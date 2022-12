Guida su come risparmiare a Natale su pranzi e cene

Risparmiare a Natale è davvero possibile? Certo, basta saper pianificare la lista della spesa, giocare d'anticipo e stabilire un menù di Natale economico, sostenibile e buonissimo. E non dimentichiamo che è possibile risparmiare anche gas ed energia, grazie a qualche consiglio smart e sempre utile.

A Natale, riuscire a risparmiare denaro e magari anche tempo, sembra letteralmente un’impresa impossibile, persino “titanica”. Sicuramente lo avrai notato anche tu: al mondo esistono due tipi di persone.

Le prime, sono quelle super organizzate, che hanno acquistato i regali di Natale a ottobre, magari anche con gli sconti, che sanno già come spenderanno i propri soldi per un menu di Natale economico ma senza rinunce.

E poi ci siamo noi, inguaribili ritardatari alle prese con tante buone intenzioni. Noi, che non sappiamo minimamente cosa mangeremo a Natale e che abbiamo anche avuto la splendida idea di organizzare il pranzo o la cena della Vigilia proprio a casa nostra.

Che inguaribili ottimisti siamo, non è vero?

Bene, per non rischiare di sprecare denaro ed energie nella preparazione di piatti troppo elaborati, dispendiosi e perditempo, abbiamo deciso di stilare una lista di consigli che dovremmo tenere a mente in questi giorni di festa. Obiettivo: risparmiare a Natale, senza rinunciare al gusto e ai peccati di gola.

Se organizzare un pranzo per tante persone ti fa venire la pelle d’oca, ci pensa GreenStyle a riportare calma in cucina. Vediamo quali sono i consigli per risparmiare sulla spesa mangiando in modo sano e goloso.

Come risparmiare a Natale: la guida per spendere poco e mangiare bene

Con meno di 10 giorni all’arrivo del Natale, abbiamo davvero molto da organizzare per cenoni e “pranzoni” con famiglia e amici. Risparmiare è possibile, ma bisogna giocare d’anticipo.

Di seguito vedremo quindi quali sono alcune ricette per risparmiare sulla spesa, parleremo dell’importanza di una lista ben pianificata, scopriremo il magico potere dei contorni e avanzeremo qualche idea per dividere le spese di pranzi e cene di Natale con i propri ospiti. Senza ulteriori indugi, quindi, scopriamo cosa fare per ridurre gli sprechi di denaro, tempo ed energia anche a Natale.

Gioca d’anticipo

La vera pianificazione anti spreco inizia sempre seduti di fronte a un tavolo, con un foglio e una penna, o anche su un divano con uno smartphone o un tablet, se ti è più comodo. La prima cosa da fare, è scrivere idee e appunti utili. Dovremo stilare, anche a grandi linee, un menu che possa soddisfare tutti gli ospiti.

Ricorda che non è necessario strafare. Dai un’occhiata agli ingredienti che hai già in dispensa, ad esempio salsa di pomodoro, ceci, erbe aromatiche, piselli in scatola, preparato per cioccolata calda e così via. In base a quello che hai già a disposizione, potresti immaginare un menù a costo zero o più realisticamente, a basso costo.

La scelta del menù per risparmiare a Natale

Dopo aver dato uno sguardo alla dispensa, bisognerà stabilire un menu di Natale economico. Potresti prediligere l’opzione “fatto in casa per risparmiare”, evitando quindi manicaretti costosi e scegliendo piuttosto la semplicità e la genuinità.

Anziché preparare il classico menù natalizio da 15 portate, solitamente piuttosto costoso, potresti optare per ricette a tema più sfiziose, come quella dell’albero di Natale di pasta sfoglia, vellutate di zucca e lenticchie, focacce fatte in casa, frittate di pasta rigorosamente tagliate a quadretti, da servire come antipasto.

Non sottovalutare anche il potenziale di alcuni contorni a base di verdure. Una parmigiana di melanzane o un hummus di ceci saranno un ottimo contorno. Un secondo piatto economico sarà invece il pollo al forno con patate, mentre un risotto sarà un buon primo piatto: sono tutte ricette a costo zero o quasi, ma ugualmente buonissime, ideali per un pranzo di Natale sfizioso.

Per ottimizzare le spese e il consumo di energia, inoltre, potresti scegliere ricette con alcuni ingredienti in comune. Per fare un esempio, potresti preparare la salsiccia al sugo e poi utilizzare la stessa salsa per condire i maccheroni o degli gnocchi di patate.

La lista della spesa per Natale

Bene, a questo punto abbiamo formulato un’idea di menù e abbiamo dato un’occhiata agli ingredienti disponibili già in cucina. Cos’altro rimane da fare? Sicuramente stilare la lista della spesa.

Cerca di fissare un budget massimo che intendi spendere per pranzi e cene di Natale. Dopodiché, vai al supermercato qualche giorno prima delle feste, magari in orari non di punta, in modo da poter fare i tuoi acquisti con calma. Ricorda, lo stress è cattivo amico della pianificazione.

Non entrare al supermercato senza lista

Se hai dimenticato la lista della spesa a casa, torna indietro per andare a riprenderla, o fatti inviare una foto della lista dai famigliari. Attenersi alla lista della spesa, in questi giorni, è più importante che mai. Se durante l’anno, uscire dal supermercato senza aver acquistato oggetti extra rispetto a quelli preventivati rappresenta un vero percorso a ostacoli, prova a immaginare quanto potrebbe essere difficile farlo a Natale.

La lista degli acquisti ti permetterà di mettere nel carrello solo ciò di cui hai effettivamente bisogno. In questo, ti sarà di grande aiuto la pianificazione dei pasti di cui abbiamo parlato sopra, che ti permetterà di giocare d’anticipo e di dare un taglio agli sprechi.

Occhio alle insidie

Mentre sei al supermercato e fai i tuoi acquisti, cerca di tenere un conteggio mentale dei costi, in modo da avere un’idea generale di quanto stai spendendo. Inoltre, ecco un consiglio che vale tutto l’anno: un trabocchetto spesso adottato nei supermercati è quello di posizionare i prodotti più costosi all’altezza del tuo sguardo, in modo da spingerti a spendere di più.

Prova a fare uno squat in più, cerca le opzioni più economiche negli scaffali più bassi. Un risparmio di anche solo 20 centesimi a prodotto, può fare la differenza alla cassa.

Il “porto party” di Natale

Se ti stai ancora domandando come risparmiare sulla spesa in questo 2022 non proprio facilissimo per le nostre tasche, ecco un’idea intramontabile e “vecchia quanto il mondo”: organizza un porto party. Dopo aver stabilito tutti insieme il menu natalizio, ognuno degli ospiti si occuperà di preparare una pietanza.

In questo modo, il Natale non peserà sulle tasche di una sola persona, ma le spese e le preparazioni saranno condivise da tutti. E come sempre, chi non sa cucinare o non ha tempo per farlo, potrebbe portare una buona bottiglia di vino o un panettone artigianale.

Dolci di Natale: meglio se fatti in casa

E a proposito di panettone, in tema di dolci, è sempre meglio optare per una cucina naturale, con ricette semplici e fatte in casa.

In queste settimane abbiamo proposto diverse idee per portare la dolcezza in tavola a Natale. Potresti preparare un panettone, anche senza glutine, se necessario, oppure potresti cimentarti nella preparazione di un pandoro vegan fatto in casa, o di uno strudel di mele facilissimo e tanti altri dolci tipici italiani.

Risparmiare gas in cucina

Stiamo per terminare la nostra lista di consigli per risparmiare a Natale, ma prima di lasciarci, dovremmo assolutamente trovare dei modi per risparmiare gas, delle ricette che permettano di ridurre i consumi in modo intelligente.

Per risparmiare in cucina, anche a Natale, ricorda di coprire le pentole con dei coperchi della giusta dimensione, in modo da evitare inutili sprechi di calore. Il giusto coperchio ti permetterà di accorciare i tempi delle preparazioni.

Inoltre, ricorda che è possibile ultimare molte cotture anche a fuoco spento.

Infine, è bene evitare di utilizzare più acqua del necessario per bollire i cibi, e in generale, per ridurre la spesa di gas può essere utile utilizzare dell’acqua già bollente del rubinetto.

Risparmiare a Natale anche a tavola

E per finire, dopo aver stabilito il menù e suddiviso i compiti con gli altri ospiti e dopo aver messo i coperchi sulle pentole, non ci resta che sederci finalmente a tavola. Prima di augurarti buon pranzo, però, ti ricordiamo di evitare di apparecchiare utilizzando piatti e bicchieri usa e getta.

Non solo rappresentano un vero e proprio spreco di soldi, ma contribuiscono a inquinare il nostro mondo. Meglio essere green, anche durante le feste.