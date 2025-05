Se ami fare sport, questo prodotto non può mancare nel tuo guardaroba, soprattutto se ti piace andare a correre e non vuoi fare a meno del tuo cellulare sempre e comunque.

Si tratta di un prodotto che, se vai cercando in negozi rinomati lo troverai ad un prezzo eccessivo, anche più alto del solito e del previsto ma, se vai da Lidl, sicuramente troverai l’offerta che fa per te. Non ci credi? Continua a leggere il nostro articolo e capirai.

Questa è davvero un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire anche perché il prezzo è davvero unico nel suo genere. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Lidl e lo sport: le sue offerte

Sei una di quelle persone che ama fare sport sempre e comunque ma, allo stesso tempo, non vuole rinunciare a tutte le comodità che un cellulare propone anche per un’attività di questo tipo? Sei nel posto giusto perché ciò di cui stiamo per parlarti non ha eguali nel suo genere. E solo da Lidl lo puoi trovare.

Stiamo parlando di un’offerta che, con poco meno di 3 euro, ti permette di portare avanti la tua attività sportiva e, allo stesso tempo, anche avere la comodità del cellulare sempre a portata…di braccio. Sì, stiamo parlando del marsupio a braccio (o più comunemente conosciuto come “porta smartphone”). In realtà, li vediamo sempre al polso o al braccio di coloro che corrono ma ci siamo mai chiesti: quanto costa?

Quel prodotto che cercavi

Ed è qui che Lidl ci viene in aiuto, proponendoci una delle sue offerte che, di certo, non possiamo rifiutare. Di cosa si tratta? Di questo oggetto utilissimo della linea Crivit. Il suo costo? Soli 3.99€.

Innanzitutto è adatto a dispositivi con dimensioni fino a 16 x 8 cm, ha due scomparti ed una possibilità di touchscreen, cosa che gli altri porta smartphone possono non avere.

Di colore nero, po’ essere tranquillamente abbinato al tuo outfit da sport e, soprattutto, è regolabile a seconda di dove vuoi porlo, se sul braccio, in modo da porte correre in tutta agilità o se, dall’altro lato, lo vuoi portare al polso. La sua linea ti permette di riporre in tutta comodità il tuo cellulare all’interno, senza pericolo che si graffi o che possa cadere mentre stai correndo.

Lo dicevamo all’inizio, ciò che colpisce è il suo prezzo: soli 3.99€ e, ovviamente, solo da Lidl puoi trovare questa offerta. Se sei un tipo sportivo, di certo non puoi lasciartela scappare e proprio adesso.