Covid-19, il raffreddore possibile arma contro il Coronavirus?

Secondo lo studio il comune raffreddore e il Coronavirus scatenerebbero nell’uomo la presenza di quattro varianti di cellule T (HCoV-OC43, HCoV-229E, HCoV-NL63 e HCoV-HKU1). I ricercatori hanno analizzato campioni ematici raccolti nel 2019 e non collegati alla pandemia di Covid-19. Dai risultati emergerebbe come tali cellule figurerebbero anche nei soggetti non contagiati dal nuovo Coronavirus.

Dal comune raffreddore potrebbe arrivare un’arma in più per combattere il contagio da Covid-19 . A sostenerlo i ricercatori californiani del La Jolla Institute for Immunology , il cui studio è stato pubblicato sulla rivista Science e coordinato dal Prof Jose Mateus.

