Non sopporti i tuoi capelli bianchi? Prova questi rimedi naturali pazzeschi (e un trucchetto segreto)

I capelli bianchi e grigi costituiscono una fase naturale sia per gli uomini che per le donne, ma non tutti riescono a conviverci. Sono in tanti infatti a non sopportare i capelli bianchi: per fortuna, esistono dei rimedi naturali che aiutano a combatterli.

Non sopporti i tuoi capelli bianchi? Prova questi rimedi naturali pazzeschi

I capelli bianchi non sono sempre legati all’età che avanza: molti iniziano a vederli “spuntare” già prima dei 30 anni! Ma se alcuni li accettano di buon grado, altri proprio non li sopportano e ricorrono sin da subito all’utilizzo di tinture.

Ma colorarsi i capelli non è sempre necessario: in alcuni casi, infatti, i capelli bianchi sono il sintomo di una carenza di elementi nutritivi, o di utilizzi eccessivi e scorretti di cosmetici di bassa qualità.

Vediamo, dunque, a cosa fare attenzione e quali sono i rimedi naturali da provare per dire addio ai capelli bianchi.

Dieta

Iniziamo dalla dieta: mangiare sano è infatti l’arma più importante contro i capelli bianchi! Se proprio non li sopporti, devi sapere che una dieta ricca di acqua, liquidi, vitamine, sali minerali, frutta e verdura fa bene per moltissimi aspetti, inclusa la pigmentazione dei capelli.

Per combattere i capelli bianchi, è bene evitare cibi troppo raffinati, caffè e bevande gassate, poiché tolgono all’organismo minerali importanti.

Cosmetici

Sembra un controsenso, ma non lo è: le tinte fanno male ai capelli bianchi! Per combatterli, è bene evitate il più possibile trattamenti chimici come tinte, ma anche decolorazioni e schiariture.

In generale, è importante dire addio anche a prodotti come shampoo e balsamo con ingredienti chimici aggressivi al loro interno. Sempre meglio preferire prodotti di origine naturale ed ecofriendly.

Il consiglio è quello di prediligere le tinte naturali all’henné o, per un effetto più graduale, i risciacqui di erbe.

Come fare i risciacqui di erbe per dire addio ai capelli bianchi

In due tazze d’acqua aggiungete mezza tazza dell’erba, essiccata, di vostra scelta. Fate bollire per mezz’ora e poi lasciate raffreddare completamente. Filtrate e usate questo “tè” per risciacquare i capelli dopo lo shampoo. Lasciate in posa per qualche minuto e poi sciacquate.

Risciacqui di erbe per capelli scuri

rosmarino

salvia

prezzemolo

erba gatta

tè nero

fondi di caffè

Risciacqui di erbe per capelli chiari

ibisco

calendula

zafferano

camomilla

Aceto: il trucchetto segreto contro i capelli bianchi

L’aceto è uno dei rimedi naturali più versatili: è incredibile a dirsi, ma risulta uno dei trucchi più incredibili anche contro i capelli bianchi.

Il risciacquo con l’aceto è particolarmente indicato per combattere l’ingiallimento di certi capelli grigi e bianchi: per farlo, basta usare due cucchiaini di aceto di mele disciolti in mezzo litro d’acqua.

Meditazione

Un’altra causa alla radice dei capelli bianchi è lo stress: per questo, imparare qualche tecnica di meditazione o di rilassamento profondo può essere un ottimo metodo preventivo!