Come riutilizzare i vecchi profumi

Non sai come riutilizzare i vecchi profumi scaduti o quelli che non usi più da tempo? Le soluzioni anti-spreco per gli amanti del riutilizzo creativo sono moltissime. Basta pensare fuori dagli schemi, per trovare l’impiego perfetto per la tua vecchia boccetta di profumo.

Fonte immagine: Pixabay

Come riutilizzare dei vecchi profumi ed evitare di gettarli nella spazzatura? Se ti stai ponendo questa domanda, con ottime probabilità anche tu da molto tempo starai accumulando boccette di profumo di ogni genere, da quelli alla frutta a quelli alla vaniglia, fino ai profumi più classici che però, inevitabilmente, finiamo per dimenticare in un cassetto non appena una nuova fragranza conquista il nostro naso.

Certo, gettare via un vecchio profumo, specialmente se ancora pieno, è un vero peccato. Di sicuro si tratta della scelta meno conveniente e meno ecologica che potremmo compiere.

Che fare dunque? Esiste un modo, o magari più di uno, per riutilizzare i vecchi profumi che non applichiamo più?

La risposta a questa domanda è assolutamente si. Se anche tu sei una di quelle persone che preferisce riciclare gli oggetti “da buttare”, piuttosto che destinarli al bidone dei rifiuti, abbiamo raccolto un paio di idee che potrebbero fare al caso tuo!

Scopri cosa si può fare con i profumi scaduti e con quelli che non usi più tanto spesso.

Prima, però, rispondiamo a una domanda che forse ti starà balenando in mente proprio in questo momento: ma i profumi vecchi, fanno male? E cosa succede se uso un profumo scaduto?

I profumi vecchi fanno male?

In linea di massima, no, i profumi vecchi non fanno male alla salute, purché vengano conservati ancora ben sigillati e rispettando le indicazioni riportate sulla confezione.

E a questo proposito, di solito questa riporta anche la data di scadenza dei profumi, per cui sarà facile capire se la fragranza che hai di fronte può essere ancora usata o meno.

Se invece hai in mano un prodotto non correttamente conservato, un profumo vecchio e aperto da molto tempo, allora ricorda che, di solito, il prodotto continua a mantenersi in buono stato per un periodo di 36-48 mesi.

Superato questo termine, si potrebbero alterare le qualità del prodotto, il che potrebbe comportare delle irritazioni o reazioni cutanee.

E quindi, che fare quando un profumo non è più utilizzabile? Semplice, gli troviamo un nuovo impiego!

Come riutilizzare i vecchi profumi? 5 soluzioni anti spreco

Fonte: Pixabay

Come dicevamo, se intendi smaltire i profumi pieni in modo ecologico e intelligente, hai a tua disposizione una lunga lista di alternative al bidone della spazzatura. Vuoi qualche esempio? Ecco 5 usi alternativi, originali e creativi!

Profumare quaderni, libri e diari

Puoi usare un vecchio profumo per profumare un libro, delle buste regalo, l’agenda di lavoro, quaderni e molto altro.

Naturalmente, non bisognerà spruzzare il profumo direttamente sulla carta, bensì su un batuffolo di cotone, che potrai poi sfregare delicatamente sulla superficie.

Pot-pourri fai da te

Il tuo vecchio profumo potrebbe trasformarsi in un prezioso alleato per creare il tuo personalissimo pot-pourri.

Per questo progetto, ti basterà spruzzare una piccola quantità di profumo su dei fiori secchi, in modo che assorbano l’odore, e disporli poi in una grande ciotola-centrotavola.

Un deodorante per ambienti

Il tuo vecchio profumo potrebbe diventare un ottimo deodorante per ambienti fai da te. Per realizzarlo, ti basterà aprire la boccetta (se dovessi avere difficoltà, potresti utilizzare una pinza), quindi, versa ¾ di acqua e ¼ di profumo. Agita il tutto e inserisci i classici bastoncini di legno per profumare la tua casa.

Se la fragranza si adatta agli ambienti, se è delicata e leggera, potrebbe rivelarsi un’ottima soluzione anche per profumare le tende o altri tessuti.

Un deodorante per scarpiere e armadi

Anche stavolta, se la fragranza si adatta allo scopo, potresti utilizzare il vecchio profumo per deodorare armadi e scarpiere.

Non spruzzare il prodotto direttamente sui tessuti, ma versane una piccola quantità su un dischetto di ovatta e inseriscila nei cassetti.

Fai profumare anche i vestiti in valigia

Infine, sempre usando un batuffolo di cotone (o un foglio di carta velina) e un vecchio profumo, potresti far profumare i tuoi vestiti in valigia, per evitare quel fastidioso odore di chiuso.