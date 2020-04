Coronavirus, ISS: toccato picco in Italia, ma non abbassare la guardia

Raggiunto il picco di Coronavirus in Italia secondo l'ISS, mentre il Ministro della Salute Speranza invita a non abbassare la guardia.

Parliamo di: Coronavirus

Il picco di Coronavirus in Italia è stato raggiunto. Questa l’indicazione degli esperti dell’ISS, Istituto Superiore di Sanità, che evidenziano come la diffusione del virus sia rallentata in maniera netta e che potrebbe avvicinarsi l’uscita dall’emergenza. A patto però di non abbassare la guardia e di mantenere alta la tensione in merito alle misure cautelative adottate dal Governo.

Lo stesso Istituto Superiore di Sanità sottolinea però come l’epidemia di Coronavirus potrebbe ripartire da un momento all’altro, qualora vengano violate le misure di sicurezza adottate. Ha confermato Silvio Brusaferro, presidente dell’ISS:

La curva ci dice che siamo arrivati al picco. Ma la discesa sarà difficile, lenta e non priva di rischi. Perché dal ‘pianoro’ del picco l’epidemia può ripartire.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha sottolineato che malgrado gli esperti siano orientati a ritenere che il picco è ormai stato raggiunto, è imperativo non abbassare la guardia e fondamentale arrivare a un vaccino: