#iorestoinforma: alleniamoci con la sesta lezione di CrossFit di GreenStyle

Giacomo Caldarigi ci propone oggi un bel workout CrossFit a tre tempi con intensità sempre crescente.

Il ritorno alla normalità sembra ancora un miraggio lontano ma non possiamo fare altrimenti se vogliamo sconfiggere questa pandemia e ricominciare a uscire il prima possibile. Anche solo per una passeggiata in libertà e, sottolineiamo, in totale sicurezza per sé e per gli altri. La permanenza a casa, quindi, si prospetta ancora lunga ma non demordiamo e continuiamo a prenderci cura di noi e del nostro benessere fisico e mentale. Come abbiamo già sottolineato altre volte, l’allenamento quotidiano ci aiuta e ancora di più se è guidato da un istruttore professionista che non perde mai l’energia e il sorriso. Quindi, alzatevi dal divano o dalla sedia e sfruttate i momenti liberi a disposizione per seguire le indicazioni del nostro coach Giacomo Caldarigi* che oggi ci propone un bel workout a tre tempi con intensità sempre crescente.

Vi sveliamo un piccolo trucchetto che stiamo seguendo anche noi per monitorare le nostre performance: dopo ogni allenamento ci appuntiamo su un taccuino i tempi impiegati per gli allenamenti ed evidenziamo gli esercizi che necessitano di maggior pratica. Una sorta di “diario sportivo” che ci servirà anche come promemoria successivamente per non dimenticare gli sforzi fatti e dare continuità al nostro stile di vita sano e nuovo per chi l’ha scoperto durante i giorni de #Iorestoacasa. Questo perché ci auguriamo che attraverso le nostre lezioni e indicazioni si trasformi in un #Iorestoinforma continuativo, una sorta di appuntamento fisso con noi stessi che ci regala potenza e buonumore.

Diamoci da fare e salutiamo marzo vestiti per allenarci e per una bella sudata. Tenete a portata di mano due bottiglie di acqua piene nel caso in cui non aveste pesetti da palestra a casa.

FASE 1 -WARM UP (RISCALDAMENTO): il riscaldamento di oggi prevede due fasi, costituite da 4 round ciascuno.

PRIMO SLOT DI WARM UP: ripetere per 4 volte la seguente sequenza di esercizi:

20 Plank Get Ups

20 Jumping Jacks

20 Air Squats

SECONDO SLOT DI WARM UP: ripetere per 4 volte la seguente sequenza di esercizi. Questa parte di riscaldamento è specifica per il W.O.D. di oggi.

6 Knee To Elbow From High Plank

8 Sit Ups

10 American Wwings: qui è necessario utilizzare le bottiglie di acqua o pesi alternativi. Nella fase di risalita delle braccia, ricordiamo sempre di contrarre bene cosce e glutei anche per preservare la schiena da eventuali strappi e contratture.



FASE 2- WORKOUT: la parte centrale dell’allenamento prevede 5 round con esercizi che coinvolgono tutto il corpo. Anche per questa parte dell’allenamento, tenete a portata di mano le bottiglie di acqua.

14 Thrusters (7 for arm) w/ 1 o 2 bottles

12 Push Ups Shoulder Taps. Ricordiamo che i “Push Ups” si possono fare anche stando in ginocchio. Qualunque sia la posizione più comoda, teniamo sempre attivi gli addominali che fungono da sostegno durante l’esecuzione dell’esercizio.

10 V-Ups. Se è troppo complicato risalire unendo mani e piedi, è possibile farlo anche con una sola gamba per volta.

Buon allenamento e a domani per il prossimo workout insieme a GreenStyle e a Giacomo Caldarigi.

#Iorestoinforma mentre #Iorestoacasa.

*BIO

Giacomo Caldarigi nasce a Roma il 16 luglio del 1988 e da sempre pratica sport, militando in serie C con la pallacanestro e partecipando a campionati nazionali nel nuoto, disciplina che lo accompagna anche durante gli anni del liceo.

La passione per lo sport non si arresta e a 23 anni, appena laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, scopre quasi per caso il mondo del CrossFit.

Inizia a praticarlo e nel 2016 diviene coach conseguendo il Level 1 presso la CrossFit Community.

Oggi ricopre il ruolo di Hrad Coach presso l’INVICTUS ARENA di Roma e aiutare le persone a stare meglio e sentirsi più belle attraverso l’allenamento funzionale è la sua missione di vita.