Come curare l’eczema in modo naturale

L'eczema, o dermatite, è un tipo di infiammazione della pelle che porta arrossamento e prurito anche forte. Di eczemi ce ne sono diversi tipi, ma senza dubbio il più famoso è forse la classica dermatite atopica, che fa la sua comparsa in età infantile. Ma anche le allergie da contatto possono causare le dermatiti, a cui si può rispondere in modo naturale, se il medico concorda.

Se vogliamo curare l’eczema in modo naturale, di rimedi della nonna per limitare rossore e prurito, ne abbiamo una rosa variegata. Il problema, che indica un tipo di infiammazione della pelle, ha però cause diverse, per questo è sempre consigliato un parere medico prima di pensare a cure fai da te. O si rischia di peggiorare la condizione.

Di fatti, si associa l’eczema alla dermatite atopica, ma il disturbo cutaneo è solo uno dei tipi di eczemi in circolazione, se forse il più conosciuto. Ma non si devono scordare anche le dermatiti da contatto, che rientrano in questa tipologia di infiammazioni cutanee e che, al pari di altre dermatiti, hanno come sintomi arrossamenti e desquamazioni.

Il prurito è un sintomo comune a tutti i tipi di eczema e si manifesta anche in caso di dermatiti irritative, tipo quelle allergiche a polvere o sostanze aggressive per la barriera cutanea. In ciascuno di questi casi, la pelle risponde con rash cutaneo, bolle e screpolamenti, che si possono associare a ulteriori sintomi.

Se il medico che valuterà il nostro caso concorda nel limitare i farmaci a vantaggio di rimedi naturali meno invasivi, ci farà piacere sapere che la medicina olistica ci aiuta nel recupero di una pelle integra. Ma è importante verificare che ogni metodo sia adeguato, in modo da non correre il rischio di rallentare la guarigione.

Eczema: rimedi naturali

Una parentesi iniziale, prima di vedere quali rimedi naturali siano i più indicati per avere sollievo dall’eczema, è che alcuni tipi di dermatite non sono curabili. Il caso a cui facciamo subito riferimento è quello della dermatite atopica, che spesso tende a cronicizzarsi ma non a scomparire del tutto. In ogni caso, si possono tenere i sintomi a bada.

Gel di aloe vera

Il gel di aloe vera proviene dalle foglie della pianta ed è forse uno dei rimedi naturali più adoperati per trattare i disturbi della pelle, incluso l’eczema. Una revisione sistematica del 2017 ha esaminato gli effetti dell’aloe vera sulla salute umana. I ricercatori hanno riferito che il gel aveva proprietà antibatteriche e antimicrobiche.

Ma il gruppo di scienziati ha anche notato che poteva rinforzare la barriera cutanea, aiutare nella guarigione delle ferite, prevenire le infezioni della pelle. Il che è ottimo in caso di dermatite, in quanto aiuta da una parte il recupero della salute epidermica, mentre dall’altra riduce il rischio che eventuali lesioni possano infettarsi.

Olio di cocco e di girasole

L’olio di cocco è un popolare idratante per lenire i sintomi dell’eczema ed eliminare la secchezza, ma può anche avere proprietà antibatteriche. Ma anche l’olio di semi di girasole, se applicato localmente, sembra avere proprietà utili contro il prurito cutaneo, favorendo la riduzione delle eruzioni, riducendo l’entità delle vesciche e migliorando lo stato della barriera cutanea.

Aceto di mele

L’aceto di mele è un rimedio casalingo popolare per molte condizioni, comprese le malattie della pelle e la National Eczema Association, NEA, riferisce che l’aceto di mele potrebbe in effetti aiutare. Ma l’organizzazione raccomanda di mettere cura nell’adoperarlo, perché gli acidi dell’aceto possono danneggiare i tessuti molli.

Non ci sono ricerche che l’aceto di mele possa ridurre i sintomi dell’eczema, ma può aiutare invece a bilanciare il pH della pelle. Di fatti, se la pelle in condizioni normali ha un pH acido, le persone affette da eczema possono avere una cute meno acida, il che può renderla meno forte.

L’applicazione di aceto di mele diluito potrebbe aiutare a bilanciare i livelli di acidità della pelle: al contrario, è preferibile evitare saponi e detergenti alcalini. In questo caso, infatti, si lascerà la pelle indebolita nei confronti degli attacchi esterni, correndo anche il rischio di peggiorare le condizioni di arrossamento, prurito e bruciore da eczema.

