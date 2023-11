Come riciclare i vecchi asciugamani

Se i vecchi asciugamani affollano i nostri cassetti, li possiamo riciclare in modo semplice e creativo. Di fatti, i materiali tessili possono rendere il nostro fai da te utile e originale, riducendo i rifiuti e gli sprechi, ma anche ottimizzando le spese. La spugna di cotone e le fibre naturali delle salviette di bagno e cucina, si possono infatti rivelare alleate dei nostri progetti.

I vecchi asciugamani e salviette del bagno o della cucina sono un materiale che possiamo riciclare in modo originale, utile e creativo. Ma spesso tendiamo a non accorgerci di quanto possano essere grandi alleati del nostro fai da te. E li gettiamo via, andando a gravare sulle tonnellate di tessili che affollano le discariche.

Ma prima di parlare di riciclo, vale la pena spendere due parole su quando un asciugamano può dirsi vecchio e non più adeguato a svolgere il suo normale compito. Di fatti, questi oggetti di uso comune non hanno vita breve, per fortuna, però non sono tra quelli più longevi della nostra casa, per via anche dei lavaggi frequenti che subiscono.

Se le nostre salviette tendono a non asciugarci più come prima, si impregnano di acqua in modo anomalo e riportano buchi o sfilacciamenti, le dovremo sostituire. Ma questo non significa che, una volta esaurito il loro scopo primario, non le si possa adoperare per un riciclo creativo interessante.

Un modo semplice è di ritagliare le parti ancora sane di ogni asciugamano e cucirle, in modo da realizzare un telo da bagno patchwork da personalizzare con nastri e passamanerie. È un trucco per non gettare e rinnovare il nostro parco salviette con un tocco di originalità utile, ma non è la sola opzione che abbiamo.

Come riciclare i vecchi asciugamani in modo creativo

Lo abbiamo scritto e lo ribadiamo, i materiali tessili sono un alleato prezioso del nostro fai da te e i vecchi asciugamani possono essere protagonisti del migliore riciclo creativo. Il primo ostacolo è liberarci dell’idea che quelli messi peggio siano da gettare nel bidone dei rifiuti. A volte serve un pizzico di lungimiranza e fantasia per salvare gli irrecuperabili.

Tappetino del bagno

Se abbiamo dei vecchi asciugamani ormai consumati dal tempo, li possiamo ritagliare a striscioline di circa 10 cm di lunghezza. Ci basterà acquistare una griglia di metallo, tipo le reti a maglia che si adoperano per i pollai e annodarle. I nodi andranno fatti tra i fili, in modo da coprire la rete con il tessuto e realizzare un tappetino da bagno originale.

Coperte per le cucce di cani e gatti

In casa, se abbiamo animali, ci può sempre tornare utile un set di copertine per rendere più confortevoli le cucce e i giacigli dei nostri amici. Ma non sempre gli acquisti del nuovo sono da preferire al riciclo del vecchio. Se infatti abbiamo qualche asciugamano consunto, ci basterà ritagliare le parti sane e unirle in una coperta arlecchino.

In caso di bordi sfilacciati, per evitare che i cuccioli li addentino, li potremo rifilare e cucire, o anche aggiungere un elastico utile per avvolgere eventuali cuscini. Ai nostri compagni di avventure piacerà questa opzione, in grado di dare morbidezza ai loro pisolini.

I tool per la cucina

Se abbiamo a disposizione una spugna doppia, ben isolata a livello termico, vale la pena adoperarla per un riciclo da veri chef. In questo caso il suggerimento è di ritagliare a misura le parti ancora buone degli asciugamani e realizzare presine o guanti da forno. Ci permetterà di non sprecare un materiale utile e prezioso, ma impiegarlo in modo diverso.

