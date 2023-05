Come riciclare rete letto

Oltre ad essere fonte di grande soddisfazione personale, il riciclo della rete del letto consente di risparmiare risorse ed energia e di ridurre l'inquinamento. Con un pizzico di creatività, potete trasformarla in fantastici progetti come splendidi giardini verticali, pratici recinti per l'orto, utili bacheche per scrivania e indispensabili supporti per gli accessori che non sappiamo mai come tenere in ordine. Il tutto, promuovendo l'economia circolare e contribuendo a preservare il pianeta.

Fonte immagine: Pixabay

Come riutilizzare una rete del letto giunta al momento di essere cambiata? Oltre che utile perché ci consente di ottenere qualcos’altro, il riciclo creativo della rete del letto è un’opzione ecologica e sostenibile che ci permette di gestire correttamente questo tipo di materiale. Riduce gli sprechi, promuove la sostenibilità, previene l’inquinamento, risparmia risorse naturali, offre nuovi utilizzi funzionali ed estetici, favorisce l’economia circolare e contribuisce a preservare l’ambiente per le generazioni future. In sostanza, non avete scuse: se avete una rete metallica da smaltire, di seguito vi suggeriamo come fare puntando sulla creatività.

Come riciclare rete letto: 5 idee

Prima di lasciarvi alle idee su come riciclare la rete del letto, vi ricordiamo di prestare la massima attenzione durante la manipolazione della stessa per evitare di tagliarvi o di ferirvi. Assicuratevi di utilizzare attrezzi appropriati e seguire le precauzioni di sicurezza del caso per evitare di farvi veramente male. Detto questo, ecco una serie di oggetti che potete ottenere con la minima fatica ed altrettanta spesa.

Giardino verticale

Che ne dite di usarla come supporto per piante rampicanti o come struttura per creare un giardino verticale? Appendetela su una parete o un recinto e fatevi crescere piante come edera o fiori che possono arrampicarsi attraverso le maglie. Installandola alla parete del balcone o di una terrazza, potrete appenderci dei vasi di erbe aromatiche o decorative, per abbellire l’ambiente con un tocco green. Non sottovalutatela anche all’interno dell’appartamento per arredare casa con le piante.

Fonte: Pixabay

Recinto per orto

Se avete un orto o un giardino, potete utilizzare la vecchia rete del letto come recinzione per proteggere le piante dagli animali o come supporto per le piante rampicanti come i pomodori. Fissatela tra pali o sostegni per creare una barriera protettiva. Oppure mettetela al centro dei solchi nei quali avete piantato i vostri ortaggi. Sarà perfetta per sostenere il peso dei pomodori man mano che maturano.

Supporto per accessori

Tagliando la rete in pezzi più piccoli e corredandola di una cornice in legno, magari, potete utilizzarla per creare supporti per oggetti. In questo caso, potete appenderci orecchini, bracciali, collane e tanto altro. Se la mettete in cucina, invece, potete ottenere un porta utensili adatto a mestoli, colini e simili. Per averli a portata di mano vicino il piano di lavoro.

Bacheca scrivania

Per creare una bacheca per scrivania con rete metallica lasciatevi ispirare dal tutorial che vedete sopra, oppure tagliatela delle dimensioni desiderate, fissatela ad una cornice di legno o metallo, aggiungete ganci o clip per appendere note, foto o documenti. Il gioco sarà fatto: posizionatela sulla parete di fronte la scrivania per organizzare e visualizzare in modo pratico appunti e promemoria. Naturalmente, potete personalizzarla dipingendola con colori e decorazioni a piacere.

Gabbie per animali domestici

Se avete in casa animali domestici come conigli o pappagalli, potete utilizzare la rete metallica per costruire gabbie o recinti per loro. Specie per i momenti nei quali non siete in casa ed avete la necessità di saperli al sicuro. Lo stesso vale per i cuccioli di cani e gatti, che se non supervisionati costantemente possono creare danni in casa agli oggetti o a loro stessi.