Come riutilizzare vecchie ceste: 5 idee creative

A un certo punto della vita, specialmente dopo il periodi delle feste, ognuno di noi finisce per porsi una domanda ben precisa: "Come riutilizzare quelle vecchie ceste che affollano la soffitta o gli armadi della mia casa?" Se ne hai abbastanza dei soliti metodi “creativi” ma un po' banali per usare i vecchi cestini, niente paura, esistono tante soluzioni fuori dagli schemi a cui potremmo ispirarci!

Fonte immagine: iStock

Come riutilizzare delle vecchie ceste che non usiamo più? Ceste e cestini possono rivelarsi degli ottimi elementi decorativi per arredare la nostra casa in modo rustico, senza spendere un centesimo. Ma esistono dei modi alternativi e originali per riutilizzarli in casa?

Insomma, sappiamo già che una cesta può rappresentare un contenitore perfetto per tenere in ordine vecchie scarpe, asciugamani, giocattoli dei bambini, biancheria sporca e altri mille oggetti di uso comune.

Quello che vogliamo davvero, però, è riuscire a trovare delle idee nuove per riciclare vecchie ceste di vimini e dare loro una nuova vita.

In questo articolo troverai tante idee originali per arredare casa con i cesti, vedremo come creare un terrario per le tue piante preferite, o come trasformare un cesto di vimini in un simpatico portagioielli fai da te.

La curiosità scalpita? E allora, vediamo come riutilizzare le vecchie ceste in modo originale!

Come riutilizzare vecchie ceste: 5 idee originali a cui ispirarti

Fonte: iStock

Fra pochissimo vedremo come arredare casa con i cesti di vimini e come riutilizzarli in modo creativo e funzionale, per rendere più elegante e confortevole qualsiasi ambiente, dal bagno al soggiorno, fino in giardino.

Prima, però, un piccolo consiglio: se per i tuoi progetti desideri ottenere un effetto shabby chic, potresti decorare il cesto di vimini con della carta da decoupage e aggiungere delle decorazioni in tessuto dai colori pastello, per conferire un aspetto vintage e un po’ rétro.

Porta-vasi per il tuo giardino

Se ami il giardinaggio e hai un bel pollicione verde, potresti trasformare i cesti in vimini in dei porta piante per il tuo balcone o per il giardino.

Anzi, possiamo fare molto di più: perché non creare un piccolo giardino delle fiabe all’interno di una vecchia cesta?

Per questo progetto serviranno una cesta molto resistente, un rivestimento impermeabile, qualche chilo di terra per piante, delle simpatiche decorazioni e le piante giuste, e potrai creare un mondo fatato con le tue mani!

Fonte: Pixabay

Cesta porta attrezzi

Se preferisci un riutilizzo più “pratico” delle vecchie ceste di famiglia, potresti utilizzarle per tenere in ordine sacchi e sacchetti, piccoli accessori da giardinaggio, forbici per potare, zappe, guanti da giardinaggio, fertilizzanti e quant’altro.

Porta orecchini

Se cerchi altre soluzioni per riutilizzare vecchie ceste in modo pratico e creativo, beh, un piccolo cestino di vimini potrebbe facilmente trasformarsi in un comodo porta orecchini per la tua stanza.

Naturalmente, se hai voglia di cambiare completamente look alla tua cesta, ti basterà dipingerla utilizzando dell’apposita vernice spray.

Dopodiché, ti basterà appendere gli orecchini tutti intorno alla struttura, e il cestino tornerà ad avere una vita tutta nuova!

Il lampadario con un cesto di vimini

Se hai un po’ di dimestichezza con il fai da te e una certa manualità con prese elettriche e lavori di questo genere, potresti anche realizzare un lampadario a partire da zero.

Per questo progetto, ti serviranno solo un cestino di vimini, un buon gancio da soffitto, un kit per lampadari fai da te, una presa e una lampadina.

Una cuccia per animali domestici

Per finire, una vecchia cesta in vimini potrebbe diventare una cuccia nuova di zecca per il tuo gatto.

Per prima cosa, naturalmente, assicurati che la cesta sia in ottime condizioni, che non siano presenti parti ammuffite o rovinate, e che non vi siano parti appuntite che sporgono.

Dopodiché, potrai coprire la cesta con delle copertine morbide, e renderla il rifugio perfetto in cui il tuo animale domestico potrà riposare, sonnecchiare e giocare.