Se guidi dopo aver assunto uno di questi antistaminici rischi grosso: multa salatissima e sospensione della patente.

La guida sotto l’effetto di farmaci è un tema di crescente rilevanza, specialmente dopo le recenti modifiche introdotte dal nuovo Codice della strada.

Con l’entrata in vigore delle nuove normative, è fondamentale che i conducenti siano consapevoli dei rischi legati all’assunzione di antistaminici e altri farmaci, che possono compromettere la loro capacità di guidare in sicurezza. La mancanza di linee guida chiare da parte delle autorità competenti ha creato incertezze, rendendo necessario un approfondimento su come e quando sia sicuro mettersi al volante dopo aver assunto determinati medicinali.

Alla guida dopo l’assunzione di questi antistaminici: cosa si rischia

La situazione è complessa, poiché molti pazienti che seguono terapie farmacologiche potrebbero trovarsi in difficoltà se i test di screening rilevano la presenza di sostanze nel loro organismo. Ad oggi, non esistono indicazioni ufficiali per medici e farmacisti su come gestire i casi di conducenti che assumono farmaci per condizioni croniche. La positività ai test può comportare sanzioni severe, anche se il paziente ha le capacità necessarie per guidare. La Società Italiana di Psichiatria ha suggerito che i pazienti in terapia per salute mentale non dovrebbero essere penalizzati, ma questa proposta non è stata ancora ufficialmente recepita.

Un gruppo di farmaci particolarmente sotto i riflettori sono gli antistaminici, utilizzati per alleviare i sintomi delle allergie. I farmaci di prima generazione, come clorfenamina e prometazina, sono noti per i loro effetti sedativi, che possono rendere la guida rischiosa. Anche se gli antistaminici di seconda generazione presentano un rischio minore, è sempre consigliabile prestare attenzione, specialmente in caso di assunzione di alcolici che possono amplificare gli effetti sedativi. L’Istituto Superiore di Sanità ha avvertito che anche altri farmaci, come ansiolitici e antidepressivi, possono compromettere le capacità di guida, rendendo necessaria una valutazione attenta da parte del medico.

È importante chiarire che non tutti i farmaci da banco hanno un impatto sulla capacità di guidare. Ad esempio, il paracetamolo è stato erroneamente segnalato come causa di positività ai test, ma non altera la capacità di guida. Tuttavia, è fondamentale essere cauti con sedativi, ansiolitici e oppioidi, che possono compromettere le funzioni motorie e cognitive. Anche la cannabis terapeutica, pur essendo prescritta, può influenzare negativamente la guida.

Infine, è cruciale che i pazienti siano informati sui farmaci che assumono e sulle loro potenziali interazioni con la guida. Alcuni farmaci possono avere effetti protratti, rendendo indispensabile il consulto con il medico riguardo ai tempi di assunzione. È altamente sconsigliato interrompere una terapia farmacologica per evitare sanzioni, poiché ciò potrebbe avere gravi conseguenze per la salute. Mantenere un dialogo aperto con il proprio medico è essenziale per gestire le terapie in modo sicuro e garantire una guida responsabile.