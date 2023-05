8 idee riciclo creativo con flaconi detersivo

Il riciclo creativo dei flaconi di detersivo costituisce una pratica semplice ed economica per contribuire alla protezione dell'ambiente e per ispirare gli altri a fare scelte consapevoli. Ma offre anche la possibilità di esprimere la propria creatività e di creare oggetti personalizzati e originali per la casa come portaoggetti da parete, utili organizer per la scrivania, originali e divertenti vasi per le piante. Ed ancora, giochi per bambini come binocoli e macchinine.

Fonte immagine: Pexels

Ilriciclo creativo con flaconi di detersivo è correlato a benefici quali la riduzione dei rifiuti, il risparmio economico, lo stimolo alla creatività e la sensibilizzazione ambientale. Trasformare questi flaconi in oggetti unici e utili offre un’opportunità unica per dare nuova vita ai materiali, evitando lo smaltimento e promuovendo uno stile di vita sostenibile. Non solo è un modo semplice ed economico per contribuire alla protezione dell’ambiente, ma anche e soprattutto una possibilità imperdibile per esprimere la propria creatività e per creare oggetti personalizzati per la casa e non solo. Come riutilizzare i flaconi di detersivo, quindi? Vi suggeriamo alcune idee davvero originali.

8 idee riciclo creativo con flaconi detersivo

Ecco di seguito una carrellata di idee di riciclo creativo, che sfruttano tali versatili contenitori, perfette per l’organizzazione e l’arredamento della casa nonché per i momenti di svago dei più piccoli.

Vasi

Iniziamo dai vasi con bottiglie di detersivo. In rete esistono numerosi tutorial a riguardo. Oltre che poterli tagliare ad un’altezza di circa 10 cm e riempirli con terra e piante, potete anche realizzarne una versione più particolare. Capovolgeteli e tagliate la parte superiore. Dipingeteli a piacere creando delle facce. Il manico sarà il naso: tracciate ai lati gli occhi e sotto la bocca, il risultato sarà estremamente simpatico.

Portaoggetti da parete

Un’altra idea di riciclo creativo con i flaconi di detersivo prevede di realizzare un portaoggetti da parete. Tagliate la parte superiore del flacone di plastica ed utilizzate quella inferiore come un pratico portaoggetti. Potete dipingerlo o decorarlo a vostro piacimento ed utilizzarlo per riporre pennelli per trucco o utensili da cucina.

Binocolo per bambini

Ancora, potete trasformare i flaconi di detersivo in divertenti giocattoli per i bambini. Ad esempio, potete creare dei binocoli incollando due flaconi insieme e decorandoli con colori vivaci. In alternativa, riempite il flacone con sassolini, chicchi di riso o legumi andati a male per ottenere una maxi maracas per far giocare i piccoli di casa.

Secchio spazzatura

Con i flaconi più grandi, magari quelli che abbiano base tonda, ma non è indispensabile, potete ottenere delle mini pattumiere da scrivania, da bagno o perfino da porre in auto. Per evitare di accumulare scontrini, fazzoletti e involucri di caramelle sui sedili.

Gnomo

Che ne dite dello gnomo con la bottiglia di detersivo? Seguendo il tutorial che trovate sopra potrete realizzarne per ogni occasione. Utilizzate il flacone come base da coprire a piacere con stoffa o peluche. Quindi completate con il cappellino, anch’esso ottenuto con ritagli di stoffa, ed applicate naso e barba. Il gioco sarà fatto.

Organizer da scrivania

Realizzate un organizer da scrivania tagliando la parte superiore di un flacone e utilizzando le sezioni inferiori per contenere penne, matite e piccoli oggetti di cancelleria come gomme, graffette e mazzetti di post-it. Naturalmente potrete dipingerlo o rivestirlo con della stoffa a piacere. Sarà super utile.

Porta prodotti per la doccia

Che ne dite di create un portaoggetti per la doccia o il bagno tagliando un lato del flacone, decorandolo ed appendendolo con un gancio? Potrete inserire dentro shampoo, balsami, bagnoschiuma e perfino spugne e rasoi. Pratico ed economico.

Macchinine per bambini

Chiudiamo con un’idea di riciclo creativo delle bottiglie e dei flaconi di detersivo che piacerà ancora una volta ai bimbi. Prendete il flacone di turno e posizionatelo in orizzontale. Dotatelo di 4 ruote da applicare saldamente alla parte inferiore. Quindi, legate al collo della bottiglia un filo di spago. Ecco pronto un mezzo di trasporto con cui i piccoli potranno giocare per ore.