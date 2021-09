Cucce per cani: guida alla scelta delle migliori su Amazon

Come deve essere la cuccia per il cane? Le migliori cucce per cani da interno Le migliori cucce per cani da esterno I migliori accessori per le cucce per cani Cucce da viaggio: i migliori trasportini per i vostri cani Il profilo personalizzato degli animali su Amazon Indice

Le cucce per cani, chi ne ha uno o più lo sa, sono accessori indispensabili per il benessere fisico e mentale dei nostri amici pelosi, indipendentemente dalla loro taglia o dal loro carattere. È una costante che accomuna tutte le persone che decidono di prendere in casa un cane. Una delle prime cose da fare è scegliere la cuccia in cui il nuovo arrivato trascorrerà i momenti più tranquilli e rilassanti, quel luogo sacro in cui il nostro amico a quattro zampe avrà la certezza di non essere disturbato o in cui andarsi a rifugiare in caso di disagio o spavento.

Scegliere la cuccia più adatta al proprio cane è fondamentale e non sempre, purtroppo, si riesce ad andare a colpo sicuro. O meglio, chi si trova nella situazione di dover sostituire la cuccia del cane con cui già condivide la vita ha un vantaggio in più rispetto a chi deve scegliere una cuccia per un nuovo arrivato: si conoscono già le abitudini del pet e la sua educazione e, visto che sbagliando si impara, si può fare un acquisto consapevole basandosi sull’esperienza passata.

Chi, invece, sta per accogliere in casa un cane per la prima volta deve fare una serie di valutazioni aggiuntive tenendo in considerazione quali saranno le dimensioni del cane da adulto, la tipologia di cane che sta arrivando e le caratteristiche legate alla sua razza, ma anche il luogo in cui si intende posizionare la nuova cuccia.

In questa breve guida all’acquisto cercheremo di guidarvi alla scelta delle migliori cucce per i vostri cani, con consigli e suggerimenti basati sulla nostra esperienza.

Come deve essere la cuccia per il cane?

Le dimensioni delle cucce per cani sono importantissime. Le cucce devono essere fatte su “misura” dei cani, così da non farli sentire né troppo costretti né troppo spaesati in quello che deve essere un luogo speciale. I cani devono avere sufficiente spazio di movimento all’interno della cuccia e devono anche poter riuscire ad entrare ed uscire in modo semplice e agile.

Non pensate solo al cane nel momento in cui arriva a casa, ma provate a valutare anche quelle che potrebbero essere le sue esigenze future: scegliere cucce con scalette o modalità di accesso troppo elaborate potrebbe rappresentare un problema per cani più in là con l’età, quando potrebbero sorgere difficoltà di movimento. Rendiamo più semplice fin da subito la vita ai nostri cani scegliendo cucce pratiche sotto tutti i punti di vista, anche a discapito dell’aspetto estetico.

Una cuccia troppo grande, soprattutto se parliamo di cucce per cani da posizionare all’aperto, potrebbe facilitare la dispersione del calore al suo interno e renderla così un luogo non adatto al riposo e al riparo, col rischio concreto che il cane preferisca andarsi a rifugiare altrove. Allo stesso modo, una cuccia troppo piccola potrebbe spingere il cane a scegliere un luogo alternativo in cui trascorrere qualche ora di relax.

Di che materiale deve essere la cuccia per il cane? Non c’è uno standard e anche qui è fondamentale tenere in considerazione le esigenze del cane. I cuccioli, ad esempio, impiegheranno del tempo a capire che non bisogna fare i bisogni in cuccia. Questo vale per i primi mesi ma anche anni nel caso di cani più indisciplinati, che devono capire che le cucce non sono giochi da mordere e distruggere. Se vi trovate a dover scegliere la prima cuccia per il vostro pet, puntate su prodotti facili da lavare e che allo stesso tempo offrano un alto livello di resistenza.

Le cucce in tessuto hanno il vantaggio di poter essere lavate e asciugate con un semplice ciclo in lavatrice, ma se puntate ad una cuccia in tessuto per il vostro cucciolo ve lo diciamo subito: preparatevi a lavarla anche più di una volta al giorno. L’ideale, quindi, sarebbe scegliere materiali waterproof che non necessitano di lunghi tempi di lavaggio e asciugatura. Gli incidenti, soprattutto nei primi mesi di vita del cane, potrebbero essere frequenti.

Le cucce per cani in materiali rigidi, invece, possono essere pulite con maggiore facilità e velocità, ma anche qui bisogna fare una distinzione. Le cucce in legno, ad esempio, sono forse esteticamente le più belle da vedere, ma il legno rischia di assorbire i liquidi: in caso di incidenti potrebbe non essere facilissimo rimuovere ogni traccia di pipì. E se c’è una cosa non vogliamo è far stare i nostri cani in cucce non perfettamente pulite.

Le migliori cucce per cani da interno

Dopo tante premesse, entriamo nel vivo! Avete deciso che il vostro cane passerà gran parte della sua vita in casa insieme a voi e siete alla ricerca della cuccia perfetta da interno. L’ideale, anche se questo può andare a discapito del prezzo iniziale, sarebbe preferibile puntare una cuccia indoor in grado di resistere al tempo e alla furia del cucciolo.

Il nostro consiglio è puntare su materiali come il cotone, più fresco e traspirante dei materiali sintetici, o con pelliccetta sintetica che ben di adatta ai periodi dell’anno più freddi (ma qui dipende molto anche dal cane e dal suo pelo).

Ricordate, però, che le cucce per cani diventano fin da subito anche un ricettacolo di peli. Optate quindi per cucce sfoderabili e lavabili, o con almeno all’interno cuscini rimovibili, sfoderabili e lavabili.

Amazon Basics Cuddler (Taglia M) Compra su Amazon Cuccia di forma rettangolare (taglia M) con bordo rialzato per offrire struttura e senso di sicurezza. La sua bella imbottitura fornisce un morbido supporto e comfort, mentre il bordo anteriore è più basso per consentire accesso e uscita facilitati. Realizzata in resistente tessuto Oxford e progettata per uso interno.

Cuccia divano letto per cani (48 x 18 x 38 cm) Compra su Amazon Lettino per cani con bordi rialzati per proteggere il tuo cane da correnti d’aria, ben imbottito per dare al tuo cane comodità e relax dopo una lunga camminata. Realizzato in tessuto misto resistente e imbottitura ipoallergenica. Il morbido cuscino reversibile è fatto da una parte di pile PV e dall’altra di tessuto grigio.

Cuccia-recinto pieghevole per cani Compra su Amazon Recinto pieghevole per cani, consigliato anche per i cuccioli che, appena arrivati a casa, necessitano di una esplorazione graduale del nuovo ambiente. Realizzato in tessuto Oxford 600D impermeabile di alta qualità e di una rete a maglia forte con supporto interno in acciaio inox, questo recinto pieghevole presenta un design a due porte per dare al cane una doppia opzione per entrare ed uscire. La rete a maglia assicura una protezione anche dalle zanzare durante l'estate e aiuta a proteggere dal freddo durante l'inverno, oltre ad offrire al cane ampia visibilità.

Le migliori cucce per cani da esterno

Se preferite che la cuccia del vostro cane sia posizionata all’esterno dell’abitazione, magari in giardino o in terrazzo lasciando al cane la possibilità di entrare in casa quando preferisce, dovete tenere in considerazione gli agenti atmosferici che potrebbero mettere a dura prova la cuccia.

In generale, se questa è scelta che volete fare, vi consigliamo di posizionare la cuccia in un luogo riparato dal forte vento e possibilmente anche con una copertura per la pioggia (ma in questo caso le cucce col tetto spiovente possono darvi una mano). Vediamo le migliori cucce da esterno che potete acquistare su Amazon.

Cuccia Impermeabile da Esterno in Legno di Abete (85x58x58cm) Compra su Amazon Pratica cuccia in legno di abete perfetta per i cani che vivono all'esterno. Il tetto piatto ha un rivestimento in feltro idrorepellente e isolante, mentre i piedini in legno consentono di proteggere l'animale dall'umidità del suolo.

Cuccia per Cani di Taglia Piccola (59x75x66cm) Compra su Amazon Cuccia in plastica PP atossica, robusta e resistente, progettata per cani di piccola taglia e adatta sia ad ambienti esterni che interni. Le due pareti hanno dei forellini per favorire una circolazione naturale dell'aria, mentre la base è rialzata per tenere il tuo piccolo amico lontano dall'umidità del terreno.

Cuccia per Cane (95x99x99cm) Compra su Amazon Pavimento rialzato per garantire un ottimo isolamento

Non assorbe gli odori

Si monta con facilità e senza bisogno di utensili

Realizzata in resina

Non occorre manutenzione: non arrugginisce, non si sgretola, non si logora, non si scheggia.

Cuccia in legno massiccio con tetto spiovente Compra su Amazon Una cuccia per cani realizzata in legno massiccio e perfetta anche per esterni. Grazie alle proprietà isolanti, la casetta non è né troppo calda né troppo fredda. Il tetto spiovente della cuccia si può aprire in pochi secondi per facilitare le operazioni di pulizia.

Cuccia per cani in legno FSC Compra su Amazon Cuccia da esterno in legno di pino nordico FSC, proveniente da foreste gestite in modo ecosostenibile. È resistente ad ogni clima e viene trattata con vernici atossiche a base d'acqua e inodori nel rispetto della salute dell'animale. Tetto pendente trattato con resina impermeabile

Dotata di piedini in plastica isolanti

Porta d'ingresso con rivestimento antimorso in alluminio

Facile manutenzione grazie al tetto apribile

I migliori accessori per le cucce per cani

Le cucce da esterno hanno molti vantaggi e assicurano una resistenza maggiore delle cucce da interno – non sempre, ma nella maggior parte dei casi è così – ma il loro interno è spesso rigido e può non essere confortevole per il nostro cane. Ecco quindi la necessità di procurarsi dei cuscini per rendere più comoda la vita dei nostri pelosi. Vi proponiamo una piccola selezione dei più resistenti e apprezzati dagli utenti di Amazon.

Materassino per Cani in tessuto tecnico idrorepellente Compra su Amazon Materassino per cani in materiale tecnico, resistente, antigraffio e idrorepellente con morbida imbottitura interna estraibile grazie alla comoda zip. Può essere lavato anche in lavatrice a basse temperature, mentre per le piccole manutenzioni quotidiane è sufficiente una passata con una spugna bagnata.

Materassino per Cani (85 x 50 cm) Compra su Amazon Resistente materassino per cani in tessuto tecnico, antigraffio e idrorepellente, ideale come accessorio per cucce o trasportini per cani e perfetto anche per proteggere i sedili dell'auto o il bagagliaio. Comodamente lavabile in lavatrice a basse temperature.

Ferplast Cuscino per Cani Compra su Amazon Cuscino per cani in tessuto tecnico resistente, antigraffio e idrorepellente con morbida imbottitura interna maggiorata nei bordi per un comfort maggiore per l'animale. Completamente lavabile in lavatrice a 30°.

Cucce da viaggio: i migliori trasportini per i vostri cani

Se siete soliti spostarvi spesso e portare con voi i vostri cani, una soluzione ideale potrebbe essere quella di avere a disposizione una cuccia che all’occorrenza può essere caricata in macchina senza dover allontanare il cane da quello che, di fatto, considera il suo luogo sicuro. Anche qui le opzioni e le tipologie sono diverse e la scelta deve essere fatta anche sulla base della taglia del cane. Un trasportino troppo leggero non è adatto per cani di taglia medio-grande, mentre un kennel o gabbia che dir si voglia potrebbe non essere necessaria per cani di piccola taglia.

Kennel Gabbia per Cani Pieghevole in Acciaio Galvanizzato Compra su Amazon Questo kennel per cani è realizzato con filo metallico galvanizzato di alta qualità che assicura un lunga durata nel tempo. Ogni barra è saldata alla struttura per una maggiore forza e stabilità. Ampio ingresso frontale con blocco di sicurezza per evitare che il cane apra lo sportello ed esca e comoda apertura superiore per poter giocare facilmente con il cane quando è all'interno. Fondo in plastica rimovibile e facile da pulire.

Cuccia pieghevole per Cuccioli Compra su Amazon Cuccia-recinto pieghevole in poliestere con PVC, ideale per trasporto o viaggio. Design di rete che assicura un'ottima areazione e una buona visibilità.

Gabbie Pieghevole per cani Compra su Amazon Gabbia pieghevole realizzata in ferro con rifinitura verniciata con il trattamento di elettroforesi è resistente all'umidità ed anti-ruggine. Il prodotto robusto e spazioso è ideale per animali domestici sia per uso interno sia esterno. Gli angoli arrotondati aiutano a proteggere gli animali e garantire la sicurezza, mentre la costruzione in sbarre consente una ventilazione e visibilità ottimale. Doppia porta - una sul davanti e una sul lato - per facilitare non solo l'ingresso dell'animale, ma anche la pulizia dell'interno della gabbia. Ogni porta è dotata di due chiusure con chiavistello scorrevole a forma di "L", per assicurare sicurezza e protezione.

Trasportino pieghevole per cani Compra su Amazon Borsa pieghevole per il trasporto degli animali, è il compagno ideale per le visite veterinarie e per i viaggi. I tubi in acciaio resistenti ma leggeri garantiscono la stabilità del trasportino per cani; la maniglia per il trasporto e la tracolla garantiscono invece una piacevole varietà di trasporto. Oltre al morbido cuscino, il trasportino pieghevole è dotato di 2 tasche per tutto l'occorrente in viaggio.

Il profilo personalizzato degli animali su Amazon

Se avete intenzione di effettuare gli acquisti per i vostri animali su Amazon, vi suggeriamo di sfruttare la possibilità che la piattaforma di e-commerce vi dà di creare un profilo per ogni vostro animale domestico così da ricevere coupon, offerte e suggerimenti personalizzati per lui. A questo indirizzo potete procedere selezionando il tipo di animale domestico, scegliendo tra:

Cane

Gatto

Piccoli animali

Pesci

Uccello

Rettile

Cavallo

A questo punto potete creare un profilo personalizzato in tre passaggi. Inserite il nome del vostro pet, scegliete la razza o la tipologia e aggiungete informazioni aggiuntive come la foto e l’età e le eventuali preferenze su marchi alimentari, gusti e giocattoli, così da permettere ad Amazon l’invio di offerte e promozioni il più adatte possibile alle esigenze del vostro animale domestico.