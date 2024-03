Come si calcola la classe energetica di un edificio e chi la certifica

Come si fa a sapere la classe energetica di un edificio, e come si calcola? Conoscere l'efficienza energetica di un edificio ci consente di scegliere la casa da acquistare o da affittare con consapevolezza. La classe energetica di un edificio è una sorta di carta di identità dell'immobile, fornisce informazioni in merito al dispendio energetico, all'isolamento termico, alla scelta dei materiali e ai tipi di impianti presenti nell'edificio. Ma come calcolarla?

Quando parliamo di efficienza energetica e sostenibilità, spesso facciamo riferimento non solo agli elettrodomestici che usiamo ogni giorno, ma anche alle nostre case. Ma sai come si calcola la classe energetica di un edificio? Come faccio a conoscere quella della mia casa? Ed esistono dei modi per migliorarne le prestazioni e, di conseguenza, ridurre i consumi e gli sprechi di energia?

Prima di rispondere a queste domande, è utile ricordare cosa si intende esattamente quando parliamo di “classe energetica“.

Cos’è la classe energetica di una casa o un edificio?

Fonte: iStock

Un po’ come gli elettrodomestici, che presentano un’etichetta energetica in cui si distinguono le varie classi di efficienza che vanno da A (la più alta) a G (la più bassa), anche le nostre case e gli edifici hanno un fabbisogno energetico che li caratterizza come più o meno energivori, a seconda dei casi.

Ciò vuol dire che le case che si collocano sui gradini più alti della scala di efficienza energetica garantiscono consumi più bassi, un maggior risparmio di energia e denaro e un minor impatto sull’ambiente.

Al contrario, case con una bassa efficienza energetica possono comportare costi maggiori e un peso non indifferente sul nostro Pianeta.

In un mondo che fortunatamente mira dritto alla sostenibilità in ogni settore (a cominciare da quello edilizio), consultare la classe energetica di un edificio prima dell’acquisto o della locazione, ci da una garanzia in più in merito alla sostenibilità dello stesso.

Dove posso trovare la classe energetica della mia casa?

Se ti stai chiedendo dove trovare la classe energetica del tuo appartamento, questa preziosa informazione è indicata nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Questo documento – obbligatorio in caso di compravendita o affitto di immobili – illustra le caratteristiche di un appartamento, casa o edificio, fornendo informazioni essenziali in merito al consumo energetico e alla sostenibilità, e delineando eventuali aree da migliorare.

Come si calcola la classe energetica di un edificio?

Sappiamo, dunque, che un po’ come lavatrici e frigoriferi, anche gli edifici devono esibire la classe energetica di appartenenza.

Il calcolo complessivo di quest’ultima deve essere effettuato da un apposito esperto, un professionista abilitato che esaminerà le caratteristiche specifiche dell’immobile. Per avere un’idea approssimativa dell’efficienza energetica della nostra casa, però, possiamo valutare alcuni fattori presenti nell’abitazione.

Tra i parametri da prendere in considerazione rientrano l’età dell’immobile, la tipologie di struttura e la posizione, i materiali impiegati nella realizzazione dell’edificio, i tipi di impianti di riscaldamento e raffreddamento dell’ambiente, il sistema di illuminazione, l’utilizzo di fonti energetiche sostenibili (energia eolica o fotovoltaica e altre alternative).

Anche la scelta degli infissi può incidere sulla determinazione della classe energetica di un edificio.

Porte e finestre isolanti, infatti, consentono di ridurre le perdite di calore e di limitare il fabbisogno energetico necessario per rendere termicamente confortevole l’ambiente.

Per fare un esempio pratico, la classe energetica di una casa passiva corrisponderebbe ai gradini più alti della tabella, e lo stesso vale per le case eco-sostenibili. Queste abitazioni, infatti, coniugano comfort e sostenibilità ambientale, riducendo al minimo gli sprechi energetici e attingendo a risorse naturali e rinnovabili.

Case più vecchie e non ottimizzate dal punto di vista energetico, invece, potrebbero collocarsi nei gradini più bassi della scala energetica.

Fonte: iStock

Come migliorare la classe energetica di una casa?

Ora che abbiamo una conoscenza generale di come viene calcolata la classe energetica di un edificio, possiamo tentare di migliorare la posizione dell’immobile sulla tabella. Per farlo, bisognerà attuare modifiche e interventi volti a ottimizzare l’efficienza energetica dell’edificio.

Tra gli interventi più efficaci rientra la predisposizione di un buon isolamento termico, l’installazione di sistemi di riscaldamento e raffreddamento dell’aria più eco-sostenibili e l’utilizzo di energie rinnovabili, come pannelli solari fotovoltaici, eolico domestico, idroelettrico e così via.

Per alleggerire i costi, è possibile usufruire degli appositi ecobonus energetici, che mirano a favorire la costruzione di un mondo più “verde”, a partire dalle nostre case.