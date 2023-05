5 creazioni di riciclo creativo con i tubi di cartone

Con i tubi di cartone si possono creare bellissimi lavoretti di riciclo creativo in grado di dare una nuova veste a qualcosa che di norma gettiamo. Non è infatti difficile fare qualcosa di divertente e originale adoperando la carta e il cartoncino di risulta. In questo articolo 5 idee bellissime che possiamo realizzare anche con l'aiuto dei bambini, per attività di famiglia piacevoli.

Fonte immagine: Pixabay

Le creazioni di riciclo creativo con i tubi di cartone sono una delle prime attività di fai da te a cui dedicarsi da soli o con i bambini. Il cartoncino di asciugatutto e carta igienica infatti è un materiale utile per i nostri lavoretti. Di norma lo si getta, ma in questo articolo vedremo come adoperarlo in modo originale, fantasioso e divertente.

Ci sono infatti molti impieghi diversi per i tubi di cartone di risulta, dalle semplici decorazioni per la casa fino a pupazzetti con i quali fare giocare i piccoli. Ma si possono anche realizzare oggetti utili e anche idee regalo per gli amici o i parenti che gradiscono i pensierini homemade fatti da noi. Di seguito qualche idea creativa.

Porta penne con i tubi di carta igienica

I tubi di cartone di risulta della carta igienica sono una base ottima per diventare dei porta penne creativi e divertenti ispirati agli animali. Il video in alto ci mostra infatti come con della semplice carta di rivestimento in bianco e nero possiamo ideare dei pinguini che conterranno pennarelli e matite dei nostri bambini.

Non è difficile e neppure troppo elaborato come progetto e, una volta compresi i passaggi, lo possiamo anche personalizzare, magari per realizzare altri personaggi. Se poi vogliamo, possiamo anche dipingere il cartoncino o incollare delle decorazioni tridimensionali per dare un aspetto ancora più curato a questi oggetti.

Farfalle decorative con i tubi di cartone

Se abbiamo voglia di portare la primavera in casa, ma accarezzando uno stile shabby chic, i rotoli di cartone della carta igienica, ci vengono incontro ancora una volta. In questo caso dovremo schiacciare ogni tubo per il lungo, disegnando la forma delle ali di un’elegante farfalla. Con un paio di forbici intaglieremo poi la sagoma.

Ci sono pochi altri passaggi finali per concludere questo lavoretto che, aiutati dalla nostra supervisione, possono realizzare anche i più piccoli. A patto che si usino forbici dalla punta arrotondata, o che il ritaglio sia a carico di noi persone adulte.

Bracciali con i rotoli di carta igienica

Un lavoro semplice e di sicuro effetto, tra le creazioni di riciclo creativo con i tubi di cartone, sono i braccialetti tipo bangles, che ci occuperanno pochi minuti a fronte di un risultato bellissimo. In questo caso il cartoncino va rivestito con carta regalo colorata o washi tape, i nastri adesivi dai temi originali che possiamo trovare in cartolibreria.

Il passaggio successivo è tagliare a misura il braccialetto e praticare sue fori alle estremità per farci passare un nastrino o una cordicella per legare il bracciale al polso. È semplice e veloce, ma anche una bella idea per le feste di compleanno, per lasciare agli ospiti un omaggio della giornata.

Pistola sparacoriandoli con il tubo degli asciugatutto

E ancora, se abbiamo un party in programma, i tubi degli asciugatutto si rendono un materiale ottimale per delle pistole spara coriandoli. Il riciclo è doppio. Al suo interno infatti possiamo inserire dei ritagli di vecchie riviste, di carta dei pacchi regalo che non si può utilizzare di nuovo, ma anche post-it da buttare.

Ad aiutarci, alla fine del progetto, ci penserà un semplice palloncino da agganciare ad una delle due estremità del tubo di cartone. Il risultato è decisamente divertente.

Bastone della pioggia con rotolo di cartone

Non esiste nulla di più rilassante del bastone della pioggia, un oggetto che va ruotato per emettere un suono simile a quello delle gocce che battono sui vetri. Il rotolo degli asiugatutto è ancora la nostra star indiscussa. Ci servirà infatti per contenere un foglio di stagnola accartocciato e dei semplici chicchi di riso.

Il progetto è molto facile e il video lo spiega in modo completo, ma a noi sta anche la possibilità di personalizzare il bastone della pioggia dal lato estetico. Se abbiamo adesivi e colle glitterate possiamo infatti dare un tocco di colore e luce a questo lavoretto di riciclo creativo semplice e originale.