Coppia in crisi da lockdown, cosa fare: i consigli utili

Crisi di coppia durante il lockdown, i consigli utili e i rimedi naturali per ritrovare l'intesa e allentare la tensione: come fare.

I vari livelli di lockdown imposti dalla pandemia di Covid-19 possono aver creato tensione anche nei rapporti più collaudati. Quando si parla di coppia in crisi non si deve chiaramente rinunciare da subito. Alcuni consigli e rimedi naturali possono venire in soccorso di chi ha difficoltà a capire cosa fare.

Alcuni esperti hanno offerto alcune soluzioni alle coppie in crisi per evitare che questo difficile periodo diventi ancora più duro da sopportare. Basterà in molti casi un po’ di impegno reciproco, laddove servisse un piccolo aiuto esterno ecco di seguito alcuni consigli utili.

Coppia in crisi da lockdown, cosa fare: i consigli utili

Stop a insonnia e ansia, i rimedi naturali

Prima di procedere con i suggerimenti più specificatamente relativi alla coppia, occorre fare un breve passaggio sulla questione insonnia e ansia da lockdown. Si tratta di due problematiche in grado non soltanto di rendere più difficili le giornate lavorative: se non adeguatamente gestite rischiano di ripercuotersi in maniera negativa anche sui rapporti personali, inclusi quelli sentimentali.

In questo caso i rimedi naturali sono diversi e nella maggior parte dei casi molto efficaci. Valutare di caso in caso tra quelli disponibili, consultabili nel dettaglio utilizzando il link seguente.

Coppia in crisi da lockdown, tempo per sé

La “Relationship coach” Helen Snape ha suggerito, riguardo alla crisi di coppia da lockdown, la necessità di tornare a “mancarsi un po’”. Che si tratti di dormire in stanze separate per qualche notte, di lavorare in zone diverse della casa oppure di dedicarsi singolarmente (o con altre persone) ad attività che permettano di distrarsi dalle tensioni della giornata.

Alcuni esempi che pensiamo possano rivelarsi degli ottimi rimedi naturali sono la meditazione, la respirazione Zen, così come l’allenamento fisico in casa (anche una corsa fuori nei dintorni dell’abitazione andrà bene). Da non dimenticare la pratica dello Yoga. In quest’ultimo caso suggeriamo, qualora non si abbia molta confidenza con queste tecniche, alcune posizioni semplici per iniziare.

Sesso programmato? Un possibile aiuto, ecco perché

Programmare il sesso potrebbe rivelarsi un’arma in più per ritrovare l’intesa ottimale. Il consiglio arriva dallo psicoterapeuta Matt Davies, secondo il quale in questo modo si creerebbe un benefico clima di “attesa”.

A questo proposito ricordiamo che la pratica del sesso rappresenta di per sé un possibile rimedio naturale contro lo stress. Alcune posizioni si rivelano più utili di altre in tal senso, come indicato nell’approfondimento al link seguente.

Regali a sorpresa e cene romantiche

Superare una crisi di coppia da lockdown passa anche per qualche gesto fuori dall’ordinario. A cominciare da un regalo inatteso, donato senza una precisione occasione. Meglio in questo caso orientarsi su soluzioni sostenibili, così da unire il pensiero per la persona amata all’attenzione per la Terra.

Per quanto riguarda le cene romantiche è bene sottolineare che per quanto sia valida la soluzione “da asporto”, preparare in casa il proprio menu si rivelerà un gesto sicuramente più efficace. Qualche suggerimento vegano è disponibile consultando le nostre ricette per San Valentino.

