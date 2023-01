Lavoretti San Valentino per la scuola dell’infanzia: 5 idee

Creare dei lavoretti di San Valentino è un gioco da ragazzi, anzi, da bambini. Se hai voglia di realizzare decorazioni o bigliettini a tema San Valentino insieme ai tuoi baby aiutanti, dai un'occhiata a queste 5 proposte e scegli quella più adatta per i tuoi piccoli.

Fonte immagine: Pixabay

Tra poco più di 2 settimane sarà la festa di San Valentino, ma anche il momento per sfoderare i lavoretti più belli e fantasiosi, per celebrare al meglio questa festività dedicata agli innamorati e a chi si vuol bene.

Quest’anno, per i preparativi in vista del 14 Febbraio, abbiamo pensato di coinvolgere anche i piccoli di casa, più esattamente vogliamo arruolare i nostri baby aiutanti, quelli della scuola dell’infanzia.

Per farlo, naturalmente, ci siamo messi alla ricerca di alcune idee a portata di bambino, che siano allo stesso tempo semplici da realizzare ma anche divertenti e stimolanti.

Quello che ne è uscito, è una serie di progetti adatti per tutte le età.

Alcuni di questi richiederanno il contributo dei grandi, maestre, mamme, papà, fratelli e sorelle maggiori, pronti a usare forbici e colla, mentre altri lavoretti di San Valentino saranno completamente a portata di bambino.

Senza ulteriori indugi, quindi, vediamo cosa creare a San Valentino insieme ai piccoli di casa.

San Valentino: lavoretti fatti in casa per grandi e bambini

Cosa fare per San Valentino con i bambini? Dedicarsi al fai da te è senza dubbio una delle opzioni più stimolanti, creative e divertenti, sia per i bimbi che per noi adulti.

Dal momento che a cimentarsi in questi lavoretti saranno bambini della scuola dell’infanzia, ossia baby aiutanti molto piccoli, abbiamo selezionato una serie di idee alla portata di tutti.

Come abbiamo anticipato, alcuni lavoretti richiederanno un aiutino extra da parte di fratelli e sorelle più grandi, o anche da parte dei genitori. Altri lavoretti, invece, saranno più semplici da realizzare.

Vediamo quali sono i lavoretti di San Valentino in ordine, in base al grado di difficoltà.

I disegni da colorare per San Valentino

Iniziamo con un lavoretto facile facile, adatto per i bambini più piccoli. Come puoi vedere, abbiamo infatti raccolto alcuni disegni di San Valentino da colorare, immagini simpatiche e “romantiche”, ideali per dare sfogo alla creatività.

Volendo, quando il bambino avrà finito di colorare, potresti anche ritagliare il disegno, creare un piccolo foro, far passare un bel nastrino e appendere la decorazione di San Valentino in bella vista, per decorare la casa in modo romantico e festeggiare il San Valentino con i bambini e in famiglia.

Biglietti di San Valentino con animali e frutta

Un altro lavoretto di San Valentino simpatico e divertente è quello che puoi vedere illustrato nel video qui sopra. Come puoi notare, il primo lavoretto proposto consiste in una palla di neve fai da te.

Non sarà propriamente un lavoretto a tema “Amore”, ma è senza dubbio tenerissimo, non credi?

Tornando all’argomento del giorno, cioè la festa degli innamorati per eccellenza, tu e i tuoi bambini potreste cimentarvi nella realizzazione di simpatici biglietti d’auguri a forma di animali della fattoria e a forma di frutta.

Orecchie e musetto degli animali saranno rigorosamente a forma di cuore.

Per realizzare questi lavoretti basterà acquistare del cartoncino, della colla stick e decorazioni plasticate a forma di occhi.

Il procedimento è molto semplice, ritaglia le forme necessarie per creare il bel faccione degli animali o dei frutti preferiti dal tuo bambino, dopo assemblate i pezzi, lasciando spazio a fantasia e creatività.

Regali di carta fai da te: il cuore di San Valentino

Ecco un altro spunto per San Valentino. Questa volta, insieme ai nostri bambini, realizzeremo delle sorprese d’amore fai da te golosissime.

Per questo progetto ci serviranno un cartoncino bello spesso per creare la struttura di base, dei bicchieri di carta, dolci e dolcetti, bigliettini e caramelle, colla a caldo, del tessuto e degli elastici per coprire i bicchieri.

Hai preso tutto l’occorrente?

Bene, allora è il momento di assemblare seguendo le istruzioni mostrate nel video tutorial in alto. Come puoi vedere, la realizzazione di questo lavoretto è molto semplice, ma i nostri bambini avranno bisogno di un aiutino extra per incollare i bicchieri al cartoncino.

Per il resto, lasciate libera la fantasia. Decorate insieme i bicchieri, scegliere i dolcetti da inserire all’interno e divertitevi. Ne usciranno delle opere bellissime.

La ghirlanda di cuori fai da te

Ecco un altro lavoretto di San Valentino molto semplice, adatto anche per i più piccoli.

La ghirlanda di cuori è una decorazione perfetta per la cameretta dei bambini, non solo per il giorno di San Valentino, ma letteralmente per tutto l’anno. Se a realizzare questa ghirlanda sono i bambini, poi, l’effetto diventa ancora più bello.

Naturalmente, per questo progetto sarà necessario un aiutino dai “grandi”, per ritagliare i cuoricini di cartone e creare i fori per appenderli.

Dopodiché, sta ai nostri piccoli il compito di decorare la ghirlanda di San Valentino nel modo più festoso e colorato che esista.

Penne glitter, colori e pastelli, adesivi e nastrini: gli accessori per creare delle decorazioni di San Valentino super festose non mancano.

Regali fai da te veloci: 3 lavoretti last minute

Per finire, ti proponiamo un video tutorial con 3 idee last minute a portata di bambino.

Anche questa volta, per realizzare i progetti serviranno mani e manine. Insieme ai tuoi bimbi, puoi creare dei braccialetti semplicemente attorcigliando dei fili colorati, oppure potresti realizzare dei pendenti a forma di puzzle da decorare.

Per finire, puoi realizzare una bellissima farfalla decorata usando del cartoncino, colori, qualche penna e una matita. In che modo?

Segui il video tutorial, disegna le ali della farfalla, decorala e divertiti insieme ai tuoi bambini a creare dei pensierini di San Valentino dolcissimi e divertenti.

A questo punto, non ti rimane che scegliere i lavoretti più adatti in base all’età dei tuoi bambini.

Puoi optare per i disegni da colorare, un’attività adatta a tutte le età, oppure potresti proporre qualche lavoretto più impegnativo, che richiederà un pizzico di manualità.

In tutti i casi, il divertimento è assicurato.