Come riciclare i gusci delle noci

Sapevi che puoi riciclare i gusci delle noci in casa e in giardino? Quello che tanti considerano un rifiuto o un prodotto di scarto, in realtà può rivelarsi un ottimo alleato per realizzare decorazioni fai da te, candele, segnaposto, piccole scatoline e persino per preparare tisane e decotti.

Fonte immagine: Pixabay