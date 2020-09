Curcuma rimedio contro l’artrite: come funziona e altri benefici

Dalla curcuma un potenziale aiuto per contrastare il dolore causato dall'artrite, ecco perché e quali sono gli altri benefici per la salute.

La curcuma può rivelarsi un prezioso alleato naturale contro l’artrite. Secondo i ricercatori della University of Tasmania, in Australia, tale rimedio si rivela particolarmente efficace quando si tratta di disturbi a carico delle ginocchia. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica Annals of Internal Medicine.

Responsabile di molti dei benefici per la salute associati al curry, la curcuma è molto utilizzata nella cucina asiatica. Durante lo studio australiano i ricercatori hanno valutato gli effetti generati dalla curcumina rispetto alla somministrazione di un semplice placebo.

Curcuma rimedio contro l’artrite

Curcuma contro l’artrite, i risultati dello studio

Durante un periodo di 12 settimane, i ricercatori hanno somministrato ai volontari (affetti da artrite alle ginocchia) due capsule al giorno di curcuma o in alternativa un placebo. Lo studio è stato svolto in “doppio cieco“, né i medici e né i partecipanti erano a conoscenza del tipo di somministrazione ricevuta dai soggetti.

Secondo i risultati ottenuti dai ricercatori, chi ha ricevuto le capsule di curcuma ha evidenziato minore dolore alle ginocchia rispetto agli altri. Nessun effetto collaterale è stato registato. Non notando alcuna variazione nella struttura dell’articolazione, gli studiosi hanno ipotizzato che l’effetto della curcumina fosse legato alla percezione del dolore.

Pur ammettendo la necessità di confermare i risultati con un numero di pazienti più elevato, i ricercatori ritengono la curcuma un rimedio naturale da non trascurare. Soprattutto in virtù del fatto che non esitono farmaci efficaci contro l’osteoartrite e gli stessi antidolorifici sono ritenuti a malapena efficaci.

Altri benefici

In linea con quanto concluso dai ricercatori australiani anche uno studio datato 2018. A condurlo dalla società farmaceutica milanese Velleja Research. I ricercatori italiani hanno ritenuto la curcumina più efficace del paracetamolo e ibuprofene. Gli esperti della UCLA (University of California, Los Angeles) hanno indicato la curcuma come potenziale soluzione per il trattamento di demenza e depressione.

La curcuma risulta efficace anche nei confronti del glaucoma, del raffreddore, nonché per il trattamento della disfunzione erettile. A sostenere quest’ultima ipotesi i ricercatori dell’Albert Einstein College of Medicine di New York, in uno studio apparso su The Journal of Sexual Medicine. Più in generale, a questo rimedio naturale si associano anche proprietà antinfiammatorie e antiossidanti.

Fonte: Annals of Internal Medicine