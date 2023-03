Le 10 idee per cover fai da te per rinnovare il telefono

Realizzare una cover fai da te per il telefono può essere un'ottima idea per personalizzare il proprio dispositivo e renderlo unico. Fortunatamente, contando su un pizzico di inventiva e manualità, possiamo ottenere dei risultati più che soddisfacenti assecondando i nostri gusti e le nostre esigenze. In questo articolo vi forniamo una serie di spunti da mettere in pratica ricorrendo a carta, pelle, decoupage, silicone, perline, tessuto e tanto altro.

Fonte immagine: Pexels

Se è vero che serve principalmente a proteggere il dispositivo da eventuali urti, cadute e graffi, la cover del telefono si è guadagnata negli anni un posto di diritto tra gli accessori fashion, quelli che ci piace sfoggiare quando siamo in giro e che, in parte, contribuiscono a rendere impeccabili anche i nostri look.

Anche se in commercio sono disponibili migliaia di modelli per ogni gusto – anche online – una cover fai-da-te può aggiungere uno stile personale al telefono e renderlo unico. Giusto. Ma come si fa a fare una cover personalizzata? Come decorarla e con quali materiali? Di seguito vi forniamo qualche idea per renderla molto originale.

Che tipi di cover esistono?

In generale, quando si sceglie una cover per telefono, è importante considerare il tipo di protezione della quale si necessita, il design e la facilità d’uso. Tra i diversi tipi presenti in commercio abbiamo quelle:

Rigide , in plastica rigida, che si adattano perfettamente alla forma dello smartphone. Offrono una protezione solida contro urti, graffi e scrostamenti.

, in plastica rigida, che si adattano perfettamente alla forma dello smartphone. Offrono una protezione solida contro urti, graffi e scrostamenti. Morbide , realizzate in silicone o in gomma, sono flessibili e possono assorbire gli urti. Sono meno resistenti delle precedenti ma sono molto comode e spesso sono anche meno costose.

, realizzate in silicone o in gomma, sono flessibili e possono assorbire gli urti. Sono meno resistenti delle precedenti ma sono molto comode e spesso sono anche meno costose. A portafoglio : hanno uno scomparto in cui è possibile inserire carte di credito o banconote, eliminando la necessità di un portafoglio separato.

: hanno uno scomparto in cui è possibile inserire carte di credito o banconote, eliminando la necessità di un portafoglio separato. A tasca, piccole borse in cui il telefono può essere riposto, con una copertura per evitare graffi.

Cover fai-da-te: idee

Se la cover del vostro telefono non vi soddisfa più, esistono diverse opzioni per rinnovarla. Dal fai-da-te vengono fuori numerose soluzioni, più o meno originali e più o meno economiche per fare un ottimo lavoro. Il consiglio è quello di partire dalla cover che avete già o, al massimo, di acquistarne una nuova trasparente, e di usarla come base per i vostri esperimenti.

Un consiglio: prima di procedere con qualsiasi cover, ricordate di lasciare spazio per gli accessi per la fotocamera, il microfono ed i pulsanti. Altrimenti avrete fatto un lavoro a vuoto. Ecco una serie di cover fai-da-te semplici dalle quali poter prendere spunto.

Feltro

Per ottenere una cover fai-da-te in feltro basta tagliarne un pezzo delle dimensioni del telefono e cucirlo o incollarlo. Quindi, decorare con cuciture, bottoni, perline o nastrini.

Potete anche utilizzare il feltro stesso per creare dei dettagli come fiori o animali. Oppure optare per la custodia a tasca da ottenere seguendo le istruzioni del video che vedete sopra.

Pelle

Se avete in casa un capo di abbigliamento in pelle rovinato o che non usate più e avete una certa dimestichezza con il cucito, potreste pensare di realizzare una cover fai-da-te con questo materiale.

Tagliate la pelle delle dimensioni del telefono e decoratela poi a piacere con incisioni, applicazioni in metallo come borchie o pietre, per ottenere un contrasto di stili.

Decoupage

Tra le idee per cover trasparenti c’è il decoupage. Incollate sopra la vostra base ritagli di carta decorata o stampe varie che vi piacciono e che avrete ritagliato a loro volta da giornali, tovaglioli decorati o altro.

Potreste ottenere una cover a tema optando per le vostre foto preferite, oppure utilizzare delle foglie secche, dei fiori o altri materiali per creare una cover unica. Tagliate la carta delle dimensioni giuste, quindi applicate uno strato di colla vinilica mista ad acqua sulla cover ed incollate la carta sopra passando la stessa soluzione.

Tessuto

Guardando in casa, probabilmente avrete degli scampoli di stoffa, dei foulard o delle sciarpe che non usate più. Ebbene, anziché tenerle nel cassetto, potreste utilizzarle per personalizzare la vostra cover. Applicate il tessuto con della colla per tessuti o del nastro biadesivo.

Tagliate il tessuto delle dimensioni della cover ed incollatelo sopra. Utilizzate un taglierino per tagliare quello in eccesso e per creare le aperture del telefono.

Perline

Le perline riscuotono sempre un grande successo quando si parla di cover personalizzate. Potete creare un disegno utilizzando perline di diverse forme e colori ed incollarle su una base in plastica. Attendete che la colla si sia completamente asciugata prima di utilizzarla, in quanto le perline potrebbero staccarsi facilmente.

Carino è anche il metodo suggerito nel tutorial sopra, che si ottiene con mastice, perline da stirare e ferro da stiro.

Pittura

Se la cover è in plastica o in gomma, potete anche pitturarla con vernice acrilica. Prima di iniziare a dipingere, pulitela bene ed applicate uno strato di primer per migliorare l’aderenza della vernice.

Potete dipingere a mano libera se avete dimestichezza con il disegno, oppure utilizzare degli stencil per creare dei motivi precisi. Materiali necessari:

Cover per telefono in plastica

Vernice acrilica

Spugna

Nastro adesivo

Carta

Vernice spray trasparente

Passaggi:

Posizionate la cover del telefono su un foglio di carta, quindi utilizzate il nastro adesivo per coprire la parte interna in modo da proteggere il telefono dalla vernice. Versate la vernice su un piatto o su una tavolozza e diluitela con poca acqua. Mescolate bene fino a ottenere una consistenza liscia. Immergete la spugna nella vernice diluita, quindi stendetela sulla cover coprendola uniformemente. In alternativa dipingete con un pennello. In ogni caso, lasciate asciugare per almeno 24 ore. Dopo aver fatto asciugare completamente la vernice, applicate uno strato di vernice spray trasparente per proteggerla dalla scoloritura e dall’usura. Solo a questo punto rimuovete il nastro adesivo.

Adesivi

Se non avete voglia di ricorrere ai materiali che vi abbiamo suggerito, potete decorarla coprendola con un adesivo colorato o una pellicola autoadesiva.

Tagliate il materiale delle dimensioni della cover ed applicateli semplicemente sopra con cura, per evitare la formazione di anti estetiche grinze.

Carta

La cover fai-da-te con carta è una delle più semplici ma allo stesso tempo versatili.

Misurate la cover del telefono poggiandola sulla carta decorativa, quindi disegnate il contorno utilizzando una matita.

Aggiungete circa 1 cm di margine tutto intorno, in modo che la carta possa coprire interamente la cover.

Usate le forbici per ritagliare la carta seguendo la linea che avete disegnato, cercando di essere il più precisi possibile.

Applicate la colla sulla cover, quindi posizionate la carta sopra. Assicuratevi che la carta sia allineata correttamente con la cover del telefono.

Tagliate gli angoli per farla aderire meglio, quindi piegate la carta ai lati della cover ed applicate della colla per fare aderire la carta.

Con una matita o un pennello spingete la carta sui bordi in modo che aderisca perfettamente. Lasciate asciugare la colla per alcuni minuti.

Cover fai-da-te in silicone

Come fare una cover per il telefono in silicone? Nel video tutorial che vedete sopra il procedimento è spiegato in maniera precisa e chiara.

Tuttavia, si sconsiglia di optare per questo metodo, che potrebbe risultare pericoloso per il telefono stesso, se non eseguito con tutti gli accorgimenti del caso.

Come creare una cover fai-da-te senza silicone

Se al silicone preferite altre risorse, magari di più facile reperibilità casalinga, vi consigliamo di optare per la colla vinilica.

Seguite il video tutorial per ottenere un ottimo risultato di base, che potrete poi colorare a piacere e personalizzare con dettagli unici per trasformare la cover in animaletti o personaggi dei cartoni.