Conigli italiani, le razze più comuni

Razze di conigli italiani? L'Anci, il registro anagrafico dei conigli in Italia, si compone di 43 razze. Alcune sono effettivamente autoctone, cioè originarie proprio dell'Italia. Altre, invece, sono originarie all'estero, ma di esse esiste ormai la variante italiana. Andiamo dunque a vedere i nomi di queste razze di conigli. Perché oltre al coniglio nano, all'ariete e al testa di leone c'è molto di più.

Quando si parla di conigli, si pensa sempre ai conigli da compagnia. I conigli nani, il coniglio ariete nano, o coniglio testa di leone. Ma ci sono molte più razze da considerare, come ben sanno gli allevatori di conigli.

Solo che molte di queste razze sono di dimensioni maggiori, adatte all’allevamento da carne, non da compagnia. L’Anci, il registro delle razze dei conigli italiani, ne raggruppa 43. Alcune di queste sono effettivamente autoctone italiane, altre originano invece da altri paesi, ma sono state anche selezionate qui da noi in Italia.

Prendiamo, per esempio, il coniglio Ariete. Con questo nome sono definite tutte le razze di conigli con orecchie lunghe e pendule. Ma fra i conigli ariete, c’è anche l’Ariete italiano, così come in altri paesi ci sarà l’Ariete inglese e via dicendo. Prima di iniziare, se vuoi sapere il prezzo di un coniglio, dipende dalla razza scelta.

Ce ne sono di rare che costano più di altre più comuni. Per esempio, il prezzo di un coniglio nano varia dai 50 ai 100 euro, mentre per un coniglio testa di leone si va dai 20 ai 40 euro. Un coniglio nano ariete costa dai 30 ai 50 euro. Un coniglio Angora può costare dai 50 ai 350 euro. In realtà sulla questione prezzo influiscono diversi fattori, fra cui la razza e la linea di sangue.

Conigli italiani: le razze registrate Anci

Queste sono le 43 razze di conigli registrate dall’Anci, il registro delle razze di conigli italiane:

Pesanti

Ariete

Gigante: originario della Patagonia e migliorato nelle Fiandre

Gigante bianco

Pezzato: deriva dal gigante Fiammingo ed è stato importato dagli USA

Medie

Alaska: razza selezionata in Germania

Argentata di Champagne: razza selezionata in Francia

Argentata grande

Ariete inglese

Bianca di Nuova Zelanda: selezionata negli Stati Uniti

Bianca di Vienna: razza selezionata in Austria

Blu di Vienna: razza selezionata in Austria

Californiana: razza originaria degli Stati Uniti

Cincillà grande

Fulva di Borgogna: razza creata in Francia

Giapponese

Hotot: razza di origine francese, diffusasi poi anche in altri paesi

Lepre: razza originaria del Belgio, ma perfezionata in Inghilterra

Leprino di Viterbo

Pezzata tricolore: razza selezionata in Germania

Rossa della Nuova Zelanda: a dispetto del nome, la razza è nata negli Stati Uniti

Turingia: razza originaria della Germania

Leggere

Argentata piccola

Ariete nano: razza originaria dell’Olanda partendo da Arieti francesi, inglesi e da conigli nani

Ariete piccolo: razza nata negli Stati Uniti

Avana: razza originaria dell’Olanda

Cincillà piccolo: razza selezionata in Francia

Ermellino : razza nata in Inghilterra (è stata la prima razza nana ad essere selezionata), è stata poi perfezionata in Germania

: razza nata in Inghilterra (è stata la prima razza nana ad essere selezionata), è stata poi perfezionata in Germania Fata di Marburgo: razza originaria della Germania

Fata perlata: razza originaria della Germania

Focata: razza nata in Gran Bretagna

Giarra bianca

Lince: razza originaria della Germania

Martora

Nani colorati

Olandese: ovviamente razza selezionata in Olanda

Oro di Sassonia: razza di origine mista, tedesca e olandese

Pezzata inglese: selezionata in Gran Bretagna

Pezzata piccola

Russo: razza probabilmente originaria dell’Asia

A struttura di pelo speciale

Angora : origine incerta, forse come razza è nata in Turchia, ma è stata poi perfezionata in Francia. In Italia sono riconosciuti l’Angora francese, l’Angora gigante, l’Angora nano e l’Angora Satin, quest’ultimo nato in Canada

: origine incerta, forse come razza è nata in Turchia, ma è stata poi perfezionata in Francia. In Italia sono riconosciuti l’Angora francese, l’Angora gigante, l’Angora nano e l’Angora Satin, quest’ultimo nato in Canada Rex: razza nata in Francia

Satin: razza nata negli Stati Uniti

Volpe: razza nata in Svizzera

Conigli italiani: le razze senza standard Anci

Sempre in Italia, troviamo anche alcune razze che non hanno ancora uno standard registrato Anci:

Pesanti

Bianco di Bouscat: razza nata in Francia

Blu di Moravia: razza nata nella Repubblica Ceca

Blu di San Nicola: razza nata in Belgio

Coniglio barbuto: razza originaria del Belgio

Gigante di Fiandra : razza originaria del Belgio, è la razza più pesante al mondo (8 kg)

: razza originaria del Belgio, è la razza più pesante al mondo (8 kg) Gigante di Spagna: ovviamente originario della Spagna, più precisamente di Valencia

Palomino: razza nata negli Stati Uniti, nello stato di Washington

Medie

Albino Ceco: razza originaria della Repubblica Ceca

Ariete di Meissen: razza originaria della Germania

Bianco di Moravia: razza recente creata nella Repubblica Ceca, nella zona di Brno

Bianco di Termonde: razza originaria del Belgio

Blu di Beveren: altra razza di origine belga, nella cittadina di Beveren

Blu di Ham: ancora una razza originaria del Belgio, della cittadina di Ham-sur-Heure

Bourbonnaise grigio : razza nata in Belgio

: razza nata in Belgio Grigio di Carmagnola: razza autoctona italiana

Loser Ceco: razza originaria della Repubblica Ceca

Normanno: razza francese

Pezzato di Mecleburgo: razza originaria della Germania

Sallander: razza di origine olandese

Leggere

Castano Bruno di Lorena: razza originaria della Francia

Deilenaar: razza originaria dell’Olanda

Giarra nera: razza nata in Germania

Grigio perla di Halle: razza nata in Belgio

Holicer blu: razza nata in Repubblica Ceca

Hulstlander: razza nata in Olanda

Jamora Arlecchino: razza nata in Germania

Rhoen: razza nata in Germania, dalle parti della Turingia occidentale

Sabbiato dei Vosgi: razza nata in Francia

Separatori: razza nata in Germania, anche se venne creata in contemporanea in Germania, Olanda e Repubblica Ceca

Steenkonijn: razza nata in Belgio

Thrianta: razza originaria dell’Olanda

A struttura di pelo speciale

American Fuzzy Lop: razza originaria degli Stati Uniti, a Houston

Conigli italiani: razze autoctone

In generale, i conigli italiani tendono ad essere robusti e con buone masse muscolari. Inoltre vantano una pelliccia pigmentata con colorazione scura dell’iride.

Ecco alcune razze di conigli italiani autoctone:

Ariete italiano : è massiccio e largo. La pelliccia è folta e ha orecchie lunghe 38-45 cm. Tutti i colori sono ammessi, tranne l’argento.

: è massiccio e largo. La pelliccia è folta e ha orecchie lunghe 38-45 cm. Tutti i colori sono ammessi, tranne l’argento. Coniglio leprino di Viterbo : razza rurale dal mantello grigio-fulvo, peso 3,6-4,9 kg. Non ne avrai molto sentito parlare come coniglio da compagnia in quanto è una razza da carne. Il tronco è cilindrico, con buona muscolatura e arti dritti. La pelliccia è grigio-fulva con ventre, gola e parte ventrale della coda bianche. Tipicamente l’apice dell’orecchio è bordato di nero. Le unghie sono corno scuro.

: razza rurale dal mantello grigio-fulvo, peso 3,6-4,9 kg. Non ne avrai molto sentito parlare come coniglio da compagnia in quanto è una razza da carne. Il tronco è cilindrico, con buona muscolatura e arti dritti. La pelliccia è grigio-fulva con ventre, gola e parte ventrale della coda bianche. Tipicamente l’apice dell’orecchio è bordato di nero. Le unghie sono corno scuro. Grigio di Carmagnola: Questa razza è nata da una popolazione di conigli comuni a mantello grigio tipica del Piemonte. Questi originari conigli comuni si sono quasi estinti a inizio anni Ottanta. Tuttavia i ricercatori della Facoltà di Agraria di Torino, nel 1982, hanno iniziato a studiare un gruppetto di conigli a mantello grigio, probabili discendenti di quegli originari conigli comuni. Si tratta di una razza media con buona muscolatura, corpo allungato e bacino ampio. Il peso va dai 3 ai 5,5 kg. La pelliccia è folta e morbida, la testa è allungata e le orecchie sono lunghe al massimo 14 cm. Naturalmente il colore è il grigio, più chiaro ventralmente e con macchia più chiara triangolare sulla nuca. Il sottopelo è grigio, mentre la coda è scura dorsalmente. Le unghie sono pigmentate e l’occhio è marrone.

Fonti