian Husky, Alaskan Malamute e razze nordiche in generale. È causata da una carenza di zinco a cui queste razze sono più soggette dermatosi del margine auricolare : spesso associata a vasculiti da agglutinine al caldo o al freddo, talvolta a Leishmaniosi, a volte a cani infestati da mosche

: spesso associata a vasculiti da agglutinine al caldo o al freddo, talvolta a Leishmaniosi, a volte a cani infestati da mosche dermatite acrale da leccamento: forma psicogena nella quale il cane si lecca ossessivamente un singolo punto della cute, solitamente sulle zampe anteriori, sviluppando alopecia, eritema e dermatite

Sintomi di dermatosi nel cane

Fermo restando che molte delle cause di dermatite nel cane viste sopra hanno sintomi comuni e del tutto aspecifici, è anche vero che, a volte, ci sono dei sintomi che possono indirizzare la diagnosi maggiormente in un senso al posto di un altro.

Se la dermatite presenta molta forfora, magari si sospetterà una Leishmaniosi, ma se ci sono croste di notevoli dimensioni su muso e gomiti potrebbe essere una forma di rogna sarcoptica.

Fra i sintomi più comuni di dermatite e dermatosi nel cane abbiamo:

prurito con grattamento e leccamento eccessivo (questo porta a complicanze come sovrinfezioni batteriche secondarie)

con grattamento e leccamento eccessivo (questo porta a complicanze come sovrinfezioni batteriche secondarie) perdita di pelo, a volte solo diradamento, a volte alopecia vera e propria

eritema

presenza di scaglie, forfora o croste

ulcere e sanguinamento delle ferite e lesioni

presenza di comedoni

presenza di noduli

fistole

La dermatite può presentarsi in qualsiasi parte del corpo del cane. Maggiormente colpiti sono:

orecchie

muso

ascelle

addome

inguine

zampe

Diagnosi di dermatite nel cane

Starà al tuo veterinario a stabilire l’iter diagnostico più appropriato per la dermatite del tuo cane. A volte la diagnosi è semplice: vedi correre le pulci sul pelo del cane e fai 2+2. A volte, più spesso a dire il vero, la causa non è ben chiara immediatamente.

Vuoi perché i sintomi sono abbastanza aspecifici e comuni a tutte le cause, vuoi perché spesso il cane è portato a visita dopo settimane, mesi o anni che si gratta con tutte le complicazioni secondarie del caso, quali sovrinfezione batterica, piodermite secondaria, lichenificazione, o dopo settimane in cui gli viene arbitrariamente applicato del Gentalyn beta o analoghi, ecco che la diagnosi non è semplice.

Il veterinario potrebbe richiedere di fare esami delle lesioni (scotch test, esami micologici, citologici, biopsie per esami istologici), esami del sangue, radiografie toraciche o ecografie addominali se sospetta una lesione tumorale primaria con sintomi cutanei secondari, test allergici, visita specialistica dermatologica. E il tutto potrebbe essere necessario da ripetere più di una volta prima di arrivare alla diagnosi.

Cura e terapia della dermatosi nel cane

Come dicevamo, la cura della dermatosi nel cane può essere sintomatica o riferita alla causa scatenante nel caso in cui si sia giunti a una diagnosi decisiva. La terapia sintomatica può essere volta a cercare di ridurre nell’immediato il prurito, la puzza soprattutto in caso di dermatosi con croste e essudato purulento o forme di dermatite da Malassezia e le sovrinfezioni batteriche.

In questo caso il veterinario potrà prescrivere diversi rimedi e farmaci: quali cortisonici o anticorpi monoclonali specifici per i cani, antibiotici, antimicotici, integratori. Nel caso si fosse giunti a una diagnosi precisa, la terapia sarà volta a curare la causa scatenante.

Una menzione spetta al cambio di alimentazione nel cane con dermatosi. Cani in cui si sospetta un’allergia alimentare possono o fare un test allergico per avere una prima indicazioni su quali potenziali allergeni escludere dalla dieta o eseguire un test per esclusione.

Si tratta di fornire al cane un cibo idrolizzato, ipoallergenico o monoproteico, da fornire per minimo due mesi senza far assaggiare al cane niente altro. Ogni cane risponde a modo suo, non c’è un cibo giusto con cui iniziare che sia valido per tutti Se si fa questa prova, mettete in conto che:

ogni volta che darete al cane una briciola di qualcosa d’altro da mangiare, se in quella briciola sono contenuti allergeni che gli scatenano la dermatite, la prova sarà invalidata in quanto quegli anticorpi rimarranno in circolo per almeno 40-60 giorni

non è detto che dobbiate cambiare cibo un’unica volta: è possibile che dobbiate cambiare più di un tipo e marca di cibo prima di trovare quello giusto

in cani con doppia allergia, agli allergeni ambientali e a quelli alimentari, il solo cambio di alimentazione potrebbe non essere sufficiente per ridurre i sintomi

La dermatosi del cane è pericolosa per l’uomo?

Di per sé la dermatosi del cane non è una zoonosi per l’uomo, ma dipende dalla causa. Se ho un cane con una dermatite allergica, allora gli esseri umani conviventi non avranno problemi. Ma se ho una dermatite da micosi o da rogna sarcoptica, ecco che queste possono essere trasmesse dagli animali all’uomo e viceversa.

Lo stesso flebotomo che punge il cane e gli trasmette la Leishmaniosi potrebbe pungere anche l’uomo, stesso dicasi per eventuali zecche portatrici di malattia. Se ho un cane con una grave piodermite ed essudato purulento, non è una buona idea che avvenga un contatto se ho ferite aperte di una certa entità.

Fonti